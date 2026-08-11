ఫ్యాషన్ షోలో 'ఎంకి' - ఇక దాసోహమంది 'మిస్ సౌత్ ఇండియా'
ఓ వైపు చదువుకుంటూనే మరోవైపు మోడల్గా రాణిస్తోన్న యువతి - యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూస్తూ తనని తాను మలుచుకున్న వైనం - ఆమె పులపర్తి భౌమ్య శ్రీజ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 2:29 PM IST
Bowmya Srija in Miss South India 2026 : ప్రతి వ్యక్తిలో ప్రత్యేక ప్రతిభ దాగి ఉంటుంది. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో రాణించాలంటే ఆ కళను బయటకు తీయాల్సిందే. అప్పుడే మనకంటూ ఓ గుర్తింపు ఏర్పడుతుంది. ఈ యువతి కూడా అదే నమ్మింది. నేటి యువత విదేశీ సంస్కృతిని అనుసరిస్తోంటే తను మాత్రం భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలనుకుంది. అలా 2019లో మోడలింగ్ వైపు వచ్చింది. ఎక్కడా ట్రైనింగ్ తీసుకోకుండానే యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూస్తూ తనని తాను మలుచుకుంది.
ఓవైపు చదువుకుంటూనే అనుకోకుండా మోడలింగ్ అవకాశం తలుపుతట్టింది. రిస్క్తో కూడుకున్న రంగం అయినప్పటికీ కష్టేఫలి అని నమ్మింది. అందివచ్చిన అవకాశాన్ని విడవద్దని నిర్ణయించుకుంది. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో ముందడుగేసింది. ఫలితంగా 2025లో మిస్ విజయవాడ కిరీటాన్ని సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా హైదరాబాద్లో జరిగిన గ్రాండ్ దివా ఇంటర్నేషనల్ మిస్ సౌత్ ఇండియాగా నిలిచింది. పల్లె మట్టి పరిమళం, చీర కట్టు ఒయ్యారం, నండూరి ఎంకి రూపం ఇవే ఆమె విజయానికి చిరునామాగా మారాయి. తనే పులపర్తి భౌమ్య శ్రీజ. మరి ఆమె ప్రయాణం ఎలా సాగిందో శ్రీజ మాటల్లో తెలుసుకుందామా?
'మాది తణుకు. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరంలో ఎంటెక్ చదువుతున్నా. కళలపై ఉన్న మక్కువతో మోడలింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టాను. నేటి యువత విదేశీ సంస్కృతిని అనుసరిస్తోంటే నేను మాత్రం భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలనుకున్నా. అలా 2019లో మోడలింగ్ వైపు వచ్చాను. కానీ ఎక్కడా ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు. యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూస్తూ నేర్చుకున్నా. ఈ క్రమంలో 2025లో మిస్ విజయవాడ కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకున్నాను.
ఈ జూన్లో రాజమండ్రిలో నిర్వహించిన స్టార్ ఐకాన్ మోడలింగ్ షోకి కొరియోగ్రఫీ చేశాను. విజయవాడ, రాజమండ్రి, హైదరాబాద్ వంటి వివిధ ప్రాంతాల్లో వర్క్షాప్లు నిర్వహించి 200 మందికి మోడలింగ్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. మరోవైపు నాలుగో ఏట నుంచే కూచిపూడిలో శిక్షణ తీసుకున్నాను. ఫ్యూజన్, ఫోక్, వెస్ట్రన్ వంటి నృత్యాల్లోనూ ప్రావీణ్యం సాధించాను. అంతేకాక రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిల్లో 300కు పైగా ప్రదర్శనలిచ్చారు. ఎన్నో అవార్డులూ అందుకున్నాను.
సంగీతంలో రికార్డులు సొంతం చేసుకున్నాను. కరాటేలో బ్లాక్ బెల్ట్ సాధించాను. పోటీల్లో పాల్గొని అనేక పతకాలూ కైవసం చేసుకున్నాను. అమ్మకు కళలంటే ఎనలేని మక్కువ. అందుకే ఎప్పుడూ నా వెంటే ఉంటూ ప్రోత్సహిస్తోంది. మోడలింగ్ అంటే శరీర ప్రదర్శన కాదు, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కూడా ప్రదర్శించొచ్చని నేటి యువతకు చెప్పాలనుకున్నా. కాబట్టే, హైదరాబాద్లో జరిగిన తాజా పోటీల్లో ఎంకిలా తయారై వేదిక మీద నడిచాను. అందరినీ మెప్పించి గ్రాండ్ దివా ఇంటర్నేషనల్ మిస్ సౌత్ ఇండియాగా నిలిచానని' పులపర్తి భౌమ్య శ్రీజ పేర్కొంది.
Grand Diva International 2026 : చదువుకుంటూనే నాట్యం, మోడలింగ్ రంగంలో రాణిస్తూ బహుముఖ ప్రజ్ఞను కనబరుస్తోంది శ్రీజ. వ్యక్తిలో ఉండే అద్వితీయ ప్రతిభను తల్లిదండ్రులు గుర్తించి వారికి ఆసక్తి ఉన్న రంగంలో ప్రోత్సహిస్తే కచ్చితంగా వారి జీవితం బంగారుమయం అవుతుందని అనడానికి ఈ యువతే నిదర్శనం.
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