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పులిని బంధించాలంటే ప్రొటోకాల్ తప్పనిసరి - నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే రిస్కే

గత 6 నెలలుగా ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలను హడలెత్తిస్తున్న బెబ్బులి - ప్రస్తుతం కుక్కునూరు అడవుల్లో మకాం వేసిన బెబ్బులి - సురక్షితంగా బంధించేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు చర్యలు

Protocol for Tigers
Protocol for Tigers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 1:34 PM IST

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Protocol for Tigers : గత 6 నెలలుగా ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలను బెబ్బులి హడలెత్తిస్తోంది. ప్రస్తుతం కుక్కునూరు అడవుల్లో మకాం వేసింది. దాన్ని సురక్షితంగా బంధించేందుకు అనేకమంది నిపుణులు దాని వెంట తిరుగుతున్నారు. అయితే అందరూ అనుకుంటున్నట్లు పులిని పట్టుకుని బంధించడం అంత తేలికైన విషయం కాదు. పులిని బంధించేందుకు ఓ ప్రొటోకాల్ ఉంది. ఇందుకుగానూ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ (NTCA) మార్గదర్శకాలను అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. వాటిని అధిగమించి ఇష్టారీతిగా వ్యవహరిస్తే గనక వన్యప్రాణి చట్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

పులి మన జాతీయ జంతువు. అందువల్ల దానికి ఓ ప్రొటోకాల్ కల్పించారు. పులి జనావాసాలకు దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు పట్టుకునేందుకు ఉన్నతాధికారుల అనుమతి తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

ఎన్​టీసీఏ నివేదికలు ఇవే:

  • ప్రస్తుతం పులి అడుగు జాడలను గమనించేందుకు అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. పులి కదలికలు సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లోనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే అప్పుడు వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువ. అలాగే దాని ఉనికి తెలుసుకొనేందుకు థర్మల్ డ్రోన్​, కెమెరాలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
  • పులిని సురక్షితంగా పట్టుకొని అడవిలోకి పంపించటమే అధికారుల ప్రథమ లక్ష్యం. ఒకవేళ అది సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నతాధికారుల అనుమతితో మత్తు మందు ఇచ్చి దాన్ని పట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత జూ లేదా సఫారీకి దాన్ని తరలించాలి.
  • కొన్నిసార్లు పరిస్థితులను బట్టి తిరిగి అడవిలో వదిలేయాలి. పులిని సురక్షితంగా పట్టుకోవడం, మత్తు మందు ఇచ్చి బంధించటం అనేది ఎన్​టీసీఏ నివేదిక ఆధారంగా మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది.

సరిహద్దుల ఏర్పాటు: ప్రతి పులికి 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల మేర సొంత భూభాగం ఉంటుంది. తన మూత్రం, మలం, చెట్లపై గోర్లతో గీయడం ద్వారా తన సరిహద్దులు పులి ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది.

ఆహారం దొరకనప్పుడు: పులి సాధారణంగా తన భూభాగంలోనే ఉంటూ ఆకలి సమయంలో వేటాడి జీవనం కొనసాగిస్తుంది. అయితే ఆ భూభాగంలో ఆహారం దొరకనప్పుడు లేదా పర్యావరణ సమతుల్యత లోపించినప్పుడు అది జనావాసాల సమీపానికి వచ్చి, పశువులను ఆహారంగా ఎంచుకుంటుంది. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో జనావాసాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ప్రస్తుతం సంచరిస్తున్న పులి కూడా అదే కోవలో బయటకు వచ్చి ఉంటుందని అటవీ శాఖ భావిస్తోంది.

పెద్దపులి సమాచారం గోప్యం: ఇటీవల బుధవారం రాత్రి ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లా ఎర్రతోగు సమీపంలో సంచరించి ఓ దట్టమైన గుహలో నిద్రించింది. తాజాగా పెద్దపులి కదలికలను శుక్రవారం ఉదయం ఏలూరు జిల్లా యడవల్లి అటవీ సమీపంలో అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించారు. మళ్లీ మధ్యాహ్నం నుంచి దాని జాడ దొరకట్లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో పులి ఎక్కడ తిరుగుతుందోనని అటవీ ప్రాంతాలకు ఆనుకుని ఉన్న గ్రామాల ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు.

తొలకరి వర్షాలు పడటంతో వ్యవసాయం చేసేందుకు చేలకు వెళ్లేందుకు రైతులు భయపడుతున్నారు. అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులు పులి జాడ సమాచారం, దానికి సంబంధించిన చిత్రాలను బయటకు ఇవ్వొద్దని స్థానిక అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీంతో వీరంతా గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు. అలాగే రెస్క్యూ టీమ్స్ కూడా పగటిపూట వెళ్లకపోవడం, రాత్రి వర్షం పడుతోందని ఆగిపోతున్నారు. ఈ కారణాలు చూస్తుంటే పులిని పట్టుకునే విషయంలో జాప్యం జరుగుతోందనే అనుమానాలు స్థానికుల్లో వ్యక్తమవుతోంది.

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TAGGED:

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