వర్షాలు అంతంతమాత్రమే - రబీకైనా పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయా?
Godavari Water For Crops : ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లోని మొత్తం ఆయకట్టు ప్రాంతానికి నీరందించడం కష్టతరమైన పని. ఇక కృష్ణా ప్రాంతంలోని మెట్ట పంటలకు నీటిని అందించడం అంతకంటే సవాలుతో కూడుకున్న విషయం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:35 PM IST
గోదావరి డెల్టా పరిధిలోని మొత్తం సాగు ప్రాంతానికి రబీ (శీతాకాలం) పంట సీజన్ కోసం నీటిని అందించాలని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు నిర్ణయించారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటలను సాగు చేస్తున్నప్పటికీ, ప్రధాన దృష్టి వరి సాగుకు నీటిని అందించడంపైనే ఉంది. మరోవైపు, కృష్ణా డెల్టాలో తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటలకు కూడా నీటిని అందించడం కష్టమని అధికారులు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన 'ఎల్నినో' ప్రభావం కారణంగా ఖరీఫ్ (వర్షాకాలం) సీజన్లో వరి సాగు విస్తీర్ణం తగ్గింది.
అంతేకాకుండా పంటలు వేసిన జిల్లాల్లో కూడా వరుస తుపానుల వల్ల పంట చేతికి వచ్చే దశలో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. సాధారణ సంవత్సరాలతో పోలిస్తే, ఈ ఏడాది గోదావరి నదిలో నీటి ప్రవాహం చాలా తక్కువగా ఉంది. రబీ సీజన్కు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయా లేదా అనే ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ, గోదావరి డెల్టాలోని ఐదు జిల్లాల్లో 8.96 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగుకు సుమారు 16 టీఎంసీల నీటి కొరత ఏర్పడవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ లోటును ప్రత్యామ్నాయ వ్యూహాల ద్వారా అధిగమించాలని వారు భావిస్తున్నారు.
నీటి లభ్యతకు సంబంధించిన వివరాలు : సీలేరు ప్రాజెక్టు నుంచి 55.14 టీఎంసీలు పోలవరం నుంచి 22.14 టీఎంసీలు గోదావరి నది ప్రవాహాల నుంచి 10.47 టీఎంసీల నీరు అందుబాటులో ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తం అవసరమైన నీటి పరిమాణంతో పోలిస్తే, సుమారు 15.43 టీఎంసీల నీటి కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
నీటి కొరతను అధిగమించడం : అందుబాటులో ఉన్న నీటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించి పొదుపుగా ఉపయోగిస్తే వరి పంటకు ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదని అధికారులు భరోసా ఇస్తున్నారు. దీని కోసం 'వారీ పద్ధతి'ని అనుసరిస్తున్నారు. అంటే కాలువల కింద ఉన్న నిర్దిష్ట ప్రాంతాలకు నిర్ణీత సమయాల్లో నీటిని సరఫరా చేస్తారు. రైతులు తమ సాగు ప్రణాళికలను దీనికి అనుగుణంగా సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించారు. డిసెంబర్ నెలలోనే సాగును ప్రారంభించేలా రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు.
దీనివల్ల సీజన్ చివరి దశలో నీటి కొరత ఏర్పడకుండా నివారించవచ్చు. అవసరమైతే డ్రైనేజీ కాలువలలోని నీటిని కూడా వినియోగించుకుంటారు. ఇందుకోసం డ్రైనేజీ కాలువలలో తాత్కాలిక అడ్డుకట్టలు ఏర్పాటు చేసి నీటిని వరి పంటలకు మళ్లిస్తారు. అంతేకాకుండా ఎత్తైన ప్రాంతాల్లోని రైతులు తక్కువ నీటి అవసరాలు కలిగిన 'మెట్ట పంటలను' సాగు చేయాలని సూచించడమైనది.
కృష్ణా నదీపై భారాన్ని తగ్గించడం : కృష్ణా డెల్టా పరిధిలో సుమారు 13 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. రబీ (శీతాకాలం) సీజన్లో ఇందులో సుమారు 10 లక్షల ఎకరాల్లో మెట్ట పంటలను సాగు చేస్తుంటారు. 'ఎల్నినో' ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా మళ్లించిన నీటిని ఉపయోగించి ఖరీఫ్ (వర్షాకాలం) పంటలను విజయవంతంగా సాగు చేయగలిగారు. రబీ సీజన్ కోసం సుమారు 25 టీఎంసీల నీరు అవసరమవుతుందని నీటి పారుదల శాఖ అంచనా వేసింది. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మెట్ట పంటలకు నీటిని అందించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. పులిచింతల ప్రాజెక్టులో 'డెడ్ స్టోరేజ్' (వాడకానికి వీలులేని కనీస నీటి మట్టం) మినహాయించగా సుమారు 16 టీఎంసీల నీరు అందుబాటులో ఉంది. దీనికి అదనంగా నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టులో కూడా నీటి నిల్వలు ఉన్నాయి.
ఈ నీటి సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు కృష్ణా డెల్టా అవసరాల కోసం ఎటువంటి నీటిని విడుదల చేయలేదు. నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి కృష్ణా డెల్టాకు నీటిని నిరాకరించడం సమంజసం కాదని ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులు కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డుకు తెలియజేశారు. పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి నది వరద నీటిని మళ్లించడం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కృష్ణా నదీ పరీవాహక ప్రాంతంపై ఒత్తిడి తగ్గిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పేర్కొంది. కృష్ణా డెల్టాకు కనీసం 6 టీఎంసీలు వీలైతే 10 టీఎంసీలు నీటిని కేటాయించాలని రాష్ట్రం కోరుతోంది. వచ్చే జూన్ వరకు కృష్ణా వ్యవస్థ నుంచి కాలువలలోకి తగినంత నీటిని విడుదల చేస్తేనే కాలువల చివరన ఉన్న తాగునీటి చెరువులను నింపడం సాధ్యమవుతుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అందుకే నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి నీటిని విడుదల చేయాలని కోరుతున్నట్లు అధికారులు వివరించారు.
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