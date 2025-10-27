ETV Bharat / state

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

గ్యాస్‌ బుక్‌ చేసుకున్నప్పుడు పబ్లిక్‌ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్‌ పాలసీ ద్వారా ఈ బీమా - సరైన అవగాహనతో బీమా ప్రయోజనాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 11:26 AM IST

2 Min Read
Public Liability Insurance Policy Benefits : ఎక్కడో ఒకచోట తరచూ గ్యాస్‌ ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. అలా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు గాయపడడం, ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తుంటాయి. గ్యాస్‌తో ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో అప్రమత్తంగా లేకుంటే అంతే స్థాయిలో నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నా ప్రమాదం జరిగితే వినియోగదారుల కుటుంబానికి గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు బీమా వర్తిస్తుంది. రూపాయి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. గ్యాస్‌ బుక్‌ చేసుకున్నప్పుడు పబ్లిక్‌ లయబిలిటీ ఇన్యూరెన్స్‌ పాలసీ ద్వారా బీమా వర్తించడం ప్రారంభమవుతుంది. ప్రజల్లో దీనిపై సరైన అవగాహన లేక పలు క్లైంలు చేయకుండా నష్టపోతున్నారు.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సమీప పోలీస్‌ స్టేషన్, ఎల్‌పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌/ఏజెన్సీకి సమాచారం అందించాలి. వారు వచ్చి విచారణ జరుపుతారు. సిలిండర్‌ పేలడంతో ప్రమాదం జరిగిందని భావిస్తే సదరు డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ ఆయిల్‌ కంపెనీకి, బీమా సంస్థలకు సమాచారం అందిస్తారు. మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, పోస్టుమార్టం నివేదిక, మెడికల్‌ బిల్లులు, రసీదులు ఇవ్వాలి.

గత నెల 4న ముప్పాళ్ల మండలంలోని చాగంటివారిపాలెంకు చెందిన గృహిణి లక్ష్మి ఇంట్లో పిండి వంటలు చేస్తూ వంటగ్యాస్‌ సిలిండర్‌ లీకై జరిగిన ప్రమాదంలో గాయాలపాలయ్యారు. గతంలోనూ సత్తెనపల్లి, నరసరావుపేట, పిడుగురాళ్ల, చిలకలూరిపేటలోనూ గ్యాస్‌ సిలిండర్లతో ప్రమాదాలు జరిగాయి.

ప్రతి ఇంట్లో ఎల్‌పీజీ వంటగ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ఉంటోంది. వీటితో ప్రమాదాలు ఇటీవల పెరుగుతున్నాయి. అవగాహనలేక నిర్లక్ష్యంతో జరిగే ప్రమాదాలతో కొందరు మృత్యువాత పడుతున్నారు. ప్రమాదాల సమయంలో వినియోగదారుల కుటుంబానికి గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు బీమా వర్తిస్తుంది. దీనికి రూపాయి కూడా చెల్లించక్కర్లేదు. గ్యాస్‌ బుక్‌ చేసుకున్నప్పుడు పబ్లిక్‌ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్‌ పాలసీ ద్వారా ఈ బీమా వర్తింపజేస్తారు. సరైన అవగాహనతో బీమా ప్రయోజనాల్ని అందుకోవచ్చు.

పరిహారం అందుకోండి ఇలా : ఎల్‌పీజీ వంట గ్యాస్‌ సిలిండర్‌తో ఆస్తినష్టం వాటిల్లితే రూ.2 లక్షలు బీమా అందుతుంది. ఒకవేళ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోతే రూ.6 లక్షలు చెల్లిస్తారు. ప్రమాదం బారినపడి చికిత్స పొందుతున్న ఒక్కో సభ్యుడికి రూ.2 లక్షలు, తక్షణ సాయం కింద రూ.25 వేలు అందిస్తారు. వినియోగదారుడిగా ఉన్న కుటుంబం మొత్తానికి గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు బీమా వర్తిస్తుంది.

బీమా ప్రయోజనాలు : ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సమీప పోలీసు స్టేషన్‌, ఎల్‌పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌, ఏజెన్సీకి సమాచారం అందిస్తే విచారణ చేస్తారు. సిలిండర్‌ పేలడంతో ప్రమాదం సంభవించినట్లు నిర్ధారిస్తే సదరు డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ ఆయిల్‌ కంపెనీకి, బీమా సంస్థకు సమాచారం అందిస్తారు. పరిహారం పొందేందుకు మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, పోస్టుమార్టం నివేదిక, వైద్య బిల్లుల రసీదులు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పౌరసరఫరాలశాఖ బీమా ప్రయోజనాలపై వంట గ్యాస్‌ వినియోగదారుల్లో విస్తృత అవగాహన పెంపొందించాల్సిన అవసరముంది.

