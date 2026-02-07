ETV Bharat / state

గోల్డ్​ లోన్​ తీసుకున్నారా? - ఏడాదిలోగా అసలు, వడ్డీ కట్టకపోతే ఏమవుతుంది? - అసలు బుల్లెట్​ రీపేమెంట్ అంటే తెలుసా?

ఏడాదిలో అసలు, వడ్డీ చెల్లించాల్సిందే అనే విధానంతో జనం గగ్గోలు - ప్రైవేటు సంస్థలు రంగంలోకి దిగడంతో ఏకంగా పుత్తడికే ఎసరు -గోల్డ్​ లోన్​ విషయంలో అక్రమాలకు చెక్​ పెట్టేందుకే బుల్లెట్ రీపేమెంట్ తెచ్చారా?

Gold Loan Bullet Repayment issue
Gold Loan Bullet Repayment issue (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 9:58 AM IST

3 Min Read
Gold Loan Bullet Repayment issue : బ్యాంకు లోన్​ వసూళ్లలో ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాలతో సామాన్యులు, ప్రధానంగా రైతులు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. గతంలో బంగారం తాకట్టు పెట్టి గోల్డ్​లోన్​ తీసుకున్న వారు ఏడాది గడువులోగా వడ్డీ చెల్లిస్తే బ్యాంకులు మరో ఏడాదికి రుణ చెల్లింపు గడువు తేదీని పొడిగించేవి. తాజాగా ఆర్బీఐ (రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) ఆదేశాలతో ఏడాదిలోగా అసలు, వడ్డీ కలిపి మొత్తం బకాయి కట్టకపోతే ఎగవేతదారుల జాబితా (ఎన్‌పీఏ)లో చేర్చినట్లు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నాయి.

తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని వేలం వేస్తామని పేర్కొంటున్నాయి. వేలం వేస్తే పసిడితో పాటు పరువు కూడా పోతుందని చాలా మందిలో ఉండే భావనలను అలుసుగా తీసుకొని ప్రైవేటు వ్యాపారులు రంగ ప్రవేశం చేస్తున్నారు. మీకు బంగారం దక్కకపోయినా కనీసం పరువు దక్కుతుంది అంటూ తమ ప్రణాళికను వారి ముందుపెడుతున్నారు. దీంతో అన్నదాతలు ఏం చేయాలో తెలియక అయోమయంలో పడుతున్నారు.

బంగారాన్ని మేం విడిపిస్తామంటూ : చెల్లించాల్సిన బకాయి కట్టేసి, మీ బంగారాన్ని బ్యాంకు నుంచి మేము విడిపిస్తామంటున్నారు. విడిపించిన బంగారానికి వెల కట్టి బ్యాంకుకు చెల్లించిన సొమ్ము, అదనంగా ప్రతి 10 గ్రాములకు ఒక గ్రాము బంగారం విలువను మినహాయించుకుని తక్కిన మొత్తాన్ని మీ చేతిలో పెడతాం అని ప్రైవేట్ వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో హనుమకొండ జిల్లాలోని ములకనూరు గ్రామానికి చెందిన రైతు ఎం.రాములు కేంద్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు లేఖ రాసి ప్రతిని 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​'కు పంపించారు.

పంటలు అమ్మి డబ్బు చేతికందిన తర్వాతే మొత్తం బకాయి కట్టగలమని, అది రాకముందే లోన్​ గడువు తీరిందని వేలం వేస్తామంటే ఎలా అని అందులో ప్రశ్నించారు. బ్యాంకులు వేలం వేసినప్పటికీ ప్రైవేటు వ్యాపారులు బ్యాంకులో బకాయి కట్టేసి బంగారాన్ని విడిపించినా, అంతిమంగా బంగారం తమ చేజారిపోతుందని ఆయన లేఖలో వివరించారు. అవసరాలకు మళ్లీ బంగారం తాకట్టు పెట్టి లోన్​ తీసుకొనే వెసులుబాటును రైతులు కోల్పోతున్నారని తెలియజేశారు. ఫలితంగా కలిగే ఇబ్బందులను ఆయన లేఖలో వెలిబుచ్చారు.

నెలవారీ కిస్తీలకు వెళితే : అన్నదాతల ఇబ్బందులపై బ్యాంకుల ఉన్నతాధికారులను సంప్రదించగా, నెల నెలా కిస్తీ (ఈఎంఐ) రూపంలో చెల్లించే విధానంలో కూడా బంగారంపై లోన్​ ఇస్తున్నట్లుగా చెప్పారు. రూ.లక్ష విలువైన బంగారం తాకట్టు పెడితే సాగు ఖర్చులకు రూ.85 వేలు, ఇతరులకు రూ.75 వేలు లోన్​గా ఇస్తున్నట్లు పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంకు మేనేజర్‌ ఒకరు తెలిపారు. దీనిని 36 నెలల్లో వడ్డీతో కలిసి సమాన వాయిదా రూపంలో నెలనెలా కిస్తీగా కట్టేందుకు అవకాశమిస్తామన్నారు.

తనిఖీల కోసమే బుల్లెట్‌ రీపేమెంట్‌ : బంగారం తాకట్టు లోన్​లలో అక్రమాలకు చెక్ ​పెట్టేందుకే బుల్లెట్‌ రీపేమెంట్‌(అసలు, వడ్డీ ఒకేసారి చెల్లించే) విధానాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేయాలని ఆర్బీఐ ఆదేశాలున్నట్లుగా ఓ బ్యాంకు ఉన్నతాధికారి చెప్పారు. ఎవరైనా నకిలీ గోల్డ్​ తాకట్టుపెట్టి రుణం తీసుకునేందుకు బ్యాంకు సిబ్బంది సహకరిస్తే బయటపెట్టడానికి ఏడాదిలోగా బుల్లెట్‌ రీపేమెంట్‌ చేయాలనే విధానం తోడ్పడుతుందని వివరించారు. నకిలీ బంగారం పెట్టిన వారు తిరిగి కట్టరని, అప్పుడు ఎన్‌పీఏ జాబితాలోకి వచ్చి, వారి వివరాలు బ్యాంకు కేంద్ర కార్యాలయం, ఆడిట్‌ దృష్టికి వెళతాయని చెప్పారు.

ఆందోళన చెందుతున్న రైతులు : బంగారు రుణాల విషయంలో ఆర్బీఐ ఇచ్చిన నూతన మార్గదర్శకాలతో పేద, మధ్య తరగతి రైతులు, సామాన్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనివల్ల తాము లోన్​ చెల్లించలేని సందర్భాల్లో బంగారాన్ని బ్యాంకు వేలం వేయడం వల్ల బంగారం చేజారిపోయే ప్రమాదం ఉందని వాపోతున్నారు. సరిగ్గా తమ అవసరాన్ని క్యాష్ చేసుకునేందుకు కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలు చూస్తూ బంగారాన్ని విడిపించి కొంత మొత్తంలో ఛార్జీగా తీసుకుంటున్నారని రైతులు చెబుతున్నారు.

