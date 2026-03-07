రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అట్టహాసంగా 'ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక' - తొలి రోజే 5,544 ఫైళ్ల పరిష్కారం
రాష్ట్రంలో అట్టహాసంగా 'ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక' కార్యక్రమం - పలు జిల్లాల్లో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ఇంఛార్జ్ మంత్రులు - కార్యక్రమాన్ని అధికారులు శ్రద్ధతో నిర్వహించాలన్న అమాత్యులు
Published : March 7, 2026 at 7:39 AM IST
Praja Palana - Pragathi Pranalika First Day : 'ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక'లో భాగంగా మొదటి రోజే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5 వేల 544 ఫైళ్లు పరిష్కారమయ్యాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రజాపాలన-ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు 99 రోజుల కార్యక్రమాన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలని మంత్రులు అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 40 వేల 71 వార్డుల్లో మొదటిరోజు శానిటేషన్ స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు వివిధ ప్రాంతాల్లో పాల్గొని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కార్యక్రమం : ప్రజా పాలన-ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమాన్ని అధికారులు శ్రద్ధతో నిర్వహించాలని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఇంఛార్జ్ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ అన్నారు. మహబూబాబాద్లోని కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రులు, అధికారులందరూ బాధ్యతగా విధులు నిర్వహిస్తూ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని చెప్పి భావిస్తున్నాను. అర్బన్లో కూడా ప్రత్యేకత చూపించాలి. ఎందుకంటే రూరల్లో తెలిసిపోతుంది. కానీ అర్బన్లో ప్రజలకు కొంత తెలియదు. వరంగల్ అర్బన్లో చేసేటప్పుడు కొంత ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి. డివిజన్ల వారీగా పకడ్బందీగా చేసి ప్రజలకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందని తెలియజేయాలి. అలాగే ప్రజలు వచ్చే విధంగా, వారి సమస్యలు మన దృష్టికి తీసుకొచ్చే విధంగా సహకరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. - కొండా సురేఖ, దేవాదాయశాఖ మంత్రి
99 రోజుల కార్యక్రమాన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి : ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు తగిన కార్యాచరణను రూపొందించుకోవాలని ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా ఇంఛార్జ్ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమం అమలుపై ఉమ్మడి జిల్లా అధికారులతో సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న 99 రోజుల కార్యక్రమాన్ని ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకోవాలన్నారు. ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమాన్ని రాజకీయాలకు అతీతంగా విజయవంతం చేయాలని మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్ కోరారు. కరీంనగర్ కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సన్నాహక సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రులు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాను అగ్రభాగాన నిలిపేందుకు ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
మొదటి రోజే 5,544 సమస్యలకు పరిష్కారాలు : ఖమ్మం జిల్లా మధిర మున్సిపాలిటీలో ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజుల కార్యక్రమాన్ని ఛైర్మన్ సామినేని సుజాత, కమిషనర్ సంపత్ కుమార్ ప్రారంభించారు. ముందుగా కార్యాలయంలో కౌన్సిలర్లు మెప్మా, పారిశుద్ధ్య సిబ్బందితో ప్రగతి ప్రణాళిక ప్రతిజ్ఞను చేయించారు. ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బొమ్మల రామారం మండలం నాగినేపల్లిలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పనులను జిల్లా కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి పరిశీలించారు. పలు దశల్లో ఉన్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణపు పనులను మరింత వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా మొదటి రోజే 5,544 సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయి. కార్యక్రమంలో అధికారులు పూర్తి బాధ్యతతో పని చేయాలని మంత్రులు సూచించారు.
