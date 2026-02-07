ETV Bharat / state

తెలుగుగంగ ప్రధాన కాల్వ సామర్థ్యం పెంపు! - 8 వేల క్యూసెక్కులకు ప్రతిపాదనలు

వెలుగోడు రిజర్వాయరు నుంచి 96.130 కి.మీ వరకు కాల్వ సామర్థ్యం పెంచేందుకు ప్రతిపాదనలు - రూ.393.09 కోట్లతో అంచనాలు - సామర్థ్యం పెరిగితే 8 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేసేందుకు అవకాశం

Telugu Ganga Project Main Canal In State
Telugu Ganga Project Main Canal In State (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 10:36 PM IST

3 Min Read
Telugu Ganga Project Main Canal In State : కర్నూలు ప్రాంతంలో ఉన్న తెలుగుగంగ ప్రధాన కాల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు అధికారులు ప్రతిపాదించారు. ప్రధాన కాల్వ ప్రారంభమయ్యే వెలుగోడు రిజర్వాయరు నుంచి 96.130 కి.మీ వరకు కాల్వ సామర్థ్యం పెంచేందుకు సంబంధిత అధికారులు ఇటీవల ప్రతిపాదనలు తయారు చేశారు. ప్రస్తుతం తెలుగుగంగ ప్రధాన కాల్వ నుంచి సుమారు 5 వేల క్యూసెక్కుల వరకు నీళ్లు విడుదల అవుతున్నాయి. దాని సామర్థ్యం మరింత పెరిగితే 8 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని ఈ కాల్వ నుంచి విడుదల చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

అసంపూర్తిగా లైనింగ్‌ :

  • తెలుగుగంగ ప్రాజెక్టు కింద కర్నూలు జిల్లాలో దాదాపు 1,24,459 ఎకరాల స్థిరీకరించిన ఆయకట్టు ఉంది. నీళ్లు సమృద్ధిగా ఉండే ఖరీఫ్‌లోనే సుమారు 1,04,476 ఎకరాలకు పూర్తిగా నీళ్లు అందుతున్నాయి. ఇందుకు ప్రాజెక్టు నుంచి 22 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. రబీలో కేవలం 84 వేల ఎకరాలకు మాత్రమే ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి నీళ్లు అందుతున్నాయి.
  • దాదాపు రూ.239.03 కోట్ల వ్యయంతో ప్రారంభించిన తెలుగుగంగ ప్రధాన కాల్వ లైనింగ్‌ పనులు ప్రస్తుతానికి 90 శాతం వరకు పూర్తయ్యాయి. లైనింగ్‌ పనులను పూర్తి చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి 3,500 క్యూసెక్కుల సరఫరా సామర్థ్యం మరింత పెరిగి 5వేల క్యూసెక్కులకు పెరిగినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. కానీ చాలా చోట్ల లైనింగ్‌ పనులు ఇంకా పూర్తి కాకపోవడం, మరికొన్ని చోట్ల అవి దెబ్బతినడం, గండ్లు, గేట్లు సరిగా లేకపోవడం తదితర విషయాలను గుర్తించిన అధికారులకు కాల్వకు నీటి విడుదల కేవలం 2 వేల క్యూసెక్కులకే పరిమితం చేశారు.

1.2 మీటర్ల ఫ్రీబోర్డు :

  • ప్రస్తుతం తెలుగుగంగ ప్రధాన కాల్వకు 1.2 మీటర్ల ఫ్రీబోర్డు ఉంది. ఫ్రీబోర్డు అంటే, కాల్వలో ప్రవహించే నీటి ప్రవాహానికి పై భాగంలో ఉండే ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఫ్రీబోర్డు అంటారు. ప్రస్తుతం 5 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని కాల్వలో వదిలే విధంగా దీని ఆకృతి ఉంది. ఖాళీగా ఉన్న 1.2 మీటర్లను ఉపయోగించుకుంటే 5 వేల క్యూసెక్కులకు బదులు 8 వేల క్యూసెక్కుల వరకు ఈ ప్రాజెక్టు కాల్వ నుంచి పారించవచ్చు. కానీ 8 వేల క్యూసెక్కుల నీరు పారేలా కాల్వ పొడవునా అటువంటి పరిస్థితులు ఉండాలి.
  • గేట్ల మరమ్మతులు, అవసరమైన లైనింగ్‌ పనులు, తదితర ప్యాచ్‌ వర్కులు కూడా చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు మధ్యలో ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటరీలను ఆధునికీకరించనున్నారు. దీంతో స్థిరీకరించిన ఆయకట్టుకు పూర్తి స్థాయిలో నీటిని విడుదల చేసే వీలుంటుంది. ఇదే క్రమంలో చెన్నైకు కూడా తాగునీటిని అతి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువగా విడుదల చేసేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాతో పాటు, అటు తిరుపతి జిల్లాకు కూడా సాగునీటిని అందించవచ్చు.

ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు :

  • కాల్వ సామర్థ్యం పెంపులో భాగంగా 0 కి.మీ మొదలుకొని 96.13 కి.మీ వరకు పలు చోట్ల మరమ్మతులు, ఆధునీకరణ పనులను చేయనున్నారు. ప్రధాన కాల్వ నుంచి 10 కి.మీల వరకు పనులు చేపడతారు.
  • శ్రీశైలం నియోజకవర్గంలో 10 కి.మీ నుంచి 38.380 కి.మీ వరకు చేసే పనులకు రూ.111.09 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు. ఆళ్లగడ్డ నియోజకవర్గంలోని 38.380 కి.మీ నుంచి 58 కి.మీ వరకు రూ.39.16 కోట్లు, 58 కి.మీ నుంచి 96.13 కి.మీ వరకు రూ.203.79 కోట్లను అధికారులు ప్రతిపాదించారు.

నీళ్లు కట్టుకోలేక ఇబ్బందులు :

  • తెలుగుగంగ ప్రాజెక్టు పరిధిలో చివరి ఆయకట్టుకు సాగునీటి విడుదల అతి కష్టంగా మారింది. ప్రధానంగా రబీలో ఈ సమస్య ఎక్కువ. ఆళ్లగడ్డ నియోజకవర్గంలోని రుద్రవరం మండలంలో 16వ బ్లాక్‌ మొదలుకొని 22 వరకు సాగు నీరు అందుతుండగా, ఆళ్లగడ్డ మండలంలోని 24వ బ్లాక్‌ నుంచి చాగలమర్రి మండలంలోని 58వ బ్లాక్‌ వరకు సాగునీరు అందడం కొంచెం ఇబ్బందిగా మారింది.
  • ప్రత్యేకించి రెండో పంట సాగు చేసే సమయంలో రైతులు నీళ్లు కట్టుకోలేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కాల్వ లైనింగ్‌ పూర్తిగా దెబ్బతింది. గతంలో ఇక్కడ పనులు ప్రారంభించిన గుత్తేదారు సంస్థ పనులను అర్థాంతరంగా మధ్యలోనే నిలిపివేసింది. దీంతో రిజర్వాయరు అతి సమీపంలోనే ఉన్నప్పటికీ సాగునీరు అందని పరిస్థితి నెలకొంది.

