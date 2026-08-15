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గుర్రాలు, గాడిదలపై జెండాలతో గిరిజనులు - రోడ్డు కోసం వినూత్న నిరసన

అనకాపల్లి-అల్లూరి జిల్లాలోని పలు గిరిజన ప్రాంతాలకు రోడ్లు నిర్మించాలని నిరసన - మూడు కి.మీ గుర్రాలతో జెండాలు పట్టుకుని నిరసన చేపట్టిన గిరిజనులు - రహదారులు నిర్మించాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి

Tribal Unique Protest for Roads
Tribal Unique Protest for Roads (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 1:56 PM IST

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Tribal Unique Protest for Roads: భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి నేటికి 80 ఏళ్లు పూర్తైయింది. ఈ దశాబ్దాల కాలంలో ఎన్నో మార్పులు జరిగాయి. అభివృద్ది, సాంకేతికం అన్నీ కొత్త పుంతలు తొక్కాయి. సమానత్వం, సాధికారత ఒక్కో మెట్టూ ఎక్కుతున్నాయి. కానీ ఇవన్నీ నాణేనికి ఒకవైపు మాత్రమే. మరో వైపు కనీసం రవాణా సౌకర్యం లేని గ్రామాాలున్నాయి. గర్భిణీలు, అత్యవసర వైద్య అవసరాలకు సైతం వైద్య సేవలందుకోలేనంత దీన స్థితిలో జీవనం సాగిస్తున్న గిరిజనులున్నారు. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో నేటికీ వారి సమస్యలకు పరిష్కారం దక్కడం లేదని గిరిపుత్రులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. తమ నిరసనను వినూత్న రీతిలో చేపట్టిన వారి కష్టాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

నిధులున్నా నిర్మాణాలు కావు: సాధారణంగా పూర్వం ప్రయాణాలు చెయ్యాలంటే గుర్రాలు, గాడిదలు, ఒంటెలు ఇలా జంతువులను వినియోగించేవాళ్లు. అప్పుడంటే రహదారి సౌకర్యం లేదు, వాహనాలు అందుబాటులో లేవు కాబట్టి అలా. కానీ ఈ కాలంలో అనకాపల్లి జిల్లా రావికమతం మండలం చీమలపాడు పంచాయతీ జీలుగులోవ, పసులబందు గ్రామాస్థులు గుర్రలపైనే ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. రోడ్డు సౌకర్యం లేకపోవడం వల్లే తాము చాలా కష్టాలు పడుతున్నామని ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లాలోని పలు గిరిజన ప్రాంతాలకు రోడ్లు నిర్మించాలని ఆదివాసీలు వినూత్నంగా నిరసన చేపట్టారు.

గుర్రాలు, గాడిదలపై జెండాలతో గిరిజనులు - రోడ్డు కోసం వినూత్న నిరసన (ETV Bharat)

జీలుగులోవ, పసులబందు, సోంపురం బంధ గ్రామాలకు రోడ్లు వేయాలని 3 కిలోమీటర్లు గుర్రాలతో జెండాలు పట్టుకుని ఆందోళన చేశారు. ఈ క్రమంలో వారు మాట్లాడుతూ నిధులు మంజూరు అవుతున్నా రహదారి నిర్మాణం జరగడం లేదంటూ వాపోయారు. వేసిన రోడ్లు వర్షానికి కొట్టుకుపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే అధికారులు స్పందించిన ఏజెన్సీ ఏరియాలో రహదారులు నిర్మించాలని డిమాండ్ చేశారు.

'మా గ్రామాలకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించండి. మమ్మల్ని మనుషులుగా గుర్తించండి. అనేకసార్లు ఆందోళన చేయడం ఫలితంగా 3 కోట్లు గ్రావెల్ రోడ్డు కోసం ప్రతిపాదన చేశారు. కానీ నిధులు ఇవ్వలేదు. 2022-23 సంవత్సరంలో జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం నుంచి 8 కోట్ల రూపాయలు నిధులు మంజూరు చేశారు. 3 కిలోమీటర్లు శ్రమదానం చేసి పనులు చేశాం. రోడ్లు వేశాం. కానీ వర్షానికి ఆ రోడ్లు కొట్టుకుపోయాయి. ఈ సమస్యపై ఎమ్మెల్యేలు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదు. ఏజెన్సీ ఏరియా, గిరిజన కొండ ప్రాంతాల్లో రహదారులు కావాలి. మా బాధలు అర్థం చేసుకుని ఇప్పటికైనా రోడ్లు నిర్మించండి.' -గిరిజనులు

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