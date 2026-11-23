స్పష్టత ఇవ్వండి, లేకుంటే రద్దు చేయండి - దామరచర్లలో ఇథనాల్ పరిశ్రమపై స్థానికులు
వ్యవసాయ భూములు, కృష్ణా నదీ తీరాలు, అటవీ ప్రాంతాలతో ఉన్న ప్రాంతంలో ఇథనాల్ పరిశ్రమను స్థాపించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అభివృద్ధి పేరుతో ప్రాజెక్ట్ భవిష్యత్తులో పర్యావరణ ప్రమాదంగా మారవచ్చని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 23, 2026 at 8:06 PM IST
రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడి. ఉపాధి అవకాశాలు, రైతులకు ధాన్యం విక్రయించే వెసులుబాటు, ఇవన్నీ నాణేనికి ఓవైపు. రోజుకు లక్షల లీటర్ల నీరు, వ్యర్థ జలాల నిర్వహణ, సాగు, తాగుపై ప్రభావం, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ పరిరక్షణపై ఆందోళనలు ఇంకోవైపు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు నల్గొండ జిల్లా దామరచర్లలో ఇథనాల్ పరిశ్రమ ఏర్పాటు సందర్భంగా తెరపైకి వచ్చాయి. మెజారిటీ సభ్యులు ఈ ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇథనాల్ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు
నల్గొండ జిల్లా దామరచర్ల మండలం వీర్లపాలెం గ్రామంలో ఇథనాల్ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చర్చనీయాంశంగా మారింది. రూ.750 కోట్లతో సోహమ్ ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. ఎకరానికి 23.5 లక్షల చొప్పున దాదాపు 25 కోట్లు వెచ్చించి 108 ఎకరాలను సేకరించారు. రోజుకు 6 లక్షల లీటర్ల ఇథనాల్ ఉత్పత్తి సామర్ధ్యంతో కంపెనీ ప్రతిపాదించారు. 6 లక్షల లీటర్లల్లో 4 లక్షల లీటర్ల ఇథనాల్ ఉంటుంది. 2 లక్షల లీటర్ల ఆల్కాహాల్ ఉంటుంది. 15 మెగావాట్ల పవర్ ప్లాంట్ కోసం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు.
వ్యర్థ జలాల నిర్వహణ, నీటి వినియోగంపై అనుమానాలు
ఫ్లాంట్లో రోజుకు 30 లక్షల లీటర్ల నీరు, 1350 టన్నుల మొక్కజొన్న, బియ్యం ముడి సరుకుగా వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తారనేది ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. కృష్ణా నది నీటిని వాడుతారా, భూగర్భ జలాలు వాడుతారా అనేది ప్రశ్న. స్థానిక నీటి వనరులు దెబ్బతీస్తే ఊరుకోబోమని స్థానికులు ఆగ్రహిస్తున్నారు.
పరిశ్రమతో నీరు, భూమి, గాలి కాలుష్యం
వ్యర్థ జలాలు ఎస్టీపీలు, ఈటీపీల ద్వారా జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్ ద్వారా శుద్ధి చేస్తారా, కృష్ణానదిలో వదులాతారా అనేది ప్రధాన ప్రశ్న. వ్యర్థ జలాలు, బూడిద జలాలు శుద్ధి చేసి వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎంతమేర చేస్తారు, పర్యవేక్షణ ఎలా ఉంటుందనేది స్పష్టత లేదు. కృష్ణానదిలో వదిలితే, తాము అనారోగ్యాల బారిన పడతామని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ వ్యర్థాలు అన్నమేరు వాగు నుంచి కృష్ణాలో కలపడం వల్ల తాము అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నారు. ఇథనాల్ పరిశ్రమ వ్యర్థాల్లో భారీస్థాయిలో రసాయనాల వల్ల దుష్పభావాలు ఉంటాయని భయాందోళన చెందుతున్నారు. భూగర్భ జలాల నాణ్యత దెబ్బ తింటే సాగునీరు, తాగునీరుపై ప్రభావం ఉంటుంది. బూడిద వల్ల గాలి నాణ్యత, పంటలపై ప్రభావం ఉంటుంది. అటవీ ప్రాంతం, జీవ వైవిధ్యానికి హాని కలిగే ప్రమాదముందనేది పర్యావరణ వేత్తలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
మళ్లీ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహించాలంటున్న స్థానికులు
20న కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు, కంపెనీ ప్రతినిధులు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహించారు. ఈ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో భిన్న స్వరాలు వినిపించాయి. రైతులు, సామాజిక వేత్తలు, పర్యావరణ వేత్తలు కంపెనీ ఏర్పాటును వ్యతిరేకించారు. పర్యావరణ అనుమతుల ప్రక్రియను సవాలు చేస్తూ ఏడుగురు స్థానిక యువకులు హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. వారిని అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ఏకపక్షంగా సాగడంతో రసాభాసగా మారింది. కంపెనీ ప్రతినిధులు తమ అభిప్రాయం చెప్పకుండా వెళ్లిపోయారు. మళ్లీ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. కంపెనీ ఏర్పాటుపై స్పష్టత ఇవ్వాలి లేకుంటే రద్దు చేయాలని రైతులు, రైతు సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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