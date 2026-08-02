'ఇంత అద్భుతాన్ని ఊహించలేదు - ఇక తిరుగుండదు' - సంతోషంలో ప్రజలు
ప్రజల్లో కొత్త విశ్వాసాన్ని తీసుకొచ్చిన భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ - భోగాపురం విమానాశ్రయంపై ప్రజల స్పందన - భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం గ్రాండ్ సక్సెస్ పై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 1:56 PM IST
Public Reaction On Bhogapuram Airport : కొలువుల కలలకు రెక్కలొచ్చాయని యువకులు, భావితరాల భవిష్యత్కు బోర్డింగ్ పాస్ దొరికినట్టేనని తల్లిదండ్రులు, డెవలప్మెంట్ హైవే నుంచి రన్వే ఎక్కిందని వ్యాపారులు, పంట ఉత్పత్తులు దేశవిదేశాలకు నేరుగా ఎగుమతి చేయొచ్చని కర్షకులు ఇలా ఒకరేంటి? భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన అన్ని వర్గాల్లో కొత్త ఆశలు రెక్కలు తొడిగాయి. భోగాపురం ఇక వైభోగాపురమేననే విశ్వాసం అందరిలోనూ కనిపించింది.
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవంతో ఉత్తరాంధ్ర వాసుల ఆశలు చిగురించాయి. భోగాపురం వైభోగం కళ్లారా చూడాల్సిందేనంటూ విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, విశాఖ జిల్లాల నుంచి తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు. సభా ప్రాంగణంలోకి రెండు లక్షల మంది వరకూ రాగా మరో లక్ష మందికి పైగా ప్రజలు బయట వాహనాల్లో, రోడ్లమీద, బస్సులపైన నిలుచుని కార్యక్రమాన్ని ఆసక్తిగా తిలకించారు. ప్రధాని మోదీ, చంద్రబాబు, పవన్ సహా సభలో ప్రసంగించిన నేతలంతా ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఇచ్చిన భరోసాపై పూర్తి విశ్వాసంతో తిరిగి ఇళ్లకు వెళ్లారు. యువకులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో ఇక భవిష్యత్తుకు బెంగలేదనే మాట వినిపించింది.
భూములిచ్చిన రైతులైతే ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు. వారికి వీవీఐపీ గ్యాలరీలో ప్రత్యేక స్థానం కల్పించడం విశేషంగా నిలిచింది. నాడు అనుమానంగా భూములిచ్చామని, ఇంత అద్భుతాన్ని ఊహించలేదని రైతులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబాటు ముద్రను చెరిపేసేలా విమానాశ్రయం నిర్మించారని ప్రజలు ప్రశంసించారు. గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ రైతు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ చూసి ఇక ఈ ప్రాంతానికి తిరుగుండదని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టడంలో కూటమి ప్రభుత్వం పాస్ అయిందని ప్రజాప్రతినిధులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల ఆనందోత్సాహాల మధ్య భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం ఉత్తరాంధ్ర చరిత్రలో చిరస్మరణీయ ఘట్టంగా నిలిచిపోయింది.
మంత్రులు, అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ : అయితే దీనిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పందించారు. భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం విజయవంతంగా జరగడంపై సీఎం సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రారంభోత్సవం అత్యంత వైభోగంగా జరిగిందని చంద్రబాబు అన్నారు. గిరి బిడ్డలు థింసాతో పలికిన స్వాగతం నుంచి సభ వరకు ఆటంకం లేకుండా అన్నీ అద్భుతంగా నిర్వహించామన్నారు. సభను విజయవంతం చేయడంలో మంత్రులు, అధికారులు ఎంతో కృషి చేశారని సీఎం అభినందించారు. కార్యక్రమ నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టిన మంత్రులు, అధికారులతో సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల నుంచి వచ్చిన స్పందన తాను ఎప్పటికీ మరిచిపోలేనని సీఎం అన్నారు. ఒక మంచి పని చేస్తే ప్రజా స్పందన ఎలా ఉంటుంది అనేది మరోసారి నిరూపితం అయ్యిందని అన్నారు. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా సమన్వయంతో పని చేశారని అధికారులను అభినందించారు.
"గతంలో విశాఖపట్నం విమానాశ్రయానికి వెళ్లడానికి 4 గంటల సమయం పట్టేది. కానీ ఇప్పుడు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కి కేవలం 1 గంట మాత్రమే. పెద్ద పెద్ద నగరాలు అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలే. కాబట్టి ఈ భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ద్వారా ఈ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందనుకుంటున్నాం. " - గొండు శంకర్, శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే
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