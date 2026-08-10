డీఎస్సీలో అక్రమాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ నిరసన ర్యాలీలు - అడ్డుకున్న పోలీసులు, ఉద్రిక్తత
డీఎస్సీలో అక్రమాలంటూ ఆరోపిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ నిరసన ర్యాలీలు - నిరసనలకు అనుమతులు లేవంటూ అడ్డుకున్న పోలీసులు - పోలీసులతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వాగ్వాదానికి దిగడంతో పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 2:56 PM IST
YSRCP Protest Against DSC Recruitment In State : మెగా డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియలో అక్రమాలు, ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ ఆరోపణలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించారు. శ్రీకాకుళం నుంచి పులివెందుల వరకు వివిధ నియోజకవర్గాల్లో విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ నిరసనలు జరగగా, అనుమతి లేదన్న కారణంతో పోలీసులు పలు ప్రాంతాల్లో నాయకులను అడ్డుకుని అరెస్టు చేశారు.
విచారణ చేపట్టాలంటూ డిమాండ్: డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేపట్టిన నిరసన ర్యాలీలు పలుచోట్ల ఉద్రిక్తతలకు దారితీశాయి. నిరసనలకు అనుమతి లేదంటూ పోలీసులు ముందే నోటీసులు అందజేసినప్పటికీ, ఖాతరు చేయకుండా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు రోడ్డెక్కారు. డీఎస్సీలో అవకతవకల ఆరోపణలపై విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు.
పెద్దిరెడ్డి వాహనాన్ని అడ్డుకున్న పోలీసులు: అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో డీఎస్సీ అంశంపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ర్యాలీ చేపట్టారు. ఈ ర్యాలీలో మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, జిల్లా ఇంచార్జ్ అనంత వెంకట్రామిరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రమేష్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. అయితే ముచ్చుకోట వద్ద పెద్దిరెడ్డి వాహనాన్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. తాడిపత్రి వెళ్లేందుకు పోలీసులు అనుమతించకపోవడంతో ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ పెద్దిరెడ్డి రోడ్డుపై బైఠాయించారు. దీంతో ముచ్చుకోట వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పెద్దిరెడ్డిని తాడిపత్రి వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో అక్కడ పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది.
లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలంటూ నినాదాలు: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులో డీఎస్సీ అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. పట్టణంలోని పాలిటెక్నిక్ కళాశాల నుంచి నరేంద్ర సెంటర్ వరకు ర్యాలీ జరిపారు. డీఎస్సీ అవకతవకలకు బాధ్యత వహించి రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని, ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల మేరకు మూడు వేల రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వాలని, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నినాదాలు చేశారు. పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు.
రోడ్డుపై బైఠాయించిన నాయకులు: మెగా డీఎస్సీపై సమగ్ర విచారణ చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో కర్నూలు జిల్లాలో నిరసనలు చేశారు. కర్నూలు, పాణ్యం నియోజకవర్గ పరిధిలో వేర్వేరుగా ఆందోళన చేశారు. ఎస్వీ మనోహరి ఆధ్వర్యంలో చేసిన ర్యాలీ రసాభాసగా సాగింది. ర్యాలీకి అనుమతి లేదని పోలీసులు వైఎస్సార్సీపీ వారిని అడ్డుకున్నారు. దీంతో నాయకులు రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళన చేశారు. రైల్వే స్టేషన్ కూడలి నుంచి జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ కొనసాగింది. పాణ్యం నియోజకవర్గంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ చేశారు.
ఆర్డిఓకి వినతిపత్రం అందజేసిన నాయకులు: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేపట్టిన ర్యాలీ ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. భారీ జన సమీకరణ జరిగింది. అంబేద్కర్ విగ్రహం నుంచి వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే విక్రమ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బయలుదేరిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అనుమతులు లేకపోవడంతో, అన్న క్యాంటీన్ వద్ద బారికేడ్లు పెట్టి పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ పోలీసులతో వాగ్వాదం చేయడమే కాకుండా, పోలీసులు బారికేడ్లను తోసుకుంటూ ముందుకెళ్లారు. అక్కడ కూడా పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళన చేశారు. పరిస్థితి శృతిమించడంతో పోలీసులు ఆంక్షల మధ్య అనుమతులు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. అనంతరం ర్యాలీగా వెళ్లి స్థానిక ఆర్డీఓకు వినతి పత్రం సమర్పించారు.
పలు ప్రాంతాల్లో ర్యాలీలు నిర్వహించిన నాయకులు: మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని గుడివాడలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులతో కలిసి ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో ర్యాలీలు నిర్వహించారు. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. మన్యం జిల్లా సాలూరులో మాజీ డిప్యూటీ సీఎం రాజన్న దొర రోడ్డుపై బైఠాయించారు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉమాశంకర్ గణేశ్ ఆధ్వర్యంలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు చేపట్టిన ర్యాలీకి అనుమతులు లేవంటూ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు నర్సీపట్నం - తాళ్లపాలెం రహదారిని దిగ్బంధించి వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగించారు.
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