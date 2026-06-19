గీతదాటుతున్న ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు - కట్టడి చేయకుంటే కష్టమే!
ఐదేళ్ల అరాచక పాలన నుంచి విముక్తి - కూటమి పాలనలో ప్రజలకు భరోసా - నాడు సామంత రాజుల్లా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు - పాత బాటలోనే దాదాపు 10 మంది కూటమి ఎమ్మెల్యేలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 9:09 AM IST
AP Kutami MLAs Row : ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ అరాచక పాలన నుంచి విముక్తి పొంది, కూటమి ప్రభుత్వంలో ఏపీ ప్రజలు ఇప్పుడిప్పుడే స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చుకుంటున్నారు. గత ప్రభుత్వంలో భూకబ్జాలు, దౌర్జన్యాలు, అక్రమ కేసులతో ఎమ్మెల్యేలు సాగించిన ఇష్టారాజ్యానికి చెక్ పడటంతో భవిష్యత్తుపై సరికొత్త భరోసా కనిపిస్తోంది. అయితే కూటమిలోని కొందరు ఎమ్మెల్యేలు సైతం పాత బాటలోనే గీత దాటుతుండటం ప్రజల్లో సరికొత్త ఆందోళనకు దారితీస్తోంది. ఇలాంటి వారిపై అగ్రనాయకత్వం తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటేనే ప్రభుత్వంపై ప్రజా విశ్వాసం మరింత బలపడుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
సామంతులుగా చలామణి : గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యమైంది. నాడు 151 మంది ఎమ్మెల్యేలలో సగానికి పైగా నేతలు అక్రమాలకు, దౌర్జన్యాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారి నియోజకవర్గాల్లో తామే సామంతులుగా చలామణి అయ్యారు. భూ రిజిస్ట్రేషన్, కన్వర్షన్, లేఅవుట్లు, అపార్ట్మెంట్ నిర్మాణాల వరకు ప్రతిదానికీ ఎమ్మెల్యేల అనుమతి తప్పనిసరైంది. ఎమ్మెల్యేల బంధువులు, అనుచరగణం మినీ సామంత రాజుల్లా మారి వనరులను పంచుకుని అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడ్డారు. నాడు ఉత్తరాంధ్ర వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి కనుసన్నల్లో విశాఖలో వేల కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భూములు బినామీల చేతుల్లోకి వెళ్లాయి.
అక్రమాలను ప్రశ్నించిన వారిపై 22(ఎ) నిషేధిత జాబితా అస్త్రాన్ని ప్రయోగించి భూములను లాక్కున్నారు. నాడు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడితే అక్రమ కేసులు పెట్టారు. రేపల్లెలో అమర్నాథ్గౌడ్ సజీవదహనం, దళిత డాక్టర్ సుధాకర్ వేధింపుల ఘటనలపై అప్పటి ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. అంతేకాకుండా, కమీషన్ల వేధింపుల భరించలేక పారిశ్రామికవేత్తలు ఏపీ వైపు చూడటానికే భయపడ్డారు. 2024లో కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రజలకు నిర్బంధం నుండి స్వేచ్ఛ లభించింది. వివాదాస్పద ల్యాండ్ టైట్లింగ్ యాక్ట్ రద్దుతో భూములకు భద్రత దొరకడమే కాక, వారంలో ఒకరోజు ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించేలా విధిగా నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నారు.
పాత ఒరవడే కొనసాగింపు : ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో శాంతిభద్రతలకు ప్రాధాన్యమున్నా కూటమిలోని దాదాపు 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు పాత వైఎస్సార్సీపీ ఒరవడినే కొనసాగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నుంచి కూటమిలోకి వచ్చిన కొందరు నేతలు తమతో పాటు ఆ అరాచక సంస్కృతినీ మోసుకొచ్చారు. విశాఖలో మద్యం సిండికేట్ నడపడం, ప్రైవేట్ బస్సుల నుంచి పార్కింగ్ ఫీజులు వసూలు చేయడం, అటవీ సిబ్బందిపై దాడి, చికెన్ షాపుల నుంచి మామూళ్లు, ఎస్పీ ఆఫీస్ బాత్రూమ్లో ఎమ్మెల్యే నిర్బంధం వంటి ఘటనలు కూటమి ప్రభుత్వ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగిస్తున్నాయి.
దారి తప్పుతున్న ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య తక్కువే అయినా, దీనిని ఇప్పుడే నియంత్రించకపోతే ఇతరులకూ పాకే ప్రమాదముంది. కూటమి ఎమ్మెల్యేలు క్రమశిక్షణతో మెలుగుతారనే ప్రజల నమ్మకం నిలబడాలంటే గీత దాటే నేతలపై అగ్రనాయకత్వం కఠినంగా వ్యవహరించాలి. ఇకనైనా ఉపేక్షించేది లేదనే బలమైన సందేశాన్ని ఇస్తూ ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం, నియోజకవర్గాల అభివృద్ధిపైనే ఎమ్మెల్యేలు దృష్టి పెట్టేలా చేయాలి. ముఖ్యమంత్రి విజన్కు అనుగుణంగా, సంక్షేమ పథకాలు అర్హులందరికీ చేరేలా కూటమిలోని మిత్రపక్షాల అగ్రనేతలు చొరవ చూపాలి.
సొంత నేతలైనా శిక్షించాలి : 2024 ఎన్నికల్లో ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ అరాచక పాలనను అంతమొందించి ప్రజలు కూటమికి చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించింది కేవలం అధికారం మార్చడానికి కాదు, వ్యవస్థలో మార్పు కోసమే. ప్రజా తీర్పును తృణీకరిస్తూ ఎవరైనా పాత పద్ధతులకే ప్రాధాన్యమిస్తే రేపు ప్రజల నుంచి అదే స్థాయి తిరస్కరణ తప్పదనే విషయాన్ని గీత దాటుతున్న నేతలు గుర్తించుకోవాలి. ఏపీ భవిష్యత్తుకు రానున్న నాలుగేళ్లు ఎంతో కీలకం. కొద్దిమంది ఎమ్మెల్యేల స్వార్థ బుద్ధి వల్ల కూటమి ప్రభుత్వం సాధిస్తున్న మంచి పేరు గంగపాలు కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అగ్రనాయకత్వంపై ఉంది. తప్పు చేసిన వారు సొంత నేతలైనా సరే కఠినంగా శిక్షించినప్పుడే ముఖ్యమంత్రి ఆశించిన 'సుపరిపాలన' సాధ్యమవుతుంది, ప్రజల్లోనూ ప్రభుత్వంపై నిండైన భరోసా నిలుస్తుందన్నది బహిరంగ సత్యం.
ఒకే ఆస్తి ఇద్దరికి రిజిస్ట్రేషన్ - ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు అధికారుల తూట్లు