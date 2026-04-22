మాంసం వ్యర్థ పదార్థాలు వీధుల్లో పడేయటమే కుక్కల పెరుగుదలకు కారణం!

ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో పెరుగుతున్న కుక్కకాట్లు - ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేస్తోన్న కుక్కల స్వైర విహారం - కుక్కల దాడుల్లో ఇప్పటికే పలువురు చిన్నారులు మృతి - మరుగునపడుతున్న ఎనిమిల్‌ బర్త్‌ కంట్రోల్‌ నిబంధనలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 22, 2026 at 3:54 PM IST

Public Panic With Street Dog Attacks : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వీధి కుక్కల స్వైరవిహారం భయాందోళనలకు దారితీస్తోంది. తాజాగా పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్‌ మండలం కాట్నపల్లిలో ఇటుకల బట్టీల దగ్గర ఆడుకుంటున్న వలసకుటుంబాల చిన్నపిల్లలపై కుక్కల మందదాడి చేసింది. మూడు సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న దివ్య బెహరాను మెడపై నోటకరచుకొని పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లటమే కాకుండా కండరాలు పీక్కుతినటంతో ఆ బాలిక అక్కడిక్కడే ప్రాణాలు వదిలింది. ప్రజల ప్రాణాలు మీదకు వస్తున్నా వీధి కుక్కలను పట్టించుకోకపోవతే పాపమే అవుతోంది. ఇంతకీ కుక్కల సంతానోత్పత్తి పెరగకుండా చేయాల్సిందేమీ లేదా? అనే అంశంపై ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

వీధి కుక్కల పెరగుదల : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో గ్రామసింహాల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఆదిలాబాద్‌, ఉట్నూర్‌, బోథ్‌, ఇచ్చోడ, మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి, భైంసా, కడెం, నిర్మల్‌, జైనూర్‌, కాగజ్‌నగర్‌, ఆసిఫాబాద్‌ ప్రాంతాల్లో కుక్కల స్వైర విహారం భయాందోళనలకు దారితీస్తోంది. హోటళ్ల నిర్వాహకులు, వివిధ రకాల మాంస క్రయవిక్రయదారులు పడేసే వ్యర్థ పదార్థాల పెరగటమే వీధి కుక్కల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. పచ్చిమాంసపు వ్యర్థాలకు అలవాటుపడిన కుక్కలకు సకాలంలో ఆకలితీరకపోతే మేకలు, గొర్రెలు, మూగజీవాలు చివరికి చిన్నపిల్లలపై దాడి చేయటం కలకలం సృష్టిస్తోంది.

కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు : ప్రాంతమేదనేది పక్కనపెడితే వీధి కుక్కల సంఖ్య పెరగకుండా 2023 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం 2023లో ఎనిమిల్‌ బర్త్‌ కంట్రోల్‌ ( ఏబీసీ) నిబంధనలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. పట్టణాల్లోనైతే మున్సిపాల్టీలు, పల్లెల్లోనైతే గ్రామ పంచాయతీలు ఏబీసీ కేంద్రాలను నిర్వహించాల్సి ఉంది. మగ కుక్కలను పట్టుకొచ్చి కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు నిర్వహించి మూడు రోజుల పాటు కేంద్రాల్లోనే ఉంచి ఆ తర్వాత వాటినిక ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారో అక్కడే వదిలేయాలనేది నిబంధన.

మానవ తప్పిదాలే కారణమా? : ఆదిలాబాద్‌, మంచిర్యాల జిల్లాలో రెండు సంవత్సరాల కిందట ప్రారంభించిన ఏబీసీ కేంద్రాలు ఇప్పుడు పని చేయటం లేదు. ఆసిఫాబాద్‌, నిర్మల్ జిల్లాలో వాటి జాడే లేదు. ఫలితంగా కుక్కల స్వైర విహారానికి అడ్డూ అదుపులేకుండా పోతోంది. మానవ తప్పిదాలే కుక్కల సంఖ్య పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమనే అభిప్రాయం పశు వైద్య నిపుణుల్లో వ్యక్తం అవుతోంది. కుక్క కాటును నిర్లక్ష్యం చేయవద్దనే హితవు వినిపిస్తోంది.

ప్రాణాలకే ముప్పువాటిళ్లటం ఖాయమే : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని మంచిర్యాల కార్పోరేషన్‌ సహా మిగిలిన 11 మున్సిపాలిటీలు సహా 1503 గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో వీధి కుక్కలు ఎన్ని ఉన్నాయనేది లెక్కనే అధికారులకే తెలియని పరిస్థితి ఉంది. ప్రజల యోగక్షేమాలకు కీడు జరగకుండా చూడాల్సిన యంత్రాంగమే ప్రేక్షక పాత్ర పోశిస్తే ప్రాణాలకే ముప్పువాటిళ్లటం ఖాయమేనని అంటున్నారు.

"వీధి కుక్కల బెడద చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. చికెన్, మటన్, మన ఇంట్లోకి వ్యర్థాలు వీధిలో పడేయడం వల్ల కుక్కల సంఖ్య పెరుగుతోంది. కుక్కలకు ఆహారం దొరకనప్పుడు జంతువులపై, మనుషులపైన డాడి చేయడం జరుగుతుంది. రెండు సంవత్సరాల కిందట ప్రారంభించిన ఏబీసీ కేంద్రాలు ఇప్పుడు పని చేయటం లేదు" - డా.గజానన్‌, పశువైద్య నిపుణులు

