రాష్ట్రంలో ఘనంగా మేడే వేడుకలు - కార్మికులతో కలిసి మండుటెండలో 4 కిమీ రిక్షా తొక్కిన మంత్రి నిమ్మల
కార్మిక సోదరులకు మేడే శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రజాప్రతినిధులు - కార్మిక లోకానికి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పథకాలు అమలు చేస్తుందని వెల్లడి - కార్మికులతో కలిసి 4 కిలోమీటర్లు రిక్షా తొక్కిన మంత్రి నిమ్మల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 6:33 PM IST
Updated : May 1, 2026 at 6:43 PM IST
Public Representatives Extended May Day Greetings: అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం రాష్ట్రంలో ఘనంగా జరిగింది. శ్రామికలోకం వేడుకల్లో మమేకమైంది. కార్మికులకు ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి సహా మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు మేడే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కార్మిక హక్కులు కాపాడటానికి, వారి సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని వెల్లడించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మేడే వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. వృత్తి ఏదైనా శ్రమించే ప్రతి మనిషికి సమాన గౌరవం ఇవ్వడం మన కర్తవ్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అహర్నిశలూ శ్రమిస్తున్న శ్రామిక వర్గ హక్కులను గుర్తించే చారిత్రాత్మక దినోత్సవం ఇదని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశ ఆర్థిక పురోగతికి వెన్నెముక అయిన వ్యవసాయం ముందుకు వెళుతున్నదంటే రైతుల, రైతు కూలీల శ్రమ శక్తే కారణమన్నారు. కార్మికులు, కర్షకులు కలిసి నడిస్తేనే దేశం ప్రగతి పథంలో ముందుకు వెళ్తుందని తెలిపారు. కార్మిక, కర్షక సంక్షేమం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం అనునిత్యం ప్రణాళికాబద్ధంగా ఆలోచిస్తు, ముందడుగు వేస్తుందన్నారు.
దేశ ప్రగతిని ముందుకు నడిపించే రథచక్రాలు కార్మికులని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యంగా అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, ఉపాధి శ్రామికులు దేశ నిర్మాణంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని కొనియడారు. కార్మికులు, శ్రామికుల భద్రత, సంక్షేమం కోసం ఎల్లవేళలా కట్టుబడి కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తూ, ప్రతి కార్మికునికి, శ్రామికునికి హృదయపూర్వక మేడే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఉపాధి హామీ శ్రామికులకు గౌరవం కల్పించే దిశగా, “కూలీలు” అనే పదాన్ని “శ్రామికులు”గా మార్పు చేయడం, వారి కుటుంబాలకు భరోసా కల్పించేలా పరిహార మొత్తాన్ని పెంచడం వంటి చర్యలను కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిందని పవన్ తెలిపారు.
కూటమి ప్రభుత్వం విజయవంతంగా చేపట్టిన మ్యాజిక్ డ్రెయిన్స్, ఫారంపాండ్స్ తదితర కార్యక్రమాలను క్షేత్ర స్థాయికి తీసుకువెళ్లేలా రూపొందించిన వీడియోను పవన్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. పవన్తో పాటు శాసన సభ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, సినీ నటులు నాని, బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి పీవీ సింధు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలతో ఈ వీడియో రూపొందించటం విశేషం.
శ్రామికుడు లేనిదే ప్రపంచం లేదు: సమాజ ప్రగతిలో ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తున్న కార్మిక లోకానికి, శ్రమజీవులకు మంత్రి నారా లోకేశ్ మేడే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శ్రమతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమని తేల్చిచెప్పారు. శ్రామికుడు లేనిదే ప్రపంచం లేదని కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రజా ప్రభుత్వం అహర్నిశలు కృషిచేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. అనేక కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేస్తున్నామన్నారు. కార్మికులు గౌరవంగా జీవించాలన్నదే ప్రజాప్రభుత్వ సంకల్పమని తెలిపారు.
4 కిమీ రిక్షా తొక్కిన మంత్రి నిమ్మల: జగన్ ఐదేళ్ల పాలనలో అన్ని రంగాలతో పాటు కార్మిక రంగాన్ని విచ్ఛిన్నం చేశారని మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు ఆరోపించారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా మేడే వేడుకలు జరిగాయి. మేడే సందర్భంగా మంత్రి నిమ్మల కార్మికులతో కలిసి రిక్షాల ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. కార్మికులతో కలిసి మండుటెండలో 4 కిలోమీటర్లు మంత్రి నిమ్మల రిక్షా తొక్కారు. ప్రతి ఏటా మేడే రోజున కార్మికులతో కలసి ర్యాలీలో పాల్గొనడం ఎంతో సంతృప్తి, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందని మంత్రి నిమ్మల చెప్పారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, పారిశ్రామిక పురోగతిలో కార్మికుల పాత్ర కీలకమన్నారు.
దేశాభివృద్ధి రథ చక్రాలకు కార్మికులే చోదక శక్తి, కర్షకులే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక అని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు. అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా శ్రమజీవులందరికీ 'మేడే' శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జాతి నిర్మాణంలో అహర్నిశలు శ్రమించే కార్మిక, కర్షక సోదరుల కష్టం వెలకట్టలేనిదని వారి శ్రమకు తగిన గౌరవం, సామాజిక భద్రత కల్పించడమే లక్ష్యంగా మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు. అసంఘటిత రంగ కార్మికుల సంక్షేమం, రైతన్నల అభ్యున్నతే ధ్యేయంగా అడుగులు వేస్తూ ప్రతి శ్రమజీవి కళ్లలో ఆనందం చూసే వరకు విశ్రమించామని తేల్చిచెప్పారు.
కార్మికుల శ్రమే ప్రధాన ఆధారం: కార్మికులకు మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ మేడే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దేశ అభివృద్ధికి కార్మికుల శ్రమే ప్రధాన ఆధారం అని వ్యాఖ్యానించారు. సమాజ పురోగతికి కార్మికుల పాత్ర అపారమని స్పష్టం చేశారు. కార్మికుల హక్కులు, సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని హామీ ఇచ్చారు. కార్మికుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడంపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. కార్మికులు గర్వంగా మేడే జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అన్ని రంగాల కార్మికులకు ఆరోగ్యం, ఆనందం కలగాలని ఆకాంక్షించారు.
అనకాపల్లిలో ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. బ్రిటిష్ కాలం నుంచి పోరాడి సాధించుకున్న చట్టాలను ప్రభుత్వాలు రద్దు చేయడం తగదన్నారు. కార్మిక వర్గం ఐక్య పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలని సీఐటీయూ పిలుపునిచ్చింది. కర్నూలు జిల్లాలో మేడే దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. కర్నూలులోని సీపీఎం కార్యాలయంలో సుందరయ్య విగ్రహానికి పూలదండ వేసి నివాళులర్పించారు. ఎంతో కష్టపడి కార్మిక చట్టాలను సాధిస్తే వాటిని నీరుగార్చే ప్రయత్నం జరుగుతుందని కార్మికులు గమనించాలని గుర్తు చేశారు.
'నా కోసం కాదు-ప్రజల కోసం పని చేయండి' - అధికారుల తీరును ప్రజల ముందుంచిన చంద్రబాబు
ప్రజల సంతోషాన్ని చూసి నా కష్టాన్ని మరిచిపోతున్నా: సీఎం చంద్రబాబు