అమరావతి భూసేకరణతో మీకేం సంబంధం? - భూసేకరణను సవాల్ చేస్తూ ప్రజాహిత వ్యాజ్యం దాఖలు
పిల్ విచారణార్హతపై హైకోర్టు తీవ్ర అభ్యంతరం - అమరావతి భూసేకరణతో మీకేం సంబంధమని పిటిషనర్కు ప్రశ్న - కొంతమంది భూయజమానులు ఇప్పటికే వ్యాజ్యాలు వేశారని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 10:55 AM IST
High Court On Land Acquisition In The Capital : అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం కోసం సీఆర్డీఏ పరిధిలో చేపట్టిన భూసేకరణ ప్రక్రియకు సంబంధించి దాఖలైన ప్రజాహిత వ్యాజ్యం (పిల్) విచారణార్హతపై హైకోర్టు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. గుంటూరు జిల్లాలోని సీఆర్డీఏ పరిధిలో మూడు మండలాల్లో భూసేకరణ కోసం అధికారులు జారీ చేసిన మొత్తం 57 ప్రాథమిక, తుది నోటిఫికేషన్లను సవాలు చేస్తూ నిడమర్రుకు చెందిన జంగా నాగిరెడ్డి హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ను ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారించింది.
ఇది రాజకీయ వేదిక కాదు : పిటిషనర్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ, భూసేకరణ వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న రైతులు తమ సమస్యలను న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకురాలేకపోతున్నందున వారి తరఫున ప్రజాహిత వ్యాజ్యం దాఖలు చేశామని తెలిపారు. అయితే ఈ వాదనను ధర్మాసనం అంగీకరించలేదు. పిటిషనర్కు భూసేకరణ వ్యవహారంతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏమిటని ప్రశ్నించింది. వ్యక్తిగత హక్కులకు సంబంధించిన భూసేకరణ అంశాల్లో ప్రజాహిత వ్యాజ్యం ఎలా దాఖలు చేస్తారని నిలదీసింది.
ఇప్పటికే ఈ భూసేకరణపై అభ్యంతరాలు ఉన్న పలువురు రైతులు, భూ యజమానులు హైకోర్టును ఆశ్రయించి వేర్వేరు వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారని అడ్వకేట్ జనరల్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చిన విషయాన్ని ధర్మాసనం ప్రస్తావించింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అదే అంశంపై మరో పిల్లో కోర్టు ఎందుకు జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రశ్నించింది. ప్రజాహిత వ్యాజ్యాల పరిధి, వాటి నిర్వహణకు సంబంధించిన చట్టపరమైన నిబంధనలను మరోసారి అధ్యయనం చేసి, వాటి ప్రకారం వాదనలు వినిపించాలని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాదికి సూచించింది.
విచారణ సందర్భంగా ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేస్తూ, 'ఇది రాజకీయ వేదిక కాదు. కోర్టు ఆఫీసర్గా న్యాయవాది న్యాయస్థానానికి నిజాయతీగా సహకరించాలి' అని స్పష్టం చేసింది. ప్రజాహిత వ్యాజ్యాలను వ్యక్తిగత లేదా రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించరాదన్న సందేశాన్ని కూడా పరోక్షంగా ఇచ్చింది. పిల్ విచారణార్హతపై సమగ్ర వాదనలు వినిపించేందుకు సమయం ఇవ్వాలని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది కోరగా, ధర్మాసనం అంగీకరించి తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది. ఈ కేసులో ముందుగా పిల్ విచారణార్హతపైనే నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతే అసలు భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ల చట్టబద్ధతపై విచారణ కొనసాగనున్నట్లు స్పష్టమైంది.
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