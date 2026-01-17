ETV Bharat / state

సీడాప్‌ నైపుణ్య శిక్షణ - ఉపాధి కల్పనలో ఏపీకి ప్రథమ స్థానం

గత ఏడాది 10 వేలకుపైగా యువతకు ఉపాధి కల్పించిన సీడాప్‌ - జర్మనీలో నర్సింగ్, ఎలక్ట్రీషియన్‌ ఉద్యోగాలు - డీడీయూజీకేవై అమలులో దేశంలోనే ఏపీకి మొదటి స్థానం

SEEDAP Jobs With Skill Training In State
SEEDAP Jobs With Skill Training In State (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 10:29 AM IST

SEEDAP Jobs With Skill Training In Andhra Pradesh : విద్యా సంస్థలు, కళాశాలల్లో నేర్చుకున్న కోర్సులకు పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాల మధ్య ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటోంది. తగిన నైపుణ్యాలు లేకపోవడంతో చాలా మంది ఉద్యోగార్థులు జాబ్​ పొందలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి వారికి ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని సీడాప్‌ నైపుణ్య శిక్షణను అందిస్తోంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న దీన్‌దయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్‌ యోజన (డీడీయూజీకేవై) కింద శిక్షణకు 60 శాతం నిధులు ఇస్తుండగా, 40 శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తోంది. అనుభవం కలిగిన సంస్థల ద్వారా యువతకు మూడు నెలల నుంచి సంవత్సరం వరకు నైపుణ్య శిక్షణను అందజేస్తున్నారు. అనంతరం ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. గతేడాది నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 13,778 మందికి నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వగా, 10,609 మందికి ఉద్యోగాలు లభించాయి.

నియామకాల్లో మొదటి స్థానంలో ఏపీ : దేశ వ్యాప్తంగా డీడీయూజీకేవై కింద ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. జాతీయ స్థాయిలో శిక్షణలో మూడో స్థానంలో ఉన్న ఏపీ, నియామకాల్లో మాత్రం మొదటి స్థానంలో ఉంది. గతేడాది మార్చిలో కేంద్రం సుమారు 16,177 మందికి నైపుణ్య శిక్షణకు నిధులు మంజూరు చేయగా, ఆగస్టు నాటికే ఈ లక్ష్యాన్ని సీడాప్‌ పూర్తి చేసింది. మరో 6 వేల మందికి నిధులు ఇవ్వాలని కోరగా, కేంద్రం నిధులు మంజూరు చేసింది. ఈ సంవత్సరం నుంచి ఏటా 40 వేల మందికి శిక్షణ ఇచ్చేలా ప్రణాళిక రూపొందించింది.

జర్మనీలో ఉద్యోగాలకు శిక్షణ : జర్మనీలో ఎలక్ట్రీషియన్లు, నర్సులుగా ఉద్యోగాలు పొందేందుకు సైతం సీడాప్‌ శిక్షణ అందిస్తోంది. జర్మనీ భాషపై మొదటగా శిక్షణ ఇస్తోంది. ఇప్పటి వరకు సుమారు 175 మంది నర్సులకు శిక్షణ ఇవ్వగా, వీరిలో 31మంది జర్మనీలో ఉద్యోగాలు పొందారు. అంతేకాకుండా 78 మంది స్థానికంగా నియామకాలు పొందారు. మరో 12 మంది జర్మనీకి చేరుకున్నారు. ఫిబ్రవరిలో మరో 19మంది జర్మనీకి వెళ్లనున్నారు. ఎలక్ట్రీషియన్లుగా సీడాప్​ 60 మందికి శిక్షణ ఇవ్వగా వీరిలో 13 మందికి జర్మనీలో ఉద్యోగాలకు వీసా ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. 47 మందికి మాత్రం స్థానికంగా ఉద్యోగాలు లభించాయి.

యువతకు నైపుణ్య పోర్టల్‌ : డిగ్రీ, బీటెక్ విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ నైపుణ్యం పోర్టల్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఈ పోర్టల్‌లో రెజ్యుమె తయారు చేసుకుంటే అర్హతల ఆధారంగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ఈ నెల చివరి నాటికి లక్ష మంది డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు ఇందులో నమోదయ్యేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు.

సీడాప్​ ద్వారా ఉద్యోగం పొందిన వారు

  • ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరికి చెందిన అశోక్‌ కుమార్‌ ఎంసీఏ పూర్తి చేశారు. నైపుణ్యాలు లేకపోవడంతో ఉద్యోగం పొందలేకపోయారు. రాష్ట్ర ఉద్యోగ కల్పన, వ్యవస్థాపకాభివృద్ధి సంస్థ (సీడాప్‌) నిర్వహించిన శిక్షణలో చేరిన ఆయన కమ్యూనికేషన్‌లో నైపుణ్యాలు పొందడంతో ప్రస్తుతం ఇన్ఫోసిస్‌లో రూ.60 వేల జీతంతో ఉద్యోగం సాధించారు.
  • ఐటీఐ చదువుకున్న శ్రీకాకుళం జిల్లా మెలియపుట్టికి చెందిన సవర పవన్‌ కుమార్‌ సీడాప్‌లో శిక్షణ పొందారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో బ్లింకిట్‌లో నెలకు రూ.21 వేల వేతనంతో ఉద్యోగం సంపాదించారు.
  • శ్రీసత్యసాయి జిల్లాకు చెందిన బాలు నాయక్‌ డిగ్రీ చదివారు. చాలా కాలం నిరుద్యోగిగా ఉన్నారు. మూడు నెలలు రిటెయిల్‌ రంగంలో సేల్స్‌ అసిస్టెంట్‌గా శిక్షణ పొందిన నాయక్​కు జొయలూకాస్‌ దుకాణంలో రూ.20 వేల వేతనంతో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఇలా అనేకమంది యువత నైపుణ్య శిక్షణ పొంది, ఉద్యోగాలు పొందుతోంది.

