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ఏపీలో 9 కొత్త రైల్వే లైన్లు - ఇక నేరుగా సికింద్రాబాద్‌ టూ శ్రీశైలం

పశ్చిమ, తూర్పు ప్రాంతాల అనుసంధానానికి కొత్త లైన్లను రైల్వేశాఖ ప్రతిపాదించింది. కొత్త లైన్లతో ఏపీలోని వివిధ పోర్టులకు కీలక కనెక్టివిటీ పెరగనుంది.ఈ మేరకు ఫైనల్‌ లొకేషన్‌ సర్వేలు, డీపీఆర్‌ తయారీపై రైల్వేశాఖ దృష్టి సారించింది.

9 New Railway Lines in AP
ఏపీలో 9 కొత్త రైల్వే లైన్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 9:20 AM IST

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9 New Railway Lines in AP : పశ్చిమ, మధ్య భారత ప్రాంతాల నుంచి తూర్పున ఉన్న ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీ కల్పించడంపై రైల్వేశాఖ దృష్టి సారించింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని వివిధ పోర్టులకు ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి రైల్వేలైన్లతో కనెక్టివిటీ ఉండేలా చూడనుంది. దీని కోసం 9 కీలక ప్రాజెక్టులు చేపడుతోంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, కర్ణాటక, ఛత్తీస్‌గఢ్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్‌ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాలు, పోర్టులకు చేరుకోవాలంటే సుదీర్ఘంగా ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. దీనిని తగ్గించి సులువుగా, వేగంగా చేరుకోవడానికి కొత్త లైన్లు నిర్మించనుంది. వీటి వల్ల సరకు రవాణా ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా, ప్రయాణికులకు వివిధ మార్గాల్లో రైలు సదుపాయం అందుబాటులోకి వస్తుందని భావిస్తోంది.

పశ్చిమ, తూర్పు ప్రాంతాల అనుసంధానానికి 9 కొత్త రైల్వే లైన్లు (ETV Bharat)

పశ్చిమ, తూర్పు భారత ప్రాంతాల అనుసంధానంలో భాగంగా సికింద్రాబాద్‌ నుంచి శ్రీశైలం మీదుగా మార్కాపురానికి కొత్త లైన్‌ నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదనలు చేశారు. 290 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించాలనుకుంటున్న ఈ లైన్‌ వల్ల తెలంగాణతోపాటు, పశ్చిమ, మధ్య భారత ప్రాంతాల నుంచి శ్రీశైల క్షేత్రానికి చేరుకునేందుకు రైలుమార్గం అందుబాటులోకి రానుంది. కృష్ణపట్నం, రామాయపట్నం పోర్టులకు చేరుకునేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గం అవుతుంది.

తెలంగాణలో గద్వాల్‌ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని మాచర్లకు 184.2 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త లైన్‌ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు చేశారు. దీని వల్ల తెలంగాణతోపాటు, కర్ణాటకలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఏపీలోని నౌకాశ్రయాలకు రైల్వే కనెక్టివిటీ వస్తుంది. దొనకొండ నుంచి ఒంగోలు వరకు 119.6 కిలోమీటర్ల కొత్త లైన్‌ నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదించారు. దొనకొండ పారిశ్రామిక జోన్‌ నుంచి రామాయపట్నం పోర్టుకు అనుసంధానం ఉండేలా చూడనున్నారు.

ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా పరిధిలో దూపాడు-బేతంచెర్ల మధ్య 53.9 కిలోమీటర్ల కనెక్టివిటీ కల్పించేలా కొత్త లైన్‌కు ప్రతిపాదనలు చేశారు. కర్నూలు నుంచి డోన్‌వైపు వెళ్లకుండా బేతంచెర్లకు నేరుగా కనెక్టివిటీ కల్పించేందుకు ఈ కొత్తలైన్‌ ఉపయోగపడుతుంది. మధ్యలో ఓర్వకల్లు పారిశ్రామిక నోడ్‌కు అనుసధానం వస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు చెందిన డీపీఆర్‌ ఇప్పటికే రైల్వే బోర్డుకు చేరింది.

రాజంపేట నుంచి నెల్లూరుకు కొత్త లైన్ : రాజంపేట నుంచి నెల్లూరు వరకు 120 కిలోమీటర్ల కొత్త లైన్‌కు ప్రతిపాదించారు. రాయలసీమ జిల్లాలు, కర్ణాటక ప్రాంతం నుంచి కృష్ణపట్నం, రామాయపట్నం పోర్టు కనెక్టివిటీకి ఇది దోహదపడుతుంది. కడప, ఎర్రగుంట్ల, రాజంపేట ప్రాంతాల నుంచి రేణిగుంట మీదుగా కాకుండా నేరుగా రాజంపేట నుంచి నెల్లూరుకు చేరుకునేలా కొత్త లైన్‌కు ప్రతిపాదించారు. గూడూరు నుంచి దుగరాజపట్నం పోర్టుకు 41.5 కిలోమీటర్ల కొత్త లైన్‌ నిర్మించనున్నారు. అలాగే చెన్నై వద్ద పోర్టులకు కనెక్టివిటీ కల్పించేలా పుత్తూరు నుంచి అట్టిపట్టు వరకు 88.3 కిలోమీటర్ల కొత్త లైన్‌ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించారు. రాయలసీమ ప్రాంతాలు, కర్ణాటక వైపు నుంచి చెన్నై పోర్టులకు చేరుకునేందుకు ఇది దగ్గరి లైన్‌ అవుతుంది.

చింతూరు నుంచి సామర్లకోటకు కనెక్టివిటీ కల్పించేలా 150 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త లైన్‌ కోసం ప్రతిపాదించారు. దీని వల్ల ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ ప్రాంతాల నుంచి కాకినాడ పోర్ట్‌కు కనెక్టివిటీ లభిస్తుంది. ఒడిశాలో రాయగడకు సమీపంలో ఉన్న తేరుబలి నుంచి గుణుపూర్‌ వరకు 73.6 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త లైన్‌ నిర్మాణ ప్రాజెక్టును రైల్వేశాఖ మంజూరు చేసింది. దీని వల్ల దక్షిణ ఒడిశా ప్రాంతం, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాలతో పాటు, పశ్చిమ, మధ్య భారతంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మూలపేట పోర్ట్‌కి కనెక్టివిటీ వస్తుంది.

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9 NEW RAILWAY LINES PROPOSED IN AP

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