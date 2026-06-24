రాష్ట్రంలో కృత్రిమ అవయవాల తయారీ యూనిట్లు - సీఎం చంద్రబాబు లేఖకు స్పందించిన కేంద్రం
తొలి విడతలో విశాఖ, విజయవాడ, ఒంగోలు, కర్నూలు, తిరుపతిలో కేంద్రాలు - ఐదు బోధనాసుపత్రుల్లో ఏర్పాటుకు జరుగుతున్న కసరత్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 3:51 PM IST
Prosthetic Limb Manufacturing Units In The State : రాష్ట్రంలోని ఐదు బోధనాసుపత్రుల్లో కృత్రిమ అవయవాల తయారీ యూనిట్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. దివ్యాంగులకు అవసరమైన కృత్రిమ కాళ్లు, చేతులు, వీల్ ఛైర్లు, వినికిడి పరికరాలు, ఇతర ఉపకరణాలు ఈ కేంద్రాల్లో తయారవుతాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాసిన లేఖకు స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఈ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చింది.
దేశవ్యాప్తంగా 102 తయారీ కేంద్రాలు: కేంద్ర సామాజిక న్యాయ, సాధికారిత మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా 102 తయారీ కేంద్రాలు నడుస్తున్నాయి. 2030 నాటికి మరో 300 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో జిల్లాకో తయారీ కేంద్రం చొప్పున ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రానికి సీఎం లేఖ రాశారు. తొలి విడతగా విశాఖ, విజయవాడ, ఒంగోలు, కర్నూలు, తిరుపతి బోధనాసుపత్రుల్లో కేంద్రాల ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చిందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ వెల్లడించారు. కృత్రిమ అవయవాల తయారీ, మరమ్మతులకు అవసరమైన సిబ్బందిని నియమిస్తారని తెలిపారు.
దివ్యాంగులకు పరికరాలు అమర్చి, శిక్షణ ఇచ్చే ప్రాంగణాలూ అందుబాటులోకి వస్తాయని పేర్కొన్నారు. బోధనాసుపత్రుల్లో వసతుల పరిశీలనకు భారతీయ కృత్రిమ అవయవాల తయారీ సంస్థ ప్రతినిధులు రాష్ట్రానికి వచ్చారు. మహిళా శిశు, దివ్యాంగుల సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి సూర్యకుమారి, సెకండరీ హెల్త్ డైరెక్టర్ చక్రధర్బాబు తదితరులతో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం నిర్దేశిత బోధనాసుపత్రుల్లో యూనిట్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్థలాలు, నిర్మాణాలు, ఇతర వసతులను పరిశీలించారు.