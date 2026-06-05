ప్రాచీన యుద్ధ కళల్లో విద్యార్థులకు శిక్షణ - జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై సత్తా
విజయవాడ వేసవి క్రీడా శిబిరాల్లో కోచింగ్ - నేర్చుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్న విద్యార్థులు - జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపైనా సత్తా చాటుతున్న పిల్లలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 2:42 PM IST
Training Students in Ancient Martial Arts In Vijayawada : భారతదేశపు ప్రాచీన యుద్ధ కళలైన కర్రసాము, శిలంబం, గట్కా, కళరియపట్టు క్రమంగా ప్రజాదరణ పొందుతున్నాయి. ఒకప్పుడు రాజుల కాలంలో యోధుల శిక్షణలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఈ కళలు ఇప్పుడు క్రీడలుగా, ఆత్మరక్షణ విద్యలుగా నేటి తరాన్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం సైతం ఈ క్రీడలను ప్రోత్సహించడంతో పాటు ఉన్నత చదువుల్లో ప్రవేశాలకు ఆయా ధ్రువపత్రాలను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నందున వీటిని నేర్చుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. విజయవాడ వేసవి క్రీడా శిక్షణా శిబిరాల్లో వీటిని నేర్చుకుంటున్న విద్యార్థులు జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై సత్తా చాటుతున్నారు.
యుద్ధ కళలకు మంచి ఆదరణ : ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్రసాము అయితే తమిళనాడులో శిలంబం, కేరళలో కళరియపట్టు ఇలా ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో పేరుతో పిలుచుకునే ఈ కళలు శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన సంప్రదాయ యుద్ధ రీతులు. వెదురు కర్రలను ఉపయోగించి చేసే ఈ విద్యలతో శారీరక దృఢత్వం, వేగం, ఏకాగ్రత, క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది. వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ కళలకు ఊతమిచ్చి ఊపిరిపోసే వారు కరువవడంతో క్రమంగా ఇవి మరుగున పడిపోయాయి. అక్కడక్కడా అరకొరగా కనిపించినా వీటిపై పెద్దగా దృష్టి సారించిన వారులేరు.
అయితే కాలానుగుణంగా వస్తున్న మార్పులతో పాటు ఈ యుద్ధ కళలకు మరోసారి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. వీటిని నేర్చుకునే వారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. శిక్షకులు సైతం అంకిత భావంతో పనిచేస్తూ ఈ యుద్ధ కళలను మళ్లీ బ్రతికించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. భావితరాల వారికి సంప్రదాయ, ప్రాచీన యుద్ధ కళల విశిష్టత, వాటి ప్రాముఖ్యత తెలిపేలా శిక్షణ ఇస్తూ వీటికి జీవం పోస్తున్నారు.
శారీరక దారుఢ్యం, ఆత్మరక్షణ : విజయవాడ వేసవి క్రీడా శిక్షణ శిబిరాల్లో క్రికెట్, చదరంగం, ఈత, బాస్కెట్ బాల్, ఫుట్ బాల్, బ్యాడ్మింటన్ వంటి క్రీడలకు భిన్నంగా ఈ కళలను నేర్పిస్తున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో ఈ ప్రాచీన యుద్ధకళలపై రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీలు నిర్వహించడంతోపాటు పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ శిబిరాలు సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. శారీరక దారుఢ్యం, ఆత్మరక్షణ, సాంస్కృతిక వారసత్వ పరిరక్షణ వంటి అంశాలపైనా అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రాచీన యుద్ధకళలను బతికిస్తున్నారు.
సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక : కర్రసాము, శిలంబం కేవలం యుద్ధ కళలు మాత్రమే కాదని భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకని వీటి ద్వారా యువతలో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయని శిక్షకులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు, క్రీడా సంఘాలు మరింత ప్రోత్సాహం అందిస్తే ఈ యుద్ధ కళలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
"భారతదేశంలో అంతరించిపోతున్న సంప్రదాయ కళలకు మళ్లీ జీవం పోయాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశ్యంతో ఎడిషనల్ సమ్మర్ క్యాంప్ను ప్రారంభించాను. మొత్తం 5 రాష్ట్రాల్లో ఉన్న సంప్రదాయ కళలను నేర్పిస్తున్నాను. ఇది కేవలం కళలు మాత్రమే కాదు పిల్లల్లో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం వంటి లక్షణాలు పెరగడానికి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి మరింత ప్రోత్సాహం అందిస్తే అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది." - శ్రీకాంత్ సత్య , కార్యదర్శి సత్య ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ మార్షల్ ఆర్ట్స్
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