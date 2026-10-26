మాదాపూర్లో వ్యభిచారం - ముగ్గురు విదేశీ మహిళల అరెస్టు
Prostitution With Foreign Women in Madhapur : హైదరాబాద్లో వ్యభిచార ముఠా గుట్టురట్టయింది. ముగ్గురు ఉజ్బెకిస్థాన్ మహిళలను ఎస్వోటీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రధాన నిందితుడు నాయక్పై కేసు నమోదు చేశారు.
Published : October 26, 2026 at 3:08 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 4:52 PM IST
Prostitution With Foreign Women in Madhapur : హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో విదేశీ మహిళలతో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నిర్వహిస్తున్న వ్యభిచార ముఠా గుట్టును సైబరాబాద్ స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీమ్ (ఎస్వోటీ ), మాదాపూర్ పోలీసులు సంయుక్తంగా రట్టు చేశారు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు మాదాపూర్లోని చంద్రనాయక్ తండాలో ఓ సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్పై పోలీసులు ఆకస్మిక దాడి నిర్వహించారు. ఈ దాడిలో ఉజ్బెకిస్థాన్ దేశానికి చెందిన ముగ్గురు విదేశీ మహిళలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ముగ్గురు మహిళలను స్వదేశం పంపిస్తాం
పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో ఆ ముగ్గురు విదేశీ మహిళల వద్ద ఎలాంటి సరైన గుర్తింపు పత్రాలు (పాస్పోర్ట్, వీసా వంటివి) లేనట్లు నిర్ధారణ అయింది. వీరు తొలుత ఉజ్బెకిస్థాన్ నుంచి నేపాల్కు చేరుకున్నారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి దిల్లీ మీదుగా హైదరాబాద్కు వచ్చినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ వ్యభిచార రాకెట్ను నడుపుతున్న ప్రధాన నిర్వాహకుడు నాయక్ అనే వ్యక్తిగా గుర్తించారు. దాడి సమయంలో అతడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడని, ప్రస్తుతం అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పట్టుబడిన ముగ్గురు మహిళలను కోర్టు ద్వారా స్వదేశమైన ఉజ్బెకిస్థాన్ తరలిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై మాదాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. పరారీలో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు నాయక్ను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
"చంద్రనాయక్ తండాలోని ఓ సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్లో ముగ్గురు మహిళలను గుర్తించాం. వారిని విచారించగా ఉజ్బెకిస్థాన్ దేశానికి చెందినవాళ్లమని తెలిపారు. పాస్పోర్టు, వీసా లేకుండా నేపాల్ మీదుగా భారత్లోకి వచ్చారు. దిల్లీకి చెందిన నాయక్ అనే వ్యక్తి విదేశీ మహిళలను హైదరాబాద్కు రప్పించాడు. అనంతరం ఆ మహిళలతో వ్యభిచారం చేయిస్తున్నాడు. నాయక్పై కేసు నమోదు చేశాం. అతడి పరారీలో ఉన్నాడు. అతని కోసం గాలిస్తున్నాం. ముగ్గురు మహిళలను కోర్టు ద్వారా స్వదేశమైన ఉజ్బెకిస్థాన్ తరలిస్తాం" - కేవీ సుబ్బారావు, మాదాపూర్ సీఐ
సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్ నిర్వాహకులు కస్టమర్ల ఐడీ వివరాలను తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయాలని మాదాపూర్ సీఐ కేవీ సుబ్బారావు స్పష్టం చేశారు. నిబంధనలు పాటించకుంటే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.