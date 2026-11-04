పులివెందుల గడ్డపై జెండా పాతిన తెలుగుదేశం - మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ సహా 37 వార్డుల్లో విజయం
Pulivendula Municipality Results : దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలుగా అరాచకాలు, అకృత్యాలు, దాడులతో వైఎస్ కుటుంబం అడ్డాగా మార్చుకున్న పులివెందులలో కూటమి చరిత్ర తిరగరాసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:49 AM IST
పులివెందుల దశాబ్దాలుగా ఒక కుటుంబానికి పెట్టని కోట. ఎన్నికలన్నీ ఏకపక్షమే. ప్రజలకు స్వేచ్ఛగా ఓటు వేసే స్వాతంత్య్రం లేదు. ఇప్పుడా కోటలు బీటలు వారాయి. జడ్పీ ఛైర్మన్ ఉప ఎన్నికతో పునాదుల్ని కదిలించిన కూటమి, మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలతో అసలైన ఓటమి రుచిచూపించింది. ఎన్నికల ముందు నుంచే ప్రజల్లో భయాన్ని తొలగించేలా యంత్రాంగం రచించిన ప్రణాళికలు పనిచేశాయి. ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో స్వేచ్ఛగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోగా, వైఎస్సార్సీపీకి, ఆ పార్టీ అధినేతకు ఘోర పరాభవం తప్పలేదు.
దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలుగా అరాచకాలు, అకృత్యాలు, దాడులతో వైఎస్ కుటుంబం అడ్డాగా మార్చుకున్న పులివెందులలో కూటమి చరిత్ర తిరగరాసింది. పులివెందుల పురపాలికపై తెలుగుదేశం జెండా పాతింది. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ సొంత నియోజకవర్గ కేంద్రమైన పులివెందులలో ఆ పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలైంది. ఇప్పటివరకు పులివెందులలో ఏ ఎన్నికనైనా అరాచకంతో ఏకపక్షం చేసుకునే వైఎస్సార్సీపీ ఈ ఎన్నికల్లో 3 వార్డులకే పరిమితమైంది. ఛైర్పర్సన్ పోస్టుతో పాటు 37 వార్డుల్ని కూటమి తన ఖాతాలోకి వేసుకుంది. పులివెందుల ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి తూగుట్ల గీతాకుమారి, 13,875 ఓట్ల ఆధిక్యంతో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి, జగన్ చిన్నాన్న మనోహరరెడ్డి భార్య ప్రమీలను మట్టికరిపించారు. మొత్తం 40 వార్డుల్లో 20 వార్డులను ముందే ఏకగ్రీవంగా గెలిచిన కూటమి, ఎన్నికలు జరిగిన 20 వార్డుల్లో 17 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. వీటిలో టీడీపీ-15, జనసేన-1, బీజేపీ-1 గెలుచుకున్నాయి.
వైనాట్ 175 అని చిటికెలు : జగన్ తాత వైఎస్ రాజారెడ్డి 1978లో రాజకీయాల్లో ప్రవేశించినప్పటి నుంచి పులివెందులలో ప్రతీ ఎన్నికా ఏకపక్షమే! అయితే ఏకగ్రీవాలు లేకపోతే రిగ్గింగ్తో ఏకపక్ష ఎన్నిక. 2005లో మున్సిపాలిటీ అయ్యాక కూడా వైఎస్ కుటుంబమే ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ వచ్చింది. రాష్ట్రంలో కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక అక్కడ 6 నెలల క్రితం జరిగిన జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థి గెలుపుతో వైఎస్ కుటుంబానికి మొదటి షాక్ తగిలింది. ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీపైనా పట్టు కోల్పోయింది. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు వైనాట్ 175 అని చిటికెలు వేసిన జగన్కు ఇప్పుడు ఆయన సొంత నియోజకవర్గ కేంద్రమైన మున్సిపాలిటీనే కోల్పోవడంతో కోలుకోలేని దెబ్బతగిలింది.
దశాబ్దాలుగా వైఎస్ కుటుంబం అరాచకాలకు, హింసాకాండకు భయపడి పులివెందులలో ప్రజలు ఓట్లు వేసేందుకే బయటకు వచ్చేవారు కారు. వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలోనూ, తర్వాత జగన్ హయాంలోనూ అక్కడ ఏ ఎన్నిక జరిగినా సామాన్యులు ఓట్లు వేయగలిగేవారు కారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏజెంట్లనూ పెట్టలేని భయానక వాతావరణం ఉండేది. ఇప్పుడు కూటమికి అవకాశం వచ్చింది. దీటుగా స్పందిస్తూ దెబ్బకొట్టింది. అధికారం దన్నుతో ప్రతివ్యూహాలు పన్నింది. కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి ఈ ఎన్నికల్లోనూ నామినేషన్ల ఘట్టం నుంచీ మందీమార్బలాన్ని వెంటేసుకుని అరాచకానికి ప్రయత్నించినా కూటమి ధాటికి వాళ్ల ఆటలు సాగలేదు. చొక్కాచేతులు మడత పెడతానని, ఎవరొస్తారో చూస్తానని జగన్ పులివెందుల గడ్డపై నుంచి సవాల్ చేసినా కూటమి నాయకులు ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. చివరకు పోలింగ్ రోజున జగన్ తమ పార్టీ ఏజెంట్లను బయటకు తీసుకొచ్చి రోడ్డుపై కూర్చుని ధర్నా చేయాల్సిన పరిస్థితి కల్పించింది. మంగళవారం ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా ఆ పార్టీ ఏజెంట్లే లేరు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ప్రమీల కూడా పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లలేదు. పులివెందులలో వైఎస్ కుటుంబం రాజకీయంగా ఇంత నిస్సహాయ స్థితిలోకి వెళ్లడం ఇదే మొదటిసారి.
వైఎస్ కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా : పులివెందుల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థి ఎంపిక నుంచి కూటమి వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించింది. జనరల్ మహిళకు కేటాయించిన ఈ స్థానంలో వైఎస్ కుటుంబం నుంచి జగన్ చిన్నాన్న మనోహరరెడ్డి భార్య ప్రమీల పోటీచేశారు. ఆమె మాజీ ఛైర్పర్సన్ కూడా. ఆమెపై పోటీకి 2014లో స్థానికసంస్థల ఎన్నికల్లో వైఎస్ కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా వివేకానందరెడ్డి మద్దతుతో కౌన్సిలర్ స్థానానికి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీచేసి గెలిచిన తూగుట్ల కుటుంబానికి చెందిన మధుసూదన్రెడ్డి భార్య గీతాకుమారిని బరిలో దించింది. టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి బీటెక్ రవి, జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి సమన్వయంతో పనిచేశారు.
40 వార్డులకు గాను 20 చోట్ల కూటమికి ఏకగ్రీవం కావడంతో వైఎస్సార్సీపీ ఆత్మరక్షణ ధోరణిలోకి వెళ్లింది. వైఎస్ కుటుంబానికి గట్టి పట్టున్న ప్రాంతాల్లోనూ ఆ పార్టీ నుంచి టీడీపీలోకి పెద్ద ఎత్తున వలసలు జరిగాయి. ఇదివరకు కనీస ప్రాతినిధ్యం లేని వార్డుల్లోనూ టీడీపీ పుంజుకుంది. పోలింగ్ రోజు వెయ్యిమంది పోలీసులతో భద్రత కల్పించడం, భరోసా ఇవ్వడంతో చాన్నాళ్ల తర్వాత ప్రజలు పెద్దసంఖ్యలో బయటకు వచ్చి స్వేచ్ఛగా ఓట్లు వేశారు. వివేకా బతికుండగా లబ్ధి పొందినవారు తూగుట్ల కుటుంబానికి మద్దతుగా నిలిచారు. 2019-24 మధ్య వైఎస్సార్ ప్రభుత్వ అరాచకాలు, అస్తవ్యస్త విధానాలు, అవినీతితో విసిగి వేసారిపోయిన ప్రజలు, మొదటిసారి బయటకు వచ్చి స్వేచ్ఛగా ఓటు వేశారు. దీంతో కూటమి విజయం నల్లేరుమీద బండి నడకలా సాగింది.
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