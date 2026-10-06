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పబ్బులకు పిలిచి పర్స్​ ఖాళీ చేయిస్తున్న యువతులు - డేటింగ్​ యాప్​లో కొత్తరకం మోసాలు

ఓ సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగికి బంబుల్​ యాప్​ ద్వారా దివ్య పేరుతో ఓ యువతి పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత పబ్​కు రమ్మని ఆహ్వానించి రూ.వేలల్లో బిల్లు కట్టించి మాయమైంది. జూబ్లీహిల్స్​లో వరుసగా ఇలాంటి ఘటనలే జరుగుతున్నాయి.

Latest Scams In Dating Apps At Hyderabad
డేటింగ్​ యాప్​ల ద్వారా మోసపోతున్న యువకులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 6, 2026 at 1:02 PM IST

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Latest Scams In Dating Apps At Hyderabad : ఈ రోజుల్లో కొందరు కేటుగాళ్లు ఎన్నో రకాల మోసాలకు తెరలేపుతున్నారు. కానీ వీటి గురించి తెలియక ఎంతోమంది డబ్బులు కోల్పోయి, చివరకు పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అయితే ఈమధ్య కొన్ని డేటింగ్​ యాప్​ల ద్వారా కొందరు అమ్మాయిలు యువకుల దగ్గర డబ్బులను కాజేస్తున్నారు. మొదట యాప్​లో యువతి పరిచయం అవుతుంది. అలా కొద్దిసేపటికి పబ్​కు రావాలని పిలుస్తుంది. అక్కడకు వెళ్లి భారీ బిల్లు చెల్లించాక యువతి కనపడకుండా పోతుంది. జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలో వరుసగా ఇలాంటి ఘటనలే జరగుతుండటం కలకలం రేపుతోంది.

బంబుల్​ యాప్​ ద్వారా పరిచయం

ఈ ఘటనల్లో యువకులు రూ.వేలల్లో డబ్బులను కోల్పోతున్నారు. పబ్​కు వెళ్లి తాగేది ఒక్కటే బీరైనా బిల్లు మాత్రం ఊహించనంతగా అవుతోంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం, 28 ఏళ్ల సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగి గౌలిదొడ్డిలో నివసిస్తున్నాడు. అతనికి బంబుల్​ యాప్​ ద్వారా దివ్య పేరుతో ఓ యువతి పరిచయమైంది. జూబ్లీహిల్స్​ రోడ్​ నం.36లో ఉన్న ఎన్​-ఔల్​ క్లబ్​ అండ్​ కిచెన్​ పబ్​కు శనివారం రాత్రి ఆమెతో వెళ్లాడు. పబ్​లో అతను మొత్తం రూ.16,838 బిల్లు చెల్లించాడు.

బిల్లు కట్టాక మారిన కథ

బిల్లు కట్టేంత వరకు అంత బాగానే సాగింది. కానీ ఆ తర్వాత అతడి సందేశాలకు యువతి నుంచి ఎలాంటి జవాబు రాలేదు. ఫోన్​ చేసినా లిఫ్ట్​ చేయలేదు. అతడు కట్టిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని కోరాడు. అయినా స్పందించలేదు. దీంతో మోసపోయిన ఉద్యోగి అతని సోదరుడికి జరిగిన విషయం తెలిపాడు. అతని సోదరుడు ఆ నంబర్​కు కాల్​ చేసి, పబ్​కు రావాలని అడిగాడు. దాంతో యువతి వస్తానని బదులిచ్చింది. తీరా పబ్​కు వచ్చాక ఆ ఉద్యోగి షాక్​ అయ్యాడు. ఎందుకంటే ఆయన పబ్‌కు వచ్చిన యువతి, ఈ యువతి ఇద్దరూ వేరు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలా చేయిస్తుంది ఎవరు? దీని వెనక ఏం నడుస్తోంది? పబ్​కు రప్పించేందుకు యువతులను వాడుకుంటున్నారా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఇదే తరహా ఘటన

జూబ్లీహిల్స్​ రోడ్​ నంబర్​ 36లో ఉన్న 36 కెమిస్ట్రీ పబ్​లో సెప్టెంబర్ 28న ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. దీంట్లో కూకట్​పల్లికి చెందిన ఓ సాఫ్ట్​వేర్​ మోసపోయాడు. పబ్​లో అతను కేవలం ఒక్క బీరు తాగాడు. దానికి అతను రూ.29,884 చెల్లించాడు. ఈ రెండు ఘటనలు ఒకేలా ఉన్నాయి. డేటింగ్​ యాప్​లో పరిచయం కావడం, పబ్​కు వెళ్లడం, ఊహించని స్థాయిలో బిల్లు కట్టడం, దీంతో వీటికి పబ్​లతో ఏమైనా సంబంధం ఉందా? లేదంటే ఏదైనా ముఠా ఈ పని చేయిస్తుందా? అన్న కోణాల్లో ప్రస్తుతం దీనిని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసులు నిఘా కెమెరాల రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నారు. విచారణలో అసలు విషయం బయటపడాల్సి ఉంది.

డేటింగ్​ యాప్​లో పరిచయం - పబ్​కి తీసుకెళ్లి రూ.29 వేలు బిల్​ కట్టించిన యువతి

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