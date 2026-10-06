పబ్బులకు పిలిచి పర్స్ ఖాళీ చేయిస్తున్న యువతులు - డేటింగ్ యాప్లో కొత్తరకం మోసాలు
ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగికి బంబుల్ యాప్ ద్వారా దివ్య పేరుతో ఓ యువతి పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత పబ్కు రమ్మని ఆహ్వానించి రూ.వేలల్లో బిల్లు కట్టించి మాయమైంది. జూబ్లీహిల్స్లో వరుసగా ఇలాంటి ఘటనలే జరుగుతున్నాయి.
Published : October 6, 2026 at 1:02 PM IST
Latest Scams In Dating Apps At Hyderabad : ఈ రోజుల్లో కొందరు కేటుగాళ్లు ఎన్నో రకాల మోసాలకు తెరలేపుతున్నారు. కానీ వీటి గురించి తెలియక ఎంతోమంది డబ్బులు కోల్పోయి, చివరకు పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అయితే ఈమధ్య కొన్ని డేటింగ్ యాప్ల ద్వారా కొందరు అమ్మాయిలు యువకుల దగ్గర డబ్బులను కాజేస్తున్నారు. మొదట యాప్లో యువతి పరిచయం అవుతుంది. అలా కొద్దిసేపటికి పబ్కు రావాలని పిలుస్తుంది. అక్కడకు వెళ్లి భారీ బిల్లు చెల్లించాక యువతి కనపడకుండా పోతుంది. జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలో వరుసగా ఇలాంటి ఘటనలే జరగుతుండటం కలకలం రేపుతోంది.
బంబుల్ యాప్ ద్వారా పరిచయం
ఈ ఘటనల్లో యువకులు రూ.వేలల్లో డబ్బులను కోల్పోతున్నారు. పబ్కు వెళ్లి తాగేది ఒక్కటే బీరైనా బిల్లు మాత్రం ఊహించనంతగా అవుతోంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం, 28 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి గౌలిదొడ్డిలో నివసిస్తున్నాడు. అతనికి బంబుల్ యాప్ ద్వారా దివ్య పేరుతో ఓ యువతి పరిచయమైంది. జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నం.36లో ఉన్న ఎన్-ఔల్ క్లబ్ అండ్ కిచెన్ పబ్కు శనివారం రాత్రి ఆమెతో వెళ్లాడు. పబ్లో అతను మొత్తం రూ.16,838 బిల్లు చెల్లించాడు.
బిల్లు కట్టాక మారిన కథ
బిల్లు కట్టేంత వరకు అంత బాగానే సాగింది. కానీ ఆ తర్వాత అతడి సందేశాలకు యువతి నుంచి ఎలాంటి జవాబు రాలేదు. ఫోన్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయలేదు. అతడు కట్టిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని కోరాడు. అయినా స్పందించలేదు. దీంతో మోసపోయిన ఉద్యోగి అతని సోదరుడికి జరిగిన విషయం తెలిపాడు. అతని సోదరుడు ఆ నంబర్కు కాల్ చేసి, పబ్కు రావాలని అడిగాడు. దాంతో యువతి వస్తానని బదులిచ్చింది. తీరా పబ్కు వచ్చాక ఆ ఉద్యోగి షాక్ అయ్యాడు. ఎందుకంటే ఆయన పబ్కు వచ్చిన యువతి, ఈ యువతి ఇద్దరూ వేరు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలా చేయిస్తుంది ఎవరు? దీని వెనక ఏం నడుస్తోంది? పబ్కు రప్పించేందుకు యువతులను వాడుకుంటున్నారా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇదే తరహా ఘటన
జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 36లో ఉన్న 36 కెమిస్ట్రీ పబ్లో సెప్టెంబర్ 28న ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. దీంట్లో కూకట్పల్లికి చెందిన ఓ సాఫ్ట్వేర్ మోసపోయాడు. పబ్లో అతను కేవలం ఒక్క బీరు తాగాడు. దానికి అతను రూ.29,884 చెల్లించాడు. ఈ రెండు ఘటనలు ఒకేలా ఉన్నాయి. డేటింగ్ యాప్లో పరిచయం కావడం, పబ్కు వెళ్లడం, ఊహించని స్థాయిలో బిల్లు కట్టడం, దీంతో వీటికి పబ్లతో ఏమైనా సంబంధం ఉందా? లేదంటే ఏదైనా ముఠా ఈ పని చేయిస్తుందా? అన్న కోణాల్లో ప్రస్తుతం దీనిని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసులు నిఘా కెమెరాల రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నారు. విచారణలో అసలు విషయం బయటపడాల్సి ఉంది.
డేటింగ్ యాప్లో పరిచయం - పబ్కి తీసుకెళ్లి రూ.29 వేలు బిల్ కట్టించిన యువతి
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