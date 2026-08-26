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పైపైకి నిత్యావసరాల ధరలు - సామాన్యుడికి తిప్పలు

భారీగా పెరిగిన నిత్యావసరాల ధరలు - ఒక్కో కుటుంబంపై రూ.1,500 వరకు భారం - జీతం అంతే ఉన్నా ఖర్చులు పెరగడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామంటున్న సామాన్యులు

భారీగా పెరిగిన నిత్యావసరాల ధరలు
భారీగా పెరిగిన నిత్యావసరాల ధరలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 5:27 PM IST

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Public Problems With Rising Essential Food And Commodities Prices: ఓ వైపు యుద్ధం, మరోవైపు ఎల్‌నినోను బూచిగా చూపి నిత్యావసరాల ధరలు భారీగా పెంచుతున్నారు. బియ్యం మొదలుకుని పప్పు, బెల్లాల వరకు దేన్ని ముట్టుకున్నా చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయని సామాన్యులు బెదిరిపోతున్నారు. ఉల్లి నుంచి వెల్లుల్లి వరకు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఫలితంగా పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై పెనుభారం పడుతోంది. పెరుగుతున్న ధరలతో నెలవారీ బడ్జెట్‌ తారుమారవుతోంది. అసలు ధరల పెరుగుదలకు కారణాలేంటి ? సామాన్యుడిపై ఎంత భారం పడుతోంది? మార్కెట్‌లో వ్యాపారులు ఏం చెబుతున్నారనేది ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

ఇల్లు అద్దె, పిల్లల చదువులు, విద్యుత్‌ బిల్లులు, వైద్యం ఇలా ఎన్నో ఖర్చులు. వాటికితోడు నిత్యావసరాల ధరలు పెరగడంతో మధ్య తరగతి కుటుంబాల నెలవారీ బడ్జెట్‌ మరింత భారమవుతోంది. కొద్ది నెలల క్రితం ఉన్న ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా బియ్యం, నూనె, ఉల్లి, పంచదార సహా పలు నిత్యావసరాల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. కుటుంబ బడ్జెట్‌పై అదనపు భారం పడుతోంది.

'మా ఇంట్లో నలుగురు సభ్యులుంటారు. వీరికి నెలవారీగా బియ్యం, నిత్యావసరాలు జూన్‌ వరకు రూ.3200 ఖర్చు అవుతుండగా తాజాగా సరకులు, బియ్యం తెస్తే రూ.5,200 ఖర్చు అయింది. ఒక్కసారిగా రూ.2 వేలు అదనపు భారం పడింది.' -నాని, పోరంకి

'నేను ప్రైవేటు ఉద్యోగిని. నెలకు రూ.23 వేలు జీతం. ఇంట్లో భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు. తాజాగా నిత్యావసరాలు, బియ్యం కలిపి తెస్తే రూ. 4,600 ఖర్చయింది. గతనెల కంటే ఎక్కువ సరకులు కొన్నారా అని చూసుకుంటే ధరలు పెరిగాయని తెలిసింది. గతంలో రూ. 2,500కే అన్నీ వచ్చేవి. జీతం అంతే ఉన్నా ఖర్చులు పెరగడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం.' -సదాశివరావు, కృష్ణలంక

నియంత్రణ కమిటీకి పట్టదా: నిన్నమొన్నటి దాకా బియ్యం, నూనెల ధరలే పెరగ్గా తాజాగా పంచదార, బెల్లం ధరలు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇలా ఇంట్లో వాడే ప్రతి సరకుపైనా అదనపు ధర వడ్డించారు. ఒక్క బియ్యం పైనే నలుగురు సభ్యులున్న ఒక్కో కుటుంబంపై నెలకు రూ.450 - 600 వరకు భారం పడుతోంది. ఇలా పెరిగిన నిత్యావసరాల ప్రకారం సగటున రూ.1500 నుంచి రూ.2 వేల వరకు అదనంగా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోంది. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో 6.1లక్షల కుటుంబాలు, కృష్ణాలో 4.8 లక్షల కుటుంబాలున్నాయి. నెలకు రూ.1500 భారం పడినా ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ప్రజలపై రూ.91.5 కోట్లు, కృష్ణా జిల్లా వాసులపై రూ.72 కోట్లు ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఉమ్మడి జిల్లాపై నెలకు రూ.163.5 కోట్ల ఆర్థిక భారం పడుతోంది. నిత్యావసరాల ధరలు ఇష్టారాజ్యంగా పెంచుతున్నా నియంత్రణ కమిటీ కనీసం సమావేశాలు నిర్వహించలేదు.

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TAGGED:

ESSENTIAL FOOD COMMODITIES PRICES
PUBLIC PROBLEMS PRICES
RISING ESSENTIAL FOOD PRICES
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RISING ESSENTIAL COMMODITIES PRICES

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