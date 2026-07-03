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భవిష్యత్ శాస్త్రవేత్తల సామాజిక దార్శనికత - గ్రామాల దత్తతలో పులివెందుల విద్యార్థులు ఆదర్శం

పులివెందుల ఆహార విజ్ఞాన శాస్త్ర, సాంకేతిక కళాశాల విద్యార్థుల సేవలు - ప్రతి ఏటా వెనుకబడిన గ్రామాల దత్తత - సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి - కల్తీ ఆహారం గుర్తింపు, చిరుధాన్యాల వాడకంపై అవగాహన

Pulivendula Food Technology Students
Pulivendula Food Technology Students (EENADU)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 7:09 PM IST

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Pulivendula Food Technology Students : సమాజం పట్ల బాధ్యత కేవలం మాటల్లో కాదు, చేతల్లో చూపిస్తున్నారు ఆ యువతీయువకులు. వారంతా భవిష్యత్తులో అద్భుతాలు సృష్టించబోయే కాబోయే ఆహార సాంకేతిక నిపుణులు, శాస్త్రవేత్తలు. ఒకవైపు పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతూ, కోర్సును అభ్యసిస్తూనే, మరోవైపు పల్లె బాట పడుతున్నారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. పంటలు సాగు చేసే విధానాలు, కల్తీని గుర్తించే నైపుణ్యాలపై పుడమి పుత్రులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా వెనుకబడిన గ్రామాలను దత్తత తీసుకుంటూ తమదైన శైలిలో గ్రామాభివృద్ధికి శ్రీకారం చుడుతున్నారు. వారే వైఎస్సార్ జిల్లా పులివెందులలోని ఆహార విజ్ఞాన శాస్త్ర, సాంకేతిక కళాశాలకు చెందిన బీటెక్ విద్యార్థులు.

సమస్య పరిష్కారం దిశగా : బీటెక్‌ ఫుడ్‌ టెక్నాలజీ కోర్సు అభ్యసిస్తున్న 22 మంది విద్యార్థులు ఒక సమూహంగా ఏర్పడతారు. ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ (జాతీయ సేవా పథకం) తరఫున సేవా కార్యక్రమాలు చేసే దిశగా వారు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఏటా ఒక వెనుకబడిన గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటారు. ముందుగా దత్తత తీసుకున్న గ్రామ పరిస్థితులపై క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృతంగా అధ్యయనం చేస్తారు. ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన ఇబ్బందులను గుర్తిస్తారు. క్రమంగా గ్రామంలో ఉండే ఆయా సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ప్రణాళికాబద్ధమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రజలకు అండగా నిలుస్తున్నారు.

పారిశుద్ధ్యానికి పెద్దపీట : గ్రామాల్లో వ్యాధులు ప్రబలకుండా విద్యార్థులు ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ముందుగా పారిశుద్ధ్యం లోపించిన వీధులను స్వచ్ఛందంగా శుభ్రం చేస్తున్నారు. ఎక్కడా మురుగు నీరు నిల్వ లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేపడుతున్నారు. పరిసరాల పరిశుభ్రతపై స్థానికులకు చైతన్యం కల్పిస్తున్నారు. కేవలం పారిశుద్ధ్యానికే పరిమితం కాకుండా, పాఠశాలలకు వెళ్లి విద్యార్థుల్లోనూ మార్పు తెస్తున్నారు. నేటి సమాజంలో పెరిగిపోతున్న సైబర్‌ నేరాలు, డిజిటల్ మోసాలపై పాఠశాల విద్యార్థులకు అవగాహన కలుగజేస్తున్నారు. అలాగే పర్యావరణానికి ముప్పుగా పరిణమించిన ప్లాస్టిక్‌ కవర్ల వాడకం వల్ల కలిగే అనర్థాలను వివరిస్తున్నారు.

మూగజీవాలకు వైద్యం : మారుతున్న కాలంలో ఏది స్వచ్ఛమైనదో, ఏది కల్తీదో తెలుసుకోవడం కష్టంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో తాము నేర్చుకున్న సాంకేతిక విద్యను ప్రజల కోసం ఈ విద్యార్థులు వినియోగిస్తున్నారు. కల్తీ ఆహారాన్ని ఇంట్లోనే సులభంగా ఎలా గుర్తించాలో స్థానికులకు పలు చిట్కాలు నేర్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎంతో బలవర్ధకమైన చిరుధాన్యాలతో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాల తయారీపై గృహిణులకు, రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మరోవైపు జబ్బు బారినపడిన గ్రామస్థులకు వైద్య పరీక్షలు చేయించి, ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేస్తున్నారు. మనుషులకే కాకుండా, రైతుల మూగజీవులకు సైతం పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారుల సాయంతో వైద్య పరీక్షలు చేయిస్తున్నారు. ఇలా తమ వంతు సామాజిక బాధ్యతను నెరవేరుస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

"ఓ వైపు కోర్సు అభ్యసిస్తూనే మరోవైపు ఇలా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుండడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నేను రక్తదానం కూడా చేశాను. గ్రామాలకు వెళ్లి ప్రజలను కలవడం వల్ల ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నాను. పల్లెటూరి వాతావరణ పరిస్థితులపై పూర్తిస్థాయి అవగాహన వచ్చింది. ఈ సేవలకు గుర్తింపుగా నేను ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌లో బెస్టు వాలంటీర్‌ అవార్డు కూడా సొంతం చేసుకున్నాను." -హర్షవర్ధన్‌, విద్యార్థి

"నా తోటి విద్యార్థినులతో కలసి గ్రామాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాల వల్ల ఇతరులకు సాయం చేసే గొప్ప గుణాన్ని నేను అలవర్చుకున్నాను. విద్యార్థి దశ నుంచే ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం కావడం వల్ల మనలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది." -సుప్రియ, విద్యార్థిని

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TAGGED:

FOOD SCIENTISTS AS SOCIAL WORKERS
PULIVENDULA FOOD TECHNOLOGY
పులివెందుల విద్యార్థుల సేవలు
STUDENT SOCIAL SERVICE AP
FOOD TECHNOLOGY STUDENTS AP

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