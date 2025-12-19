ETV Bharat / state

రాజంపేటలో జిల్లా కేంద్రం కోసం ఉద్యమం - నిరసనలతో అట్టుడికిన పట్టణం

జిల్లా కేంద్రం కోసం రాజంపేటలో ఉద్యమం - నిరసనలు, నిరాహార దీక్షలు, ర్యాలీతో అట్టుడికిపోయిన పట్టణం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Protest in Rajampet for District Headquarter: అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేటలో జిల్లా కేంద్రం కోసం జరుగుతున్న ఉద్యమం ఉద్ధృతమైంది. ఓవైపు నిరసనలు, నిరాహార దీక్షలు మరోవైపు ర్యాలీతో పట్టణం అట్టుడికిపోయింది. జేఏసీ పిలుపు మేరకు సింహ గర్జన పేరుతో పట్టణంలో భారీ ర్యాలీ జరిగింది. టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన ముఖ్యనేతలతో పాటు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు స్వచ్చందంగా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. పట్టణం పుర వీధుల నుంటి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు ఈ ర్యాలీ సాగింది. ఈ సందర్బంగా ప్రజలు జిల్లా కేంద్రంగా రాజంపేటను చేయాలని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. అనంతరం జేఏసీ నేతలు సబ్ కలెక్టర్​కు వినతిపత్రం సమర్పించారు.

ర్యాలీలో పాల్గొన్న రాజంపేట టీడీపీ ఇన్​ఛార్జీ జగన్మోహన్ రాజు మాట్లాడుతూ గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పార్లమెంటు కేంద్రాలను జిల్లాలుగా చేస్తామని చెప్పి రాజంపేట జిల్లా కేంద్రంగా చేయకుండా మోసం చేసిందని అన్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల రాజంపేట ప్రాంతం పూర్తిగా వెనకబడిందని ఈ ప్రాంత వాసులు పూర్తిగా నష్టపోయారని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో రాజంపేటను అభివృద్ధి చేస్తామని ఈ ప్రాంత ప్రజల అకంక్షలను సీఎం చంద్రబాబుకి తెలియజేస్తామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జనసేన నేత యెల్లటూరు శ్రీనివాసరాజు మాట్లాడుతూ అన్నమయ్య జిల్లాలోని మిగిలిన నియోజకవర్గాలకు రాయచోటి అందుబాటులో లేదని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం పార్లమెంటు కేంద్రమైన రాజంపేటను జిల్లా కేంద్రంగా చేయకుండా మోసం చేసిందని తెలిపారు.

అన్ని వసతులు, మౌలిక సదుపాయాలు, భౌగోళికంగా మధ్యలో ఉన్న రాజంపేట నియోజకవర్గాన్ని జిల్లా కేంద్రం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్షలను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ దృష్టికి తీసుకెళ్తామని, జిల్లా కేంద్రం వచ్చేవరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం అన్నమయ్య జిల్లాను 3 ముక్కలుగా విభజించి రాజంపేట నియోజకవర్గానికి అన్యాయం చేసిందని శ్రీశైలం దేవస్థానం ట్రస్టు బోర్డు చైర్మన్ పోతుకుంట రమేష్ నాయుడు అన్నారు. అన్ని వసతులు ఉన్న రాజంపేటను జిల్లా కేంద్రంగా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ర్యాలీలో భారీ ఎత్తున వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులు, ప్రజా సంఘాలు, వైద్యులు, న్యాయవాదులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

10 రోజులుగా రిలే దీక్షలు: అలానే రాజంపేటలో ఐకాస ఆధ్వర్యంలో గత నెల రోజులుగా ఆందోళనలు, నిరసనలు, ర్యాలీలు నిర్వహించారు. గత 10 రోజులుగా రిలే దీక్షలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా ప్రజా గర్జనకు జేఏసీ పిలుపునిచ్చింది. దీంతో రాజంపేట పట్టణంలోని అన్ని ప్రైవేటు పాఠశాలల నుంచి వేలాది మంది విద్యార్థులు తరలిరాగా మహిళలు, ప్రజలు, వివిధ కార్మిక సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చాయి. రాజంపేట రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గాల నుంచి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా రాజంపేటకు చేరుకున్నారు. రాజంపేట పాతబస్టాండ్ నుంచి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు చమర్తి జగన్‌మోహన్‌రాజు, జనసేన పార్టీ నాయకుడు అతిగారి కృష్ణ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జ్ పూల భాస్కర్, ప్రైవేటు పాఠశాలల యాజమాన్య సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

