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హైదరాబాద్​లో నైట్ షిప్ట్ బస్ సర్వీసులు - సెప్టెంబర్​ 1 నుంచి ఈ 6 రూట్లలో అందుబాటులోకి

హైదరాబాద్​లో అర్ధరాత్రి వేళ ప్రయాణానికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ - సెప్టెంబర్ 1 నుంచి రాత్రిపూట ప్రజా రవాణా సేవలు ప్రారంభం - రాత్రి సమయాల్లో 6 మార్గాల్లో అందుబాటులోకి బస్సు సర్వీసులు

Hyderabad Night Shift Buses Start
హైదరాబాద్​లో సెప్టెంబర్​ నుంచి నైట్​ షిప్ట్​ బస్సులు మొదలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2026 at 12:55 PM IST

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Night Shift Buses in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో అర్ధరాత్రి వేళ ప్రయాణానికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా సెప్టెంబర్ 1 నుంచి రాత్రిపూట ప్రజా రవాణా సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయని గ్రేటర్ ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ ప్రకటించారు. శుక్రవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఈ సేవలు 6 మార్గాల్లో నడుస్తాయని, ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ప్రజలు 99592 26160 నంబర్‌ను సంప్రదించవచ్చని ఆయన తెలిపారు.

1. రూట్ నంబర్ 222A (కోఠి నుంచి పటాన్‌చెరు వరకు) :

  • ఈ మార్గంలో మొత్తం 4 బస్సులు ముషీరాబాద్, మియాపూర్-2 డిపోల నుంచి రెండేసి చొప్పున నడుస్తాయి. అబిడ్స్, లక్డీకాపూల్, కేర్ హాస్పిటల్, అన్నపూర్ణ, ఉషా కిరణ్, గుట్టల బేగంపేట, కొండాపూర్ క్రాస్‌రోడ్స్, హఫీజ్‌పేట్, లింగంపల్లి, రామచంద్రాపురం, బీరంగూడ, పటాన్‌చెరు ప్రాంతాల్లో ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • కోఠి నుంచి మొదటి బస్సు రాత్రి 11:40 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 4:30 గంటలకు బయలుదేరుతాయి. (ప్రతి 45 నిమిషాలకు ఒక బస్సు)
  • పటాన్‌చెరు నుంచి మొదటి బస్సు రాత్రి 11:00 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 4:55 గంటలకు బయలుదేరుతాయి. (ప్రతి 45 నిమిషాలకు ఒక బస్సు)

2. రూట్ నంబర్ 218 (అఫ్జల్‌గంజ్ నుంచి పటాన్‌చెరు) :

  • సీబీఎస్, కోఠి, లక్డీకాపూల్, ఎస్సార్​నగర్, వై.జంక్షన్, కేపీహెచ్​బీ, మియాపూర్, లింగంపల్లి, రామచంద్రాపురం మీదుగా
  • బస్సులు: 2 (కాచిగూడ డిపో: 1, మియాపూర్-2 డిపో: 1)
  • అఫ్జల్‌గంజ్ నుంచి : మొదటి బస్సు రాత్రి 11:25 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3:05 గంటలకు (ప్రతి 1 గంట 10 నిమిషాలకు ఒకటి)
  • పటాన్‌చెరు నుంచి : మొదటి బస్సు రాత్రి 11:20 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3:15 గంటలకు (ప్రతి 1 గంట 15 నిమిషాలకు ఒకటి)

3. రూట్ నంబర్ 219 (సికింద్రాబాద్ నుంచి పటాన్‌చెరు) :

  • ప్యారడైజ్, తాడ్‌బండ్, బోయిన్‌పల్లి, బాలానగర్ క్రాస్‌రోడ్స్, ఐడీపీఎల్​, ప్రశాంత్ నగర్, కూకట్‌పల్లి, కేపీహెచ్​బీ, హైదర్​నగర్, గంగారం, లింగంపల్లి రామచంద్రాపురం మీదుగా
  • బస్సులు : 2 (కంటోన్మెంట్ డిపో: 1, మియాపూర్-2 డిపో నుంచి 1)
  • సికింద్రాబాద్ నుంచి : మొదటి బస్సు రాత్రి 11:20 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు (ప్రతి 1 గంట 10 నిమిషాలకు ఒకటి)
  • పటాన్‌చెరు నుంచి : మొదటి బస్సు రాత్రి 11:25 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు (ప్రతి 1 గంట 15 నిమిషాలకు ఒకటి)

4. రూట్ నంబర్ 290U (హయత్ నగర్ నుంచి సికింద్రాబాద్) :

  • భాగ్యలత, పనామా, ఎల్బీనగర్, అల్కాపురి, నాగోల్, నాగోల్ మెట్రో స్టేషన్, సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, ఎన్​జీఆర్ఐ, తార్నాక, ఆలుగడ్డ బావి, రేతి ఫైల్, సికింద్రాబాద్ ఆల్ఫా, జేబీఎస్ మీదుగా
  • బస్సులు : 3 (హయత్ నగర్ డిపో నుంచి 2, కంటోన్మెంట్ నుంచి 1).
  • హయత్ నగర్ నుంచి : మొదటి బస్సు రాత్రి 11:20 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3:00 గంటలకు (ఫ్రీక్వెన్సీ : ప్రతి 1 గంట 15 నిమిషాలకు ఒకటి).
  • సికింద్రాబాద్ నుంచి : మొదటి బస్సు రాత్రి 11:25 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3:00 గంటలకు (ప్రతి 1 గంట 15 నిమిషాలకు ఒక బస్సు).

5. రూట్ నంబర్ 195W (బాచుపల్లి నుంచి వేవ్‌రాక్ వరకు) :

  • నిజాంపేట్, నిజాంపేట్ క్రాస్‌రోడ్స్, జేఎన్​టీయూ, హైటెక్ సిటీ, ఈఎస్​ఐసీ, ఇందిరా నగర్, ఇన్ఫోసిస్, ఇన్ఫోటెక్ మీదుగా.
  • బస్సులు: 3 (మియాపూర్-2 డిపో నుంచి).
  • బాచుపల్లి నుంచి : మొదటి బస్సు రాత్రి 9:15 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3:10 గంటలకు (ప్రతి 40 నిమిషాలకు ఒక బస్సు).
  • వేవ్‌రాక్ నుంచి : మొదటి బస్సు రాత్రి 10:25 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 4:25 గంటలకు (ప్రతి 40 నిమిషాలకు ఒక బస్సు).

6. రూట్ నంబర్ 10H (కొండాపూర్ నుంచి సికింద్రాబాద్ వరకు) :

  • ప్లాజా, పోలీస్ లైన్స్, ఆర్​.జె.కాలేజ్, స్టేట్ హోమ్, ఉషా కిరణ్, సైబర్ టవర్స్ మీదుగా.
  • బస్సులు : 2 (1 HCU డిపో నుంచి, 1 రాణిగంజ్ డిపో నుంచి)
  • కొండాపూర్ నుంచి : మొదటి బస్సు రాత్రి 10:55 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3:40 గంటలకు (ప్రతి 50 నిమిషాలకు ఒక బస్సు)
  • సికింద్రాబాద్ నుంచి : మొదటి బస్సు రాత్రి 10:50 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3:40 గంటలకు (ప్రతి 50 నిమిషాలకు ఒక బస్సు)

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TAGGED:

PUBLIC TRANSPORT SERVICES IN NIGHT
NIGHT BUSES STARTS FROM SEPTEMBER
హైదరాబాద్​లోరాత్రి బస్సులుప్రారంభం
HYDERABADNIGHT TIMEPUBLIC TRANSPORT
HYDERABAD NIGHT SHIFT BUSES START

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