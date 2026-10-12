చిన్నారి హత్య కేసు నిందితుడు విక్రమ్ను తమకు అప్పగించాలని బంధువుల ఆందోళన
Bollarum Child Murder Case : బొల్లారంలో హత్యకు గురైన చిన్నారి బంధువుల ఆందోళనకు దిగారు. నిందితుడు విక్రమ్ను తమకు అప్పగించాలని బంధువులు డిమాండ్ చేశారు. ఆందోళనకారులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
బొల్లారంలో హత్యకు గురైన చిన్నారి బంధువుల ఆందోళన (ETV Bharat)
Published : October 12, 2026 at 4:01 PM IST
Bollarum Child Murder Case : సికింద్రాబాద్లోని బొల్లారంలో హత్యకు గురైన చిన్నారి మోజెస్ అరేలియా (5) బంధువుల ఆందోళనతో డీసీపీ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. చిన్నారిని చంపిన నిందితుడు విక్రమ్ను తమకు అప్పగించాలని బంధువులు డిమాండ్ చేశారు. విక్రమ్ను వెంటనే బహిరంగంగా ఉరి తీయాలని విల్లా ఆర్కిడ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వాసులు నినాదాలు చేశారు. పోలీస్స్టేషన్లోకి చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేసిన ఆందోళనకారులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.