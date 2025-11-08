వివేకా హత్య కేసు - తప్పుడు కేసులు పెట్టిన ఆ అధికారులపై చర్యలు
సునీత దంపతులు, సీబీఐ ఎస్పీ రామ్సింగ్పై గతంలో తప్పుడు కేసులు - అక్రమ కేసులు బనాయించిన ఇద్దరిపై కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 10:27 AM IST
Case Registered Against Two Policemen On Viveka Murder Case : వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో తప్పుడు కేసులు నమోదు చేయించిన ఇద్దరు పోలీసు అధికారులపై రాష్ట్రప్రభుత్వం చర్యలకు ఉపక్రమించింది. వివేకా కుమార్తె సునీత, అల్లుడు రాజశేఖర్రెడ్డి, సీబీఐ ఎస్పీ రామ్సింగ్పై తప్పుడు కేసులు నమోదు చేయించిన ఇద్దరు విశ్రాంత ఏఎస్పీ రాజేశ్వర్రెడ్డి, ఏఎస్ఐ రామకృష్ణారెడ్డిపై పులివెందుల పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల ఒత్తిడి మేరకే సునీత దంపతులపైన, సీబీఐ ఎస్పీపైనా కేసులు నమోదు చేయించారని తేటతెల్లమైంది.
వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న ఆయన కుమార్తె సునీతపైనే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కుట్రపన్ని కేసులు పెట్టించిన ఘటన వెలుగుచూసింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సునీత దంపతులతోపాటు, సీబీఐ ఎస్పీ రామ్సింగ్పై పెట్టిన కేసుల్ని కొట్టివేస్తూ ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు కూడా ఇచ్చింది. కాగా ఈ ముగ్గురిపై కేసులు పెట్టడం వెనుక ఉన్న ఇద్దరు ప్రధాన సూత్రధారులపై శుక్రవారం నాడు పులివెందుల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వైఎస్ కుటుంబానికి సన్నిహితంగా ఉన్న అప్పటి ఏఎస్పీ రాజేశ్వర్రెడ్డి, ఏఎస్ఐ రామకృష్ణారెడ్డిపై పులివెందుల పట్టణ పోలీసులు వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. లింగాల మండలం మురారి చింతల గ్రామానికి చెందిన కుల్లాయప్ప అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఇద్దరిపై కేసులు నమోదు చేశారు.
ఆ కేసులు కొట్టివేసిన సుప్రీంకోర్టు : 2023 డిసెంబర్ 15న వివేకా పీఏ కృష్ణారెడ్డి ఇచ్చిన ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ ఆధారంగా సునీత, ఆమె భర్త రాజశేఖర్రెడ్డితో పాటు సీబీఐ ఎస్పీ రామ్సింగ్పై అప్పట్లో కేసు నమోదైంది. వారం వ్యవధిలోనే ముగ్గురిపై ఛార్జ్షీట్ కూడా కోర్టులో దాఖలు చేశారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ కేసు పునర్విచారణ బాధ్యతను పులివెందుల డీఎస్పీ మురళీనాయక్కు అప్పగించింది. 9 నెలలపాటు విచారణ జరిపిన ఆయన ముగ్గురిపై పెట్టిన కేసు తప్పని తేల్చారు. ఈ మేరకు ఫిబ్రవరి 20న పులివెందుల కోర్టులో క్లోజర్ రిపోర్టు కూడా మురళీనాయక్ సమర్పించారు. ఈ కేసును కొట్టివేయాలని సునీత దంపతులు, రామ్సింగ్ ఇటీవల సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా కేసులు కొట్టివేసింది.
వారి ప్రోద్బలంతోనే తప్పుడు కేసులు : సునీత దంపతులు సహా, రామ్సింగ్పై తప్పుడు కేసు నమోదు చేయడానికి విశ్రాంత ఏఎస్పీ రాజేశ్వర్రెడ్డి 2023లో పులివెందులకు చెందిన ఏఎస్ఐ రామకృష్ణారెడ్డి ఇంట్లోనే మకాం వేసి దర్యాప్తును పర్యవేక్షించారని విచారణలో తేలింది. అప్పటి సీఐ రాజుపై ఒత్తిడి చేసి అవినాష్రెడ్డి ప్రోద్బలంతోనే రాజేశ్వర్రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల వాంగ్మూలాలు నమోదు చేయించి ముగ్గురిపై కేసులు పెట్టించినట్లు నిర్ధారణ అయ్యింది. ఈ విషయంపై లింగాల మండలానికి చెందిన కుల్లాయప్ప తమ గ్రామంలో పలువురితో చర్చించినట్లు తెలుసుకున్న విశ్రాంత ASP రాజేశ్వర్రెడ్డి, ASI రామకృష్ణారెడ్డి నెల కిందట కారులో వెళ్తూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న తనను బెదిరించి చంపేస్తామని హెచ్చరించినట్లు పులివెందుల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
దర్యాప్తులో శంకరయ్య పాత్ర తేలితే చర్యలు : సునీత దంపతులు, రామ్సింగ్పై తప్పుడు కేసులు నమోదు చేయడంలో రాజేశ్వర్రెడ్డి, రామకృష్ణారెడ్డికి అప్పటి సీఐ శంకరయ్య కూడా సహకరించారని కుల్లాయప్ప ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరిపైనే కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తులో శంకరయ్య పాత్ర తేలితే చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసును జిల్లా అదనపు ఎస్పీ ప్రకాష్బాబు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
దస్తగిరి బ్యారక్లోకి చైతన్య రెడ్డి వెళ్లడం కళ్లారా చూశా : బీటెక్ రవి
సీఎం చంద్రబాబుకు సీఐ లీగల్ నోటీసులు - రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కలకలం