నగరంలో ట్రెండీగా మారిన సౌండ్​ థెరపీ - మనసుకు హాయితో పాటు ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

సౌండ్​ హీలింగ్ థెరపీతో నగరవాసులకు అనుభూతిని పంచిన నిపుణుడు జితేంద్ర - థెరపీతో ఒత్తిడి నివారణ, దీర్ఘకాలిక నొప్పులు మాయం - యాంగ్జైటీ, ప్రెజర్​ నుంచి రిలీఫ్ అవ్వడానికి బెస్ట్​ ఆప్షన్​!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 31, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
Sound Healing Therapy : ప్రస్తుతం ఈ ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో రోజురోజుకూ మానసిక ఆందోళన, ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నగరవాసులు వీటి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు అనేక మార్గాలు వెతుకుతున్నారు. అయితే ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు పురాతన కాలంలో పలు చికిత్సా పద్ధతులు ఉన్నాయి. వాటికి ఈ ఆధునిక విజ్ఞానం తోడై పుట్టుకొచ్చిందే సౌండ్​ హీలింగ్ థెరపీ. చాలామంది ఒత్తిడికి నివారణిగా పని చేసిన ఇది, సౌండ్​ థెరపీగా సరికొత్తగా మన ముందుకొస్తోంది.

సమాజంపై అనేక రకాలుగా ప్రభావం చూపుతోన్న సౌండ్ థెరపి, ప్రస్తుతం నగరవాసులను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది. నాగోల్​కు చెందిన సౌండ్ హీలింగ్ థెరపీ నిపుణుడు జితేంద్ర ఇటీవల రాయదుర్గంలో నిర్వహించిన హైదరాబాద్ సాహితీ పండగలో పలు పరికరాల ద్వారా నగరవాసులకు అనుభూతిని పంచారు.

ఏమిటీ ప్రక్రియ? : సౌండ్​ హీలింగ్ అంటే కేవలం సంగీతం, శబ్దాలు వినడం కాదు. ఇది సౌండ్ కణాల స్థాయిలో జరిగే ఒక అంతర్గత మసాజ్​ వంటిది. మన శరీరంలోని ఎక్కువ శాతం నీటిలో ధ్వని తరంగాలు వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి. సౌండ్ హీలింగ్​లో ఉపయోగించే ప్రత్యేక పరికరాలతో వెలువడే కంపనాలు శరీరంలోని కణాలను స్పృశించి రక్త ప్రసరణను చాలా వరకు మెరుగుపరుస్తుంది.

మరి ప్రయోజనాలు ఏంటంటే? :

  • తరంగాలు శరీరంలోనికి వెళ్లి మాససిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.
  • అంతేకాదు గాఢ నిద్ర పడుతుంది.
  • దీర్ఘకాలిక కీళ్ల నొప్పులు, మైగ్రేన్​ వంటి నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం
  • సృజనాత్మకత పెంపొందుతుంది.
  • ఉద్యోగుల్లో జ్ఞాపకశక్తి మెరుగవుతుంది.
  • ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.
  • శరీర నొప్పులు, పొత్తి కడుపు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం.
  • అధిక రక్తపోటును నియంత్రించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది.

ఏ ఏ పరికరాలు ఉంటాయంటే? : సాధారణ సంగీతం కంటే భిన్నంగా ఉండే, అంటే ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగిన పలు పరికరాలను ఉపయోగిస్తుంటారు. అందులో ఒకటి 'గాంగ్' అనే పెద్ద లోహపు పళ్లెం వంటి ఈ పరికరం గాఢమైన తరంగాలను వెలువరిస్తుంది. ట్యానింగ్​ ఫోర్క్స్​తో శరీరంలోని నిర్దిష్టమైన ప్రదేశాల్లో కంపనాలు పంపడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే మన సంప్రదాయంలో అయితే శంఖం, గంటలు కూడా ధ్వని చికిత్సలో ఒక భాగమే.

ట్రెండీలో ఉన్న సౌండ్​ థెరపీ : ఇటీవల హైదరాబాద్​లో సౌండ్ థెరపీ​ ట్రెండింగ్​లో ఉంది. చాలా మంది మానసిక ఒత్తిడి, యాంగ్జైటీ నుంచి బయటపడటం కోసం సౌండ్​ థెరపీ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. దీంతో నగరంలో కొత్త కొత్త సౌండ్​ థెరపిస్టులు పుట్టుకొస్తున్నారు. దీనిలో చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా అన్ని వయస్సుల వారు పాల్గొనవచ్చు. గత ఆరు నెలల క్రితం హోటల్​ తాజ్​లో రాగా క్లబ్​, శిఖా అరోరాతో కలిసి నిర్వహించిన సెషన్​కు 200 మంది హాజరయ్యారు. సౌండ్ థెరపీ ద్వారా మనస్సు చాలా ప్రశాంతంగా, తేలికగా, ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉందని సెషన్​కు హాజరైన వారు తెలిపారు. యోగా, ధ్యానంతో పాటు పురాతన కాలం నాటి నాదయోగ సౌండ్ థెరపీ ప్రస్తుతం నగరవాసులను ఆకట్టుకుంటోంది. దీని ద్వారా యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్​, ప్రెజర్​ నుంచి రిలీఫ్ అవ్వడానికి బెస్ట్​ ఆప్షన్​గా మారింది.

నిద్ర కోసం స్లీప్ టూరిజం ఎంపిక : ఒత్తిడి, ఉరుకుల పరుగుల జీవనశైలి, తరచూ మొబైల్​ స్రీన్​ చూస్తున్న సమయం పెరగడం ఇవన్నీ నిద్రకు ఆంటంకం కలిగించేవే. ఇటీవల మహిళలే ఎక్కువగా నిద్రలేమితో బాధపడుతున్నారు. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడటానికే స్లీప్​ టూరిజాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నారీతరం అమ్మాయిలు.

