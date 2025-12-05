ETV Bharat / state

వచ్చే ఏడాది ప్రభుత్వ సెలవులు ఇవే - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సాధారణ పరిపాలనాశాఖ

ఏపీలో వచ్చే ఏడాది 24 సాధారణ, 21 ఐచ్ఛిక సెలవులు

Leaves In Next Year 2026 Calendar
Leaves In Next Year 2026 Calendar (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 1:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Public Festivals And Holidays in 2026 Calendar: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2026 సంవత్సరానికి గాను సాధారణ, ఐచ్ఛిక సెలవుల్ని గురువారం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలనశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇందులో సాధారణ సెలవులు 24 కాగా, ఐచ్ఛిక సెలవులు 21 గా ఉన్నాయి.

సాధారణ సెలవులు

పండుగతేదీవారం
భోగిజనవరి 13బుధవారం
మకర సంక్రాంతిజనవరి 14గురువారం
కనుమజనవరి 15శుక్రవారం
గణతంత్ర దినోత్సవంజనవరి 26సోమవారం
మహాశివరాత్రిఫిబ్రవరి 15ఆదివారం
హోలీమార్చి 03మంగళవారం
ఉగాదిమార్చి 19గురువారం
రంజాన్​మార్చి 20శుక్రవారం
శ్రీరామనవమిమార్చి 27శుక్రవారం
గుడ్​ఫ్రైడేఏప్రిల్ 03శుక్రవారం
బాబూ జగజ్జీవన్​రామ్ జయంతిఏప్రిల్ 05ఆదివారం
బీఆర్ అంబేద్కర్ జయంతిఏప్రిల్ 14మంగళవారం
బక్రీద్ మే 27బుధవారం
మొహర్రంజూన్​ 25గురువారం
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంఆగస్టు 15శనివారం
వరలక్ష్మీవ్రతంఆగస్టు 21శుక్రవారం
మిలాద్ ఉన్​ నబీఆగస్టు 25మంగళవారం
శ్రీ కృష్ణాష్ణమిసెప్టెంబర్ 04శుక్రవారం
వినాయక చవితిసెప్టెంబర్ 14సోమవారం
గాంధీ జయంతిఅక్టోబర్ 02శుక్రవారం
దుర్గాష్ణమిఅక్టోబర్ 18ఆదివారం
విజయదశమిఅక్టోబర్ 20మంగళవారం
దీపావళినవంబరు 08ఆదివారం
క్రిస్​మస్​డిసెంబరు 25శుక్రవారం

అసలు క్యాలెండరు ఎలా వచ్చింది? ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న క్యాలెండరు చరిత్ర ఈజిప్టులో మొదలైంది. క్రీ.పూ.6,000 సంవత్సరాల కిందటే అక్కడ కాలాన్ని లెక్కించేందుకు ప్రయత్నించారు. చంద్రుడి గమనం ప్రకారం నెలకు 30 రోజులన్న నిర్ధరణకు వచ్చింది వారే. సూర్యోదయ స్థాన చలనాన్నిఅనుసరించి ఏడాదికి 360 రోజులని తెలుసుకున్నదీ, తర్వాత దాన్ని 365 1/4 రోజులని సర్దుబాటు చేసిందీ, ఏడాదికి పన్నెండు నెలలని చెప్పిందీ వాళ్లే.

నేటి ఇరాన్‌, ఇరాక్‌ ప్రాంతంలో వెలిసినటువంటి బాబిలోనియాలోనూ క్యాలెండర్‌పైన పలు పరిశోధనలు జరిగాయి. సూర్యుడు నడిచే దారిలో ఉన్న ప్రధాన నక్షత్రాలను పన్నెండు రాశులుగా విభజించిన ఘనత సైతం వారిదే. వారానికి ఏడు రోజులు, రోజుకు 24 గంటలూ, గంటకు 60 నిమిషాలు, నిమిషానికి 60 సెకన్లు ఈ విభజనా బాబిలోనియన్లూ ఈజిప్షియన్లదే. చాంద్ర-సౌర మానానికి మరింత శాస్త్రీయత తెచ్చిన ఘనత గ్రీకులది.

నవంబర్​లో బ్యాంకులకు 12 రోజులు సెలవులు-​ పూర్తి లిస్ట్​ ఇదే!

సంక్రాంతి సెలవులు ఏపీలోనే ఎక్కువ - విద్యార్థులకు పండగే

TAGGED:

PUBLIC FESTIVALS IN 2026 CALENDAR
HOLIDAYS IN 2026 CALENDAR
వచ్చే ఏడాది సాధారణ ఐచ్ఛిక సెలవులు
LEAVES IN NEXT YEAR CALENDAR
LEAVES IN NEXT YEAR 2026 CALENDAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.