హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్​లో ఆకర్షిస్తున్న 'పులస' - అటు వెళితే మీరూ ఓ లుక్కేయండి

పుట్టుకతో మలయాళీ అయినా తెలుగు సాహిత్యంపై పట్టు - వందల తెలుగు కథలను గుదిగుచ్చి 'పులస' పేరుతో పుస్తక రూపం - చిన్నవి, పెద్దవి కలిపి 400కు పైగా కథలు

Pulasa Written By Harish R Menon
Pulasa Written By Harish R Menon (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Pulasa Written By Harish R Menon : చేపలందు పులస చేప రుచి వేరయా అంటారు. ఓ మలయాళీ 'పులస' తెలుగు సాహిత్య నదిలోకి ఎదురీదుతూ వచ్చింది. హైదరాబాద్‌లో గత పది రోజులుగా జరుగుతున్న పుస్తక ప్రదర్శనలో కొలువుదీరిన లక్షల పుస్తకాల్లో ఈ ‘పులస’ ఆకట్టుకుంటోంది. దీని రచయిత పేరు 'హరీశ్​ ఆర్‌.మేనన్‌'. ఈ పేరు చూస్తే మలయాళీలా ఉందే! ఒక మలయాళీ తెలుగు పుస్తకం రాశారా? లేక ఆయన పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువదించారా? అనే సందేహాలు తలెత్తుతాయి. అయితే ఇది అచ్చ తెలుగు పుస్తకమే. ఇప్పటికే ఈ మేనన్‌ 'ఎక్స్‌'లో వందల తెలుగు కథలు రాసి గుర్తింపు పొందారు. వాటిలో కొన్నింటిని గుదిగుచ్చి 'పులస' పేరుతో పుస్తక రూపంలోకి తెచ్చారు.

పుస్తకాలు చదవడం తగ్గిపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఒక మలయాళీ రాసిన తెలుగు కథల పుస్తకం 12 వేల కాపీలకు పైగా అమ్ముడైందంటే విశేషమే కదా! ఈ నేపథ్యంలో 'ఈనాడు- ఈటీవీ భారత్​' ఆయనను పలకరించింది. మలయాళీ పులస తెలుగు నదిలోకి ఎలా ఎదురీదుతూ వచ్చిందని అడగగా, తన ప్రయాణాన్ని ఇలా పంచుకున్నారు.

చదువు పూర్తి చేసి - ఉద్యోగంతో స్థిరపడి : హరీశ్​ కేరళలోని పాలక్కాడ్‌లో జన్మించారు. సీపీఎం మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రకాశ్‌ కారాట్‌ అతడికి పెదనాన్న అవుతారు. ఆయన తండ్రి వృత్తి రీత్యా కాంట్రాక్టర్‌. 80వ దశకంలో స్టీల్‌ ప్లాంటులో ఒక కాంట్రాక్టు కోసం కుటుంబంతో సహా వచ్చి ఏపీలోని వైజాగ్‌లో స్థిరపడ్డారు. దీంతో తన విద్యాభ్యాసం విశాఖలోనే మొదలైంది. అయితే ఆయనకు పదేళ్ల వయసు వరకు తెలుగుతో పరిచయం జరగలేదు. ఆరో తరగతిలో తెలుగును రెండో భాషగా ఎంచుకుని అక్షరాలు నేర్చుకున్నారు. పెద్దవుతున్న కొద్దీ తెలుగు మీద ఆసక్తి పెరిగింది. ఇంటికి దగ్గర్లో ఉన్న సెలూన్‌కు వెళ్లి రోజూ ‘ఈనాడు’ పత్రిక చదివేవాడినని, 'ఈనాడు' ఆదివారం అనుబంధంలో పదవినోదంతో తెలుగు మీద పట్టు చిక్కిందని చెప్పారు. సినిమాలు కూడా భాషతో అనుబంధాన్ని పెంచాయని అన్నారు. యుక్త వయసులోకి వచ్చేసరికి తెలుగు సాహిత్యం మీద ఆసక్తి పెరిగి, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, కృష్ణశాస్త్రి, శ్రీశ్రీ, చలం, యండమూరి వీరేంద్రనాథ్, యద్దనపూడి సులోచనారాణి లాంటి లబ్ధప్రతిష్ఠుల రచనలు చదవడం మొదలుపెట్టానని చెప్పారు. అలాగే బీటెక్‌ పూర్తి చేసి వేర్వేరు సంస్థల్లో పని చేశారు.

"మలయాళీ అయిన నేను తెలుగులో కథలు రాసే స్థాయికి చేరానంటే అందుకు మా తెలుగు మాస్టారితో పాటు 'ఈనాడు' పత్రిక ముఖ్య కారణం. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు అనడంలో, సుందర తెలుగు అని భారతీయార్‌ కొనియాడడంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. తెలుగులో ఏ భాషకూ తీసిపోని అద్భుతమైన సాహిత్యం ఉంది. అనేక రచనా ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. మలయాళీ అయిన నేను కూడా తెలుగు ఎంతో అందమైన భాష అని అంగీకరిస్తా. తెలుగు మకరందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ రచయితగా మారా." - హరీశ్ ఆర్‌.మేనన్‌, రచయిత

ఉద్యగం కోల్పోయి - రచయితగా స్థిరపడి : 'నేను 2020లో ముంబయిలో పనిచేసేవాడిని. కరోనా సమయంలో ఉద్యోగం పోయింది. అప్పటికే నా కుటుంబం పాలక్కాడ్‌కు తిరిగి వెళ్లిపోయినా, నేను ముంబయి నుంచి హైదరాబాద్‌కు వచ్చేశాను. అప్పుడే రచయితగా మారాలన్న ఆలోచన కలిగింది. ముందుగా ‘ఎక్స్‌’లో సరదాగా కథలు రాయడం మొదలుపెట్టాను. వాటికి మంచి స్పందన రావడంతో సినీ గేయ రచయిత కిట్టు విస్సాప్రగడ ఒక కథను మెచ్చుకుని రీపోస్ట్‌ చేయడంతో ఫాలోవర్లు పెరిగారు. దీంతో మరింత ఉత్సాహంగా కథలు రాయడం మొదలుపెట్టా. ఇప్పటిదాకా ఎక్స్‌లో చిన్నవి, పెద్దవి కలిపి 400కు పైగా కథలు రాశా. సినీ రచయితగానూ పని చేశా. సినీ శైలిలో ఉన్న 'పులస' కథకు ఎక్స్‌లో అనూహ్య స్పందన రావడంతో గతేడాది మరో 26 కథలను కలిపి సంకలనంగా తీసుకొచ్చా. ఎక్స్‌ ఫాలోవర్లు మాత్రమే కాక సాహితీ ప్రియులు ఈ పుస్తకాన్ని ఆదరించారు. నాకెంతో నచ్చిన భాషలో మరిన్ని రచనలతో యువతను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఈటీవీ విన్‌ ‘కథా సుధ’కు నేను రచించిన ‘మళ్లీ కొత్తగా’ అనే కథ ఎంపికైంద'ని హరీశ్​మేనన్‌ వివరించారు.

