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ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్​కు తుల్సాప్రోతో చెక్ పెట్టొచ్చు : కిమ్స్ డాక్టర్ వైఎం ప్రశాంత్

వయసు పెరిగేకొద్దీ పురుషులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న కిమ్స్ డాక్టర్ వైఎం ప్రశాంత్ - మూత్రంలో మార్పులను వయసు ప్రభావంగా కొట్టిపారేయొద్దని సూచన -ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్‌ను తొలిదశలో గుర్తిస్తే చికిత్సతో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని స్పష్టం

KIMS
కిమ్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 3:52 PM IST

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Kims Doctor YM Prashanth on Prostate Cancer : పురుషుల్లో వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్యల్లో ప్రోస్టేట్‌కు సంబంధించిన సమస్యలు ముఖ్యమైనవి. తరచూ మూత్రం రావడం, మూత్రం ప్రారంభించడానికి ఆలస్యం కావడం, మూత్రధార బలహీనపడటం, రాత్రిపూట పదే పదే మూత్రానికి లేవడం వంటి లక్షణాలను చాలా మంది వృద్ధాప్యంలో సహజంగా వచ్చే మార్పులుగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్‌తోనూ సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు. అందువల్ల లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వైద్యులను సంప్రదించడం, అవసరమైతే తగిన పరీక్షలు చేయించుకోవడం కీలకం. లక్షణాలు లేకుండా కూడా ఈ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కలిగి ఉండవచ్చు.

వయసే ప్రధాన ప్రమాద కారకం : ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ సాధారణంగా 50 ఏళ్లలోపు పురుషుల్లో అరుదుగా కనిపిస్తుందని, వయసు పెరిగే కొద్దీ దీని ముప్పు గణనీయంగా పెరుగుతుందని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్, యూరో-ఆంకో, ఆండ్రోలజిస్ట్, కిడ్నీ ట్రాన్స్​ప్లాంట్, రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ వైఎం ప్రశాంత్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో తండ్రి, సోదరుడు వంటి దగ్గరి బంధువులకు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ఉన్నవారిలో ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని, కొన్ని జన్యుపరమైన మార్పులు, ముఖ్యంగా బీఆర్​సీఏ2 వంటి జన్యువులు కూడా ప్రమాదాన్ని పెంచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.

ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు : "తరచూ లేదా అత్యవసరంగా మూత్రం రావడం, రాత్రిపూట పలుమార్లు మూత్రానికి లేవడం, మూత్రం ప్రారంభించడంలో ఇబ్బంది, మూత్రధార బలహీనంగా లేదా మధ్యలో ఆగిపోవడం, మూత్రం పూర్తిగా బయటకు రాలేదన్న భావన, మూత్రంలో లేదా వీర్యంలో రక్తం కనిపించడం, మూత్ర విసర్జన సమయంలో నొప్పి లేదా మంట వ్యాధి ముదిరిన దశల్లో నడుము, వెన్ను లేదా ఎముకల్లో నిరంతర నొప్పి. అయితే ప్రారంభ దశలో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్‌కు ఎలాంటి లక్షణాలు లేకపోవచ్చు. అందువల్ల కేవలం లక్షణాల ఆధారంగా క్యాన్సర్‌ను గుర్తించడం సాధ్యం కాదు." వైఎం ప్రశాంత్ వివరించారు.

పీఎస్​ఏ పరీక్ష అంటే ఏమిటి? : ప్రోస్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాంటిజెన్ (పీఎస్​ఏ) అనేది ప్రోస్టేట్ కణాలు ఉత్పత్తి చేసే ఒక ప్రోటీన్. రక్తంలో పీఎస్​ఏ స్థాయిని పరీక్షించడం ద్వారా ప్రోస్టేట్‌కు సంబంధించిన అసాధారణతలపై వైద్యులకు ఒక సూచన లభిస్తుంది. అయితే పీఎస్​ఏ పెరగడం అంటే తప్పనిసరిగా క్యాన్సర్ అని కాదు. ప్రోస్టేట్ పరిమాణం పెరగడం (బీపీహెచ్​), ప్రోస్టేట్ వాపు లేదా ఇన్ఫెక్షన్ వంటి క్యాన్సర్ కాని పరిస్థితుల్లోనూ పీఎస్​ఏ పెరగవచ్చు. అందువల్ల పీఎస్​ఏ ఫలితాన్ని ఒక్కటే ఆధారంగా చేసుకుని క్యాన్సర్ ఉందని లేదా లేదని నిర్ణయించకూడదు. అవసరాన్ని బట్టి వైద్యులు మళ్లీ పీఎస్​ఏ పరీక్ష, డిజిటల్ రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ (డీఆర్​ఈ), ప్రోస్టేట్ ఎంఆర్ఐ, ఇతర పరీక్షలు లేదా బయాప్సీని సూచించవచ్చు.

Dr. Y.M. Prashanth
డాక్టర్ వైఎం ప్రశాంత్ (ETV Bharat)

"అందరికీ ఒకే వయసులో, ఒకే విధంగా పీఎస్​ఏ పరీక్ష అవసరం ఉండదు. ప్రస్తుత యూరోపియన్ యూరాలజీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, అవగాహనతో ముందస్తు గుర్తింపు పరీక్షలను పరిశీలించే సాధారణ ప్రమాదం ఉన్న పురుషులకు సుమారు 50 ఏళ్ల వయసు నుంచి, కుటుంబ చరిత్ర వంటి అధిక ప్రమాదం ఉన్నవారికి ఇంకా ముందుగానే పరీక్షలను పరిగణించవచ్చు. అయితే పీఎస్​ఏ పరీక్ష చేయించుకోవాలా? ఎంత తరచుగా చేయించుకోవాలి? 50 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు సాధారణంగా సంవత్సరానికి ఒకసారి పిఎస్ఏ పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచింది. అనే విషయాలను వ్యక్తిగత వయసు, కుటుంబ చరిత్ర, ఆరోగ్య పరిస్థితి, గత పీఎస్​ఏ ఫలితాలు, జీవనకాల అంచనా తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని యూరాలజిస్ట్‌తో చర్చించి నిర్ణయించుకోవడం ఉత్తమం" - డాక్టర్ వైఎం ప్రశాంత్, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్, యూరో-ఆంకో,ఆండ్రోలజిస్ట్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ ప్లాంట్, రోబోటిక్ సర్జన్

క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయితే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు : "ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయిన ప్రతి వ్యక్తికీ వెంటనే శస్త్రచికిత్స అవసరం ఉండదు. క్యాన్సర్ ఏ దశలో ఉంది, దాని గ్రేడ్ ఎంత, శరీరంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు వ్యాపించిందా లేదా, రోగి వయసు మరియు మొత్తం ఆరోగ్య పరిస్థితి వంటి అంశాల ఆధారంగా చికిత్సను నిర్ణయిస్తారు. ప్రారంభ దశలో ఉన్న తక్కువ ప్రమాదం కలిగిన కొన్ని ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్లకు యాక్టివ్ సర్వైలెన్స్ ద్వారా క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించడం కూడా ఒక చికిత్సా విధానంగా ఉండవచ్చు. అవసరాన్ని బట్టి శస్త్రచికిత్స, రేడియేషన్ థెరపీ, హార్మోన్ థెరపీ, ఇతర ఆధునిక చికిత్సా విధానాలను వైద్యులు సూచించవచ్చు. ఆధునిక సాంకేతికతో కూడిన తుల్సా ప్రో చికిత్స ద్వారా క్యాన్సర్ కు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు." అని వైఎం ప్రశాంత్ తెలిపారు.

"క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, ఆరోగ్యకరమైన బరువును కొనసాగించడం, సమతుల ఆహారం తీసుకోవడం, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండటం వంటి ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు మొత్తం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అయితే జీవనశైలి మార్పులు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్‌ను పూర్తిగా నివారిస్తాయని చెప్పలేం. మూత్రంలో మార్పులు కనిపిస్తే వయసు వల్లే అనుకుని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా 50 ఏళ్లు దాటిన పురుషులు, కుటుంబంలో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ చరిత్ర ఉన్నవారు తమ వ్యక్తిగత ప్రమాదాన్ని వైద్యులతో చర్చించాలి. ప్రారంభ దశలో గుర్తించడం ద్వారా చికిత్సా అవకాశాలను మెరుగుపరచుకోవచ్చు. పీఎస్​ఏ పరీక్ష ఒక్కటే తుది నిర్ధారణ కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి" - డాక్టర్ వైఎం ప్రశాంత్, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్, యూరో-ఆంకో,ఆండ్రోలజిస్ట్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ ప్లాంట్, రోబోటిక్ సర్జన్

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