దుర్గగుడిలో సమూల ప్రక్షాళన చర్యలు - వైదిక వివాదం నేపథ్యంలో ఆరంభం
వైదిక కార్యక్రమాలు, దేవస్థానం పూజలపై ఇకనుంచి ప్రతినెలా మొదటి వారంలోనే సమీక్ష - పండగలు, తిథులు, నక్షత్రాలు, పంచాంగ వివరాల ఆధారంగా, వచ్చే నెలలో విశేష అభిషేకాలు, అలంకారాలు, పూజలపై మాస పట్టిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 6:27 PM IST
Officials Have Taken Measures In Vijayawada Durga Temple : విజయవాడ దుర్గగుడిలో వైదిక కార్యక్రమాల నిర్వహణలో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో సమూల ప్రక్షాళన చర్యలు ఆరంభమయ్యాయి. పూజల నిర్వహణలో తలెత్తే ప్రతి సమస్యలను తక్షణం పరిష్కరించి, భక్తులకు మెరుగైన సేవలను అందించాల్సిందిపోయి వాటిని వివాదాలుగా మార్చేందుకు కొందరు సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఆలయ అధికారులు గుర్తించారు. ఆలయ ప్రతిష్ఠ, భక్తుల మనోభావాలకు ఎటువంటి భంగం కలిగించే చర్యలు పునరావృత్తం కాకుండా ఏం చేయాలనే దానికి ఆలయ అధికారులు ఓ కమిటీని నియమించారు.
అంతర్గత సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించి అనేక లోపాలను గుర్తించారు. శ్రీచక్ర నవావరణ అర్చన పూజలో, పాడైన పాలను వాడిన ఘటనను చాలా తీవ్రంగా పరిగణించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వైదిక విధుల్లో క్రమశిక్షణ పెంచేలా, అమ్మవారి కైంకర్యాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించేలా పటిష్ఠ చర్యలు అత్యవసరమని గుర్తించిన అధికారులు మరిన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
మొదటి వారంలోనే సమీక్ష : వైదిక కార్యక్రమాలు, దేవస్థానం పూజలపై ఇకనుంచి ప్రతినెలా మొదటి వారంలోనే సమీక్షించనున్నారు. స్థానాచార్యులు, వైదిక కమిటీ సభ్యులు, దేవస్థానం ఆస్థాన సిద్ధాంతి, ప్రధాన, ఉప ప్రధాన అర్చకులు, పూజలు, ఆలయ విభాగాల ఏఈవోలు, సూపరింటెండెంట్లు, ఇతర సిబ్బందితో కూడా సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు.
ముందస్తు సన్నద్ధం : పండగలు, తిథులు, నక్షత్రాల ఆధారంగా, పంచాంగ వివరాల ఆధారంగా, వచ్చే నెలలో విశేష అభిషేకాలు, గ్రామోత్సవాలు, అలంకారాలు, పూజలపై మాస పట్టిక రూపొందిస్తారు. దీనిని అన్ని విభాగాలకు పంపించి ఏరోజు ఏసేవ ఉందో ముందే సన్నద్ధమయ్యేలా చూస్తారు.
డ్యూటీ రోస్టర్ : సిబ్బంది, అర్చకులపై ఎటువంటి పని ఒత్తిడి లేకుండా, ప్రతి సేవకూ ఒక బాధ్యతాయుత ప్రధాన అర్చకుడిని, సహాయకులను ముందే నియమించాలి. ఏ సమయంలో ఎవరు విధుల్లో ఉండాలనే డ్యూటీ రోస్టర్ను సిద్ధం చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. అలాగే గత నెలలో వైదిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ తీరు, లోపాలు, ఇబ్బందులను చర్చించి అవి మళ్లీ తలెత్తకుండా చూడాలి.
పూజా సామగ్రిపై దృష్టి: ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం ఏ వేడుకకు ఏ పూజాసామగ్రి అవసరమనే జాబితా స్థానాచార్యులు మాత్రమే ధ్రువీకరిస్తారు. ఒక వారం ముందే స్టోర్స్ నుంచి నాణ్యమైన సామగ్రి సిద్ధం చేయాలి. ప్రధానంగా పాలు, పుష్పాలు, పండ్లు, విశేష హోమ ద్రవ్యాల విషయంలో పొరబాటు జరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉత్సవ విగ్రహాల తయారీ, అలంకరణ సామగ్రి, ఊరేగించే వాహనాల పటిష్ఠతని తనిఖీ చేయాలి.
జగన్మాత సేవలో నూతన శకం ఆరంభం : ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి జగన్మాత సేవలో నూతన శకం ఆరంభం కానుంది. దుర్గగుడిలో దర్శనాలు, ఇతర సేవల టిక్కెట్ల చెల్లింపుల్లో ‘'సెల్ఫ్ సర్వీస్ కియోస్క్ల’' అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇకపై అన్నీ సేవలనూ పూర్తిగా డిజిటల్ పేమెంట్లలోకి మార్చేయనున్నారు. కియోస్క్ యంత్రాల ద్వారా భక్తులు టికెట్లు అన్నీ అత్యంత తేలికగా తీసుకునే సౌలభ్యం రాబోతోంది.కరూర్ వైశ్యా బ్యాంకు ఆధ్వర్యంలో తొలిదశలో 4 యంత్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇవి ఇప్పటికే ఆలయానికి వచ్చేశాయి. దుర్గగుడి ఘాట్రోడ్డు, కనకదుర్గనగర్, లిఫ్ట్ ప్రాంతాల్లో భక్తుల రద్దీ ఉండే చోట వీటిని ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆమోదించారు.
తిరుమలలో ఇప్పటికే ఈ కియోస్క్ల ద్వారా చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ దాతల నుంచి విరాళాల సేకరణకు కూడా టీటీడీ వీటిని వాడుతున్నారు. ఆ తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తొలిగా 4 యంత్రాలను పెట్టి, దశల వారీగా పూర్తిగా డిజిటల్ పేమెంట్లు చేసేలా మార్చనున్నారు. అందుకే ప్రస్తుతానికి డబ్బులు చెల్లించి టిక్కెట్లు కొనేందుకు పరిమితంగా ఒకటి లేదా రెండు మాత్రమే సింగిల్ విండో కౌంటర్లు ఉంచుతారు.
