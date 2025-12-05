వచ్చే ఏడాది ప్రభుత్వ సెలవులు ఇవే - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సాధారణ పరిపాలనాశాఖ
ఏపీలో వచ్చే ఏడాది 24 సాధారణ, 21 ఐచ్ఛిక సెలవులు
Public Festivals And Holidays in 2026 Calendar: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2026 సంవత్సరానికి గాను సాధారణ, ఐచ్ఛిక సెలవుల్ని గురువారం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలనశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇందులో సాధారణ సెలవులు 24 కాగా, ఐచ్ఛిక సెలవులు 21 గా ఉన్నాయి.
సాధారణ సెలవులు
|పండుగ
|తేదీ
|వారం
|భోగి
|జనవరి 13
|బుధవారం
|మకర సంక్రాంతి
|జనవరి 14
|గురువారం
|కనుమ
|జనవరి 15
|శుక్రవారం
|గణతంత్ర దినోత్సవం
|జనవరి 26
|సోమవారం
|మహాశివరాత్రి
|ఫిబ్రవరి 15
|ఆదివారం
|హోలీ
|మార్చి 03
|మంగళవారం
|ఉగాది
|మార్చి 19
|గురువారం
|రంజాన్
|మార్చి 20
|శుక్రవారం
|శ్రీరామనవమి
|మార్చి 27
|శుక్రవారం
|గుడ్ఫ్రైడే
|ఏప్రిల్ 03
|శుక్రవారం
|బాబూ జగజ్జీవన్రామ్ జయంతి
|ఏప్రిల్ 05
|ఆదివారం
|బీఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి
|ఏప్రిల్ 14
|మంగళవారం
|బక్రీద్
|మే 27
|బుధవారం
|మొహర్రం
|జూన్ 25
|గురువారం
|స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం
|ఆగస్టు 15
|శనివారం
|వరలక్ష్మీవ్రతం
|ఆగస్టు 21
|శుక్రవారం
|మిలాద్ ఉన్ నబీ
|ఆగస్టు 25
|మంగళవారం
|శ్రీ కృష్ణాష్ణమి
|సెప్టెంబర్ 04
|శుక్రవారం
|వినాయక చవితి
|సెప్టెంబర్ 14
|సోమవారం
|గాంధీ జయంతి
|అక్టోబర్ 02
|శుక్రవారం
|దుర్గాష్ణమి
|అక్టోబర్ 18
|ఆదివారం
|విజయదశమి
|అక్టోబర్ 20
|మంగళవారం
|దీపావళి
|నవంబరు 08
|ఆదివారం
|క్రిస్మస్
|డిసెంబరు 25
|శుక్రవారం
అసలు క్యాలెండరు ఎలా వచ్చింది? ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న క్యాలెండరు చరిత్ర ఈజిప్టులో మొదలైంది. క్రీ.పూ.6,000 సంవత్సరాల కిందటే అక్కడ కాలాన్ని లెక్కించేందుకు ప్రయత్నించారు. చంద్రుడి గమనం ప్రకారం నెలకు 30 రోజులన్న నిర్ధరణకు వచ్చింది వారే. సూర్యోదయ స్థాన చలనాన్నిఅనుసరించి ఏడాదికి 360 రోజులని తెలుసుకున్నదీ, తర్వాత దాన్ని 365 1/4 రోజులని సర్దుబాటు చేసిందీ, ఏడాదికి పన్నెండు నెలలని చెప్పిందీ వాళ్లే.
నేటి ఇరాన్, ఇరాక్ ప్రాంతంలో వెలిసినటువంటి బాబిలోనియాలోనూ క్యాలెండర్పైన పలు పరిశోధనలు జరిగాయి. సూర్యుడు నడిచే దారిలో ఉన్న ప్రధాన నక్షత్రాలను పన్నెండు రాశులుగా విభజించిన ఘనత సైతం వారిదే. వారానికి ఏడు రోజులు, రోజుకు 24 గంటలూ, గంటకు 60 నిమిషాలు, నిమిషానికి 60 సెకన్లు ఈ విభజనా బాబిలోనియన్లూ ఈజిప్షియన్లదే. చాంద్ర-సౌర మానానికి మరింత శాస్త్రీయత తెచ్చిన ఘనత గ్రీకులది.
