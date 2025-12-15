Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

'మెట్రో టైమింగ్స్​ పెంచండి - అర్ధరాత్రి వరకు సేవలు అందించండి'

సర్కారు రాత్రిపూట ప్రజా రవాణాను తొలుత విస్తృతం చేయాలంటున్న నిపుణులు - మెట్రో వేళలు పెంచాలని కోరుతున్న నగరవాసులు - రాబోయే రోజుల్లో రాత్రిపూట మరింత పెరగనున్న కార్యకలాపాలు

Night Economy In Hyderabad
Night Economy in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 15, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Night Economy Growth in Hyderabad : రాత్రి కూడా మేల్కొని ఉండే మహానగరం హైదరాబాద్‌. అర్ధరాత్రి వరకు ప్రజలు రాకపోకలు సాగిస్తూనే ఉంటారు. ఇటీవలి దాకా అర్ధరాత్రి 11.45 గంటల వరకు మెట్రో అందుబాటులో ఉండటంతో ప్రజా రవాణా ఉందన్న భరోసా నగరవాసుల్లో ఉండేది. వివిధ రకాల వృత్తులు, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు ముగించుకుని ఇంటికి చేరేందుకు చాలా మంది సౌకర్యవంతంగా ఉంటోందని మెట్రోను ఆశ్రయిస్తున్నారు. పనులు ముగించుకున్న మహిళలు ఎవరూ తోడు లేకపోయినా, మెట్రోలో ప్రయాణం చేసి ధైర్యంగా ఇంటికి వెళ్లేవారు.

గత నెల నుంచి చివరి మెట్రో సేవలు రాత్రి 11 గంటలకే పరిమితం కావడంతో వీరంతా తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సర్కారు ఒకవైపు 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు చేరుకునేందుకు నైట్‌ ఎకానమీ చాలా ప్రధానమని చెబుతోంది. రాబోయే రోజుల్లో రాత్రిపూట కార్యకలాపాలు మరింత పెరుగుతాయని, మెట్రో వేళలు ఇదివరకు ఉన్నట్లుగా అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగించాలని కోరుతున్నారు.

ఇతర నగరాల్లో ఇలా : దిల్లీలో రాత్రి 11.30 గంటల వరకు చివరి మెట్రో రైలు అందుబాటులో ఉంది. ముంబయిలో రాత్రి 11.50 వరకు మెట్రో సేవలను ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. మన దగ్గర సైతం అక్టోబర్ వరకు రాత్రి 11.45 గంటల వరకు తొలుత ప్రయోగాత్మకంగా నడిపారు. రాత్రి 11 గంటల తర్వాత వందల్లో కూడా ప్రయాణికులు ఉండటం లేదని మెట్రో వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మెట్రో రైలు నడిపే సమయం పొడిగించడం ద్వారా నిర్వహణ ఖర్చు కూడా పెరిగిందని తెలిపారు.

మెట్రో లేక ఆటోలు, క్యాబ్‌లను ఆశ్రయిస్తే జేబుకు చిల్లు పడక తప్పదని రాత్రి ప్రయాణం చేసేవారు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. మెట్రో సేవలు అర్ధరాత్రి వరకు నడిచేలా చూడాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. నైట్‌ ఎకానమీ పెంచే ప్రయత్నంలో ఉన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాత్రిపూట ప్రజా రవాణాను తొలుత విస్తృతం చేయాలని రవాణా రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రజల భద్రతా రీత్యా కూడా చర్యలు చాలా అవసరమని చెబుతున్నారు.

కరవైన భరోసా : ఇటీవల హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చి ఎనిమిదేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రయాణికుల ప్రతిస్పందన కోరగా, మెట్రో రైలు వేళలు పొడిగించాలని ప్రధానంగా కోరారు. నగరంలో రాత్రి 10 గంటల తర్వాత ఆర్టీసీ బస్సులు పెద్దగా అందుబాటులో ఉండవు. ఉన్న బస్సులు కూడా ఎప్పుడు వస్తాయో, అసలు అక్కడి నుంచి బస్సు ఉందో లేదో కూడా ఆ సమయంలో కనీసం చెప్పేవారు కూడా ఉండరు. దీంతో రాత్రివేళలో మెట్రోనే ఎక్కువ మందికి ఒక నమ్మకమైన ఆధారం.

ఎక్కడైనా వేడుకలు, ఇతర పనుల మీద రాత్రిపూట వెళ్లినా మెట్రో ఉందన్న భరోసాతో ప్రజలు ఉండేవారు. ఆలస్యంగా విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్లేవారికి కూడా మెట్రో సౌలభ్యంగా ఉండేది. ప్రయాణ ఛార్జీలు అందుబాటులో ఉండటంతో జేబుకు ఎక్కువగా భారమయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు రాత్రి 11 గంటలకే చివరి మెట్రో రైలు ఉంటే ఇంటికి చేరేది ఎలాగని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచైనా అర్ధరాత్రి వరకు మెట్రో సేవలు కొనసాగించాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు.

టైమ్​​కు రావు - ఉన్నవి బస్టాండ్​ నుంచి కదలవు : ఆర్టీసీ సేవలపై వేలల్లో కంప్లైంట్స్

ఈ సంగతి తెలుసా? - మెట్రోలో గంటన్నర ప్రయాణం దాటితే అదనపు ఛార్జీలు

TAGGED:

PUBLIC TRANSPORT IN HYDERABAD
NIGHT ECONOMY IN HYDERABAD
HYDERABAD METRO TIMINGS
TRANSPORTATION EXPERTS
NIGHT ECONOMY IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.