రాప్తాడులో ఉన్మాది రాక్షసత్వం - పదో తరగతి విద్యార్థినిపై రంపంతో దాడి
10th Class Student Incident Raptadu: అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని ముఖంపై ఓ ఉన్మాది రంపంతో దాడి చేశాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 1:14 PM IST
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో ఉన్మాది రెచ్చిపోయాడు. చెట్లు నరికే రంపం మిషన్తో విద్యార్థినిపై విరుచుకుపడ్డాడు. తరగతి గదిలోకి వెళ్లి విచక్షణ రహితంగా దాడి చేశాడు. ఈ దారుణ ఘటనతో పాఠశాల ప్రాంగణం అంతా విద్యార్థుల హాహాకారాలతో భయాందోళన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ దారుణ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రులు లోకేశ్, అనిత తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిందితుడు పారిపోతుండగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు రాప్తాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్లిన ఫోరెన్సిక్ బృందం తరగతి గదిని పరిశీలించింది.
రాప్తాడు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో దారుణం జరిగింది. పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిపై ఉన్మాది దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. చెట్లు నరికే రంపం మెషిన్తో తరగతి గదిలోకి ప్రవేశించి ఉన్మాదిలా ఊగిపోయిడు. విద్యార్థిని ముఖం, ఒంటిపై ఎక్కడికక్కడ నరికాడు. ఆ దాడితో తీవ్రంగా గాయపడిన విద్యార్థిని ప్రాణాపాయస్థితిలోకి వెళ్లింది. అడ్డుకోబోయిన మరో విద్యార్థిని కాళ్లు, చేతులకు గాయాలయ్యాయి. రక్తపు మడుగులో పడిఉన్న ఇద్దరినీ స్థానికులు అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన విద్యార్థినికి ఎమర్జెన్సీ వార్డు ఆపరేషన్ థియేటర్లో శస్త్రచికిత్స జరుగుతోంది.
ఉన్మాది సృష్టించిన విధ్వంసానికి తరగతి గది మొత్తం రక్తంతో తడిచిపోయింది. విద్యార్థుల పుస్తకాలు, బ్యాగులు ఎక్కడికక్కడ చెల్లాచెదురయ్యాయి. తరగతి గదిలో ఎటు చూసినా భయానక పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. విద్యార్థుల హాహాకారాలతో స్కూల్ మొత్తం భీతిల్లింది. ఉన్మాది ఘాతుకంతో మిగితా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. పాఠశాల వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు. మరో వైపు అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వద్ద బాధితుల తల్లిదండ్రుల రోధనలు మిన్నంటాయి. మరోవైపు దాడి జరిగిన తరగతి గదిని ఫోరెన్సిక్ బృందం పరిశీలించింది. ఘటనాస్థలిలో దాడికి ఉపయోగించిన రంపం మెషీన్ను స్వాధీనం చేసుకుంది.
I am deeply shaken and enraged by the barbaric attack on a Class 10 student inside her classroom at Raptadu ZP High School. Attackers who target our young girls inside schools have no place in our society. I am personally tracking her recovery and have directed the medical team to give her the highest priority care. I have ordered the police to hunt down the monster responsible and deliver the harshest legal punishment swiftly.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 31, 2026
పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు: రాప్తాడు ఘటనలో ఉన్మాదిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఘటన అనంతరం నిందితుడు ధర్మవరం వైపు వెళ్తుండగా పట్టుకున్నట్లు సమాచారం. దుండగుడిని ధర్మవరం మండలానికి చెందిన యువకుడిగా గుర్తించారు. బాలికకు సమీప బంధువే దాడికి పాల్పడినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
చిన్నారి చెల్లిని క్లాస్ రూములో నెత్తుటి మడుగులో చూశాక కన్నీళ్లు ఆగడం లేదు. గుండె బరువెక్కింది. రాప్తాడులో ఉన్మాది ఘాతుకం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఉన్మాదులను ఉక్కు పాదంతో అణిచేస్తాం. ఆడపిల్లలు, మహిళల వైపు కన్నెత్తి చూడాలంటే భయపడేలా చేస్తాం. పిల్లల భద్రత పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించేవారు ఎంతటి వారైనా చర్యలు తప్పవు.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 31, 2026
ఉన్మాదిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి: ఉన్మాది దాడి ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాల తరగతి గదిలో రంపంతో అత్యంత అనుమానుషంగా దాడి చేయడంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తీవ్ర గాయాల పాలైన విద్యార్థిని ఆరోగ్య పరిస్థితిని, అందుతున్న చికిత్స గురించి సీఎం అధికారులతో మాట్లాడారు. నిందితుడిని పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు.
రాప్తాడు ఘటన బాధితురాలి తల్లితో సీఎం చంద్రబాబు ఫోనులో మాట్లాడారు. బాధిత విద్యార్థిని తల్లితో ఫోనులో మాట్లాడి సీఎం చంద్రబాబు ధైర్యం చెప్పారు. ధైర్యంగా ఉండాలని, నిందితుడిని పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షిస్తామన్నారు. ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా ఉంటుందని బాలిక తల్లికి భరోసా ఇచ్చారు. విద్యార్థినికి అందుతున్న వైద్యంపై ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీతతో సీఎం మాట్లాడి, వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఉన్మాది దాడిలో గాయపడిన మరో విద్యార్థిని ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సీఎం ఆరా తీశారు. ఇద్దరికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
బాధితురాలి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా: రాప్తాడు ఘటనపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాధితురాలి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. నిందితుడిని తక్షణం అరెస్టు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని పోలీసులను ఆదేశించారు. తరగతి గదిలో రక్తపు మడుగులో ఉన్న చిన్నారిని చూసి కన్నీళ్లు ఆగడం లేదని, గుండె బరువెక్కిందని మంత్రి లోకేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహిళలు, ఆడపిల్లలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడే ఉన్మాదులను ఉక్కుపాదంతో అణిచివేస్తామని హెచ్చరించారు. ఆడపిల్లలు, మహిళల వైపు కన్నెత్తి చూడాలంటేనే భయపడేలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. పిల్లల భద్రత విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించే వారు ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదని, బాధ్యులపై చర్యలు తప్పవని లోకేశ్ హెచ్చరించారు.
"పిల్లలకు మ్యాథ్స్ క్లాస్ చెబుతుండగా ఓ దుండగుడు లోపలికి వచ్చాడు. ఏదో పరికరం తీసుకొచ్చాడు. నేరుగా అమ్మాయి వద్దకు వచ్చి దాడి చేశాడు. నేను షాక్లోకి వెళ్లిపోయా. పిల్లలంతా తరగతి నుంచి చూసి భయపడి పారిపోయారు. అసలు ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతోందో అర్థం కాలేదు. నిందితుడి ముఖాన్ని గుర్తించలేకపోయా" - క్లాస్ టీచర్
విద్యార్థినిపై అమానుష దాడిపై హోంమంత్రి అనిత స్పందించారు. అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీతో ఫోన్లో మాట్లాడి వివరాలు ఆరా తీశారు. విద్యార్థిని ఆరోగ్య పరిస్థితిని అధికారుల నుంచి తెలుసుకున్నారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని నిందితుడిని పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని అధికారులకు హోంమంత్రి ఆదేశించారు. దారుణ ఘటనపై స్పందించిన మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ గాయపడిన విద్యార్థినుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. బాధిత విద్యార్థినుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు.
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