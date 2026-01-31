నగరంలో ట్రెండీగా మారిన సౌండ్ థెరపీ - మనసుకు హాయితో పాటు ఎన్నో ప్రయోజనాలు!
సౌండ్ హీలింగ్ థెరపీతో నగరవాసులకు అనుభూతిని పంచిన నిపుణుడు జితేంద్ర - థెరపీతో ఒత్తిడి నివారణ, దీర్ఘకాలిక నొప్పులు మాయం - యాంగ్జైటీ, ప్రెజర్ నుంచి రిలీఫ్ అవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్!
Published : January 31, 2026 at 12:37 PM IST
Sound Healing Therapy : ప్రస్తుతం ఈ ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో రోజురోజుకూ మానసిక ఆందోళన, ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నగరవాసులు వీటి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు అనేక మార్గాలు వెతుకుతున్నారు. అయితే ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు పురాతన కాలంలో పలు చికిత్సా పద్ధతులు ఉన్నాయి. వాటికి ఈ ఆధునిక విజ్ఞానం తోడై పుట్టుకొచ్చిందే సౌండ్ హీలింగ్ థెరపీ. చాలామంది ఒత్తిడికి నివారణిగా పని చేసిన ఇది, సౌండ్ థెరపీగా సరికొత్తగా మన ముందుకొస్తోంది.
సమాజంపై అనేక రకాలుగా ప్రభావం చూపుతోన్న సౌండ్ థెరపి, ప్రస్తుతం నగరవాసులను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది. నాగోల్కు చెందిన సౌండ్ హీలింగ్ థెరపీ నిపుణుడు జితేంద్ర ఇటీవల రాయదుర్గంలో నిర్వహించిన హైదరాబాద్ సాహితీ పండగలో పలు పరికరాల ద్వారా నగరవాసులకు అనుభూతిని పంచారు.
ఏమిటీ ప్రక్రియ? : సౌండ్ హీలింగ్ అంటే కేవలం సంగీతం, శబ్దాలు వినడం కాదు. ఇది సౌండ్ కణాల స్థాయిలో జరిగే ఒక అంతర్గత మసాజ్ వంటిది. మన శరీరంలోని ఎక్కువ శాతం నీటిలో ధ్వని తరంగాలు వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి. సౌండ్ హీలింగ్లో ఉపయోగించే ప్రత్యేక పరికరాలతో వెలువడే కంపనాలు శరీరంలోని కణాలను స్పృశించి రక్త ప్రసరణను చాలా వరకు మెరుగుపరుస్తుంది.
మరి ప్రయోజనాలు ఏంటంటే? :
- తరంగాలు శరీరంలోనికి వెళ్లి మాససిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.
- అంతేకాదు గాఢ నిద్ర పడుతుంది.
- దీర్ఘకాలిక కీళ్ల నొప్పులు, మైగ్రేన్ వంటి నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం
- సృజనాత్మకత పెంపొందుతుంది.
- ఉద్యోగుల్లో జ్ఞాపకశక్తి మెరుగవుతుంది.
- ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.
- శరీర నొప్పులు, పొత్తి కడుపు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం.
- అధిక రక్తపోటును నియంత్రించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది.
ఏ ఏ పరికరాలు ఉంటాయంటే? : సాధారణ సంగీతం కంటే భిన్నంగా ఉండే, అంటే ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగిన పలు పరికరాలను ఉపయోగిస్తుంటారు. అందులో ఒకటి 'గాంగ్' అనే పెద్ద లోహపు పళ్లెం వంటి ఈ పరికరం గాఢమైన తరంగాలను వెలువరిస్తుంది. ట్యానింగ్ ఫోర్క్స్తో శరీరంలోని నిర్దిష్టమైన ప్రదేశాల్లో కంపనాలు పంపడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే మన సంప్రదాయంలో అయితే శంఖం, గంటలు కూడా ధ్వని చికిత్సలో ఒక భాగమే.
ట్రెండీలో ఉన్న సౌండ్ థెరపీ : ఇటీవల హైదరాబాద్లో సౌండ్ థెరపీ ట్రెండింగ్లో ఉంది. చాలా మంది మానసిక ఒత్తిడి, యాంగ్జైటీ నుంచి బయటపడటం కోసం సౌండ్ థెరపీ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. దీంతో నగరంలో కొత్త కొత్త సౌండ్ థెరపిస్టులు పుట్టుకొస్తున్నారు. దీనిలో చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా అన్ని వయస్సుల వారు పాల్గొనవచ్చు. గత ఆరు నెలల క్రితం హోటల్ తాజ్లో రాగా క్లబ్, శిఖా అరోరాతో కలిసి నిర్వహించిన సెషన్కు 200 మంది హాజరయ్యారు. సౌండ్ థెరపీ ద్వారా మనస్సు చాలా ప్రశాంతంగా, తేలికగా, ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉందని సెషన్కు హాజరైన వారు తెలిపారు. యోగా, ధ్యానంతో పాటు పురాతన కాలం నాటి నాదయోగ సౌండ్ థెరపీ ప్రస్తుతం నగరవాసులను ఆకట్టుకుంటోంది. దీని ద్వారా యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్, ప్రెజర్ నుంచి రిలీఫ్ అవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్గా మారింది.
నిద్ర కోసం స్లీప్ టూరిజం ఎంపిక : ఒత్తిడి, ఉరుకుల పరుగుల జీవనశైలి, తరచూ మొబైల్ స్రీన్ చూస్తున్న సమయం పెరగడం ఇవన్నీ నిద్రకు ఆంటంకం కలిగించేవే. ఇటీవల మహిళలే ఎక్కువగా నిద్రలేమితో బాధపడుతున్నారు. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడటానికే స్లీప్ టూరిజాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నారీతరం అమ్మాయిలు.
గజిబిజి జీవితాలకు బెస్ట్ సొల్యుషన్ సౌండ్ థెరపీ! - హైదరాబాద్లో ఇప్పుడిదే ట్రెండ్
డాక్టర్ సలహా మేరకు యోగా టీచర్గా మారిన కుర్రాడు - ఆస్తమా, గుండె సమస్యలను తగ్గిస్తూ శిక్షణ