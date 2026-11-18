దీర్ఘకాలిక దగ్గు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు ! చలిలో జాగ్రత్తలు తప్పని సరి అంటున్న వైద్యులు
Pulmonary Issues in Winter : రోజురోజుకూ చలి తీవ్రత పెరుగుతున్నందున శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. దీర్ఘకాలిక దగ్గు వేధిస్తుంటే సకాలంలో వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలంటున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 7:49 PM IST
రాష్ట్రంలో క్రమంగా చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. రోజు రోజుకీ ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతుండగా చల్లని గాలులు సైతం వీస్తున్నాయి. దీంతో ఇప్పటికే దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్న వారు ఆస్పత్రుల బాట పడుతున్నారు. చెస్ట్ ఆస్పత్రితో పాటు సనత్ నగర్ టిమ్స్, గాంధీ, ఉస్మానియాకు శ్వాసకోశ ఇబ్బందులతో వచ్చే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఓపీడీ లాంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉన్నవారు ఎలాంటి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ప్రముఖ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ మహబూబ్ ఖాన్ వివరిస్తున్నారు.
సీఓపీడీ లాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు, చిన్నపిల్లలు ఉన్నవారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
రాష్ట్రంలో 15 రోజులుగా వాతావరణంలో మార్పు వచ్చింది. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోవడం వల్ల సీఓపీడీ, బ్రాంకైటిస్, ఆస్తమా కేసులు పెరిగాయి. 60 సంవత్సరాలు పైబడిన సీఓపీడీ పీడితులకు నిమోనియా వచ్చే అవకాశముంది. ఇందుకు బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్ కారణం రావచ్చు.
సీఓపీడీ అంటే ఏంటి ? ఆ వ్యాధి ఉందని ఎలా గుర్తించాలి?
సీఓపీడీ అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. ఇది ఎక్కువగా వృద్ధుల్లో వస్తుంది. ధూమపానం, కాలుష్యం, క్రానిక్ ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల వల్ల వస్తుంది. ఎంఫిసెమా వల్ల కూడా వస్తుంది. ఆస్తమా అనేది వంశపారంపర్యంగా, కాలుష్యం, వాతావరణ మార్పువల్ల, ఆహార అలవాట్ల వల్ల కూడా రావొచ్చు.
జ్వరం తర్వాత వచ్చే దీర్ఘకాలిక దగ్గు ఊపిరితిత్తుల సమస్యగా మారుతుందా?
సాధారణ వ్యక్తులకు జ్వరం వచ్చి తగ్గిన తర్వాత దగ్గు 2, 3 వారాల పాటు వస్తుంది. అప్పటి వరకు వీరిలో లేని సీఓపీడీ, ఆస్తమా బయట పడతాయి. టెస్టులు చేసి తగిన మందులు ఇస్తే తగ్గిపోతుంది. ముందే సీఓపీడీ, ఆస్తమా బాధితులకు చలి, కాలుష్యం వల్ల దగ్గు వస్తుంది. 2 వారాలకు మించి దగ్గు వస్తే పరీక్షలు చేసి చికిత్స ఇవ్వాలి. కొంతమందికి బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్, కిడ్నీవ్యాధులు కూడా బయట పడతాయి.
దీర్ఘకాలిక దగ్గును నిర్లక్ష్యం చేయడం ఎలాంటి వ్యాధులకు దారి తీయవచ్చు?
దీర్ఘకాలిక దగ్గును నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. దానివల్ల పని ప్రదేశాల్లో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నిమో థెరాక్స్, ఇతర వ్యాధులకూ దారి తీయెచ్చు.
చిన్నపిల్లలు, గర్భిణులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
చిన్నపిల్లలు, గర్భిణులు జలుబు, దగ్గు వస్తే ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకోవాలి. పిల్లల వైద్య నిపుణులను, గర్భిణులు గైనకాలజిస్టులను సంప్రదించాలి. డాక్టర్ని సంప్రదించకుండా మార్కెట్లో లభించే జలుబు, దగ్గు మందులు ఇష్టానుసారంగా వాడకూడదు.
చలి తీవ్రతకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ?
అవసరముంటేనే బయటికి వెళ్లాలి. బయటికి వెళ్లేపుడు శాలువా, మంకీ క్యాపులు ధరించాలి. వృద్దులు, చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇళ్లల్లో అర్ధరాత్రుల్లో ఇబ్బంది రాకుండా ఎమర్జెన్సీ మందులు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. తుపాను గాలులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దీర్ఘకాలిక దగ్గును నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి.
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