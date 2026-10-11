ఓఆర్ఆర్పై గరిష్ఠ వేగ పరిమితిని 100 కి.మికు తగ్గించండి - రవాణాశాఖ కమిషనర్కు సీపీ సజ్జనర్ విజ్ఞప్తి
Hyderabad ORR Speed Limit Issue : ఓఆర్ఆర్పై అమలులో ఉన్న గరిష్ఠ వేగపరిమితిని గంటకు 120కి.మీ నుంచి 100 కి.మీకి తగ్గించాలని కోరుతూ రవాణాశాఖ కమిషనర్కు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ లేఖ రాశారు.
Published : October 11, 2026 at 10:06 AM IST
Hyderabad ORR Speed Limit Issue : హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగు రోడ్డు (ఓఆర్ఆర్పై) ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయి. వాహనాల అతివేగం, ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనల కారణంగా ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయని పోలీసులు, రవాణాశాఖ అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఓఆర్ఆర్పై ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న గరిష్ఠ వేగ పరిమితిని గంటకు 120 కి.మి. నుంచి 100 కి.మి.కు తగ్గించాలని కోరుతూ ఇటీవల హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ వీసీ సజ్జనర్ రవాణాశాఖ కమిషనర్ ఇలంబర్తికి లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు.
సచివాలయంలో విస్తృతంగా చర్చ
ఈ అంశంపై రవాణాశాఖ కమిషనర్ హైదరాబాద్ గ్రోత్ కారిడార్ లిమిటెడ్ (హెచ్జీసీఎల్)కు అక్టోబరు 9న లేఖ రాశారు. సరైన అధ్యయనం లేకుండానే గతంలో ఓఆర్ఆర్పై వేగ పరిమితిని పెంచారని ఆయన తన లేఖలో స్పష్టం చేశారు. శాస్త్రీయ అధ్యయనం లేకుండానే 2023 జులైలో ఇక్కడి వేగ పరిమితిని 120 కిలోమీటర్లకు పెంచారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే ఓఆర్ఆర్పై వేగపరిమితి 2023 జులై 27 వరకు 100 కిలోమీటర్లుగా ఉండేది. ఈ సంవత్సరం జులై 28వ తేదీ నుంచి గరిష్ఠ వేగాన్ని 120 కిలోమీటర్లకు పెంచడంతోనే ఈ రోడ్డుపై ప్రమాదాలు పెరిగాయి. ఈ అంశంపై సెప్టెంబరు 18న సచివాలయంలో విస్తృతంగా చర్చలు జరిగాయి.
సేఫ్టీ విత్ స్పీడ్ లక్ష్యంతో
ఓఆర్ఆర్పై ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నట్లు సంయుక్త తనిఖీల్లో తెలిసిందని సీపీ సజ్జనార్ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఇవి ‘సేఫ్టీ విత్ స్పీడ్’ అనే ఓఆర్ఆర్ లక్ష్యానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. ఓఆర్ఆర్పైకి బైక్లు రావడం, ఇతర వాహనాలను ఓవర్టేక్ చేసే సందర్భాల్లో డ్రైవర్లు జిగ్జాగ్ పద్ధతిలో వెళ్లడం చేస్తున్నారు. నెమ్మదిగా కదిలే వాటర్ ట్యాంకర్లతో డివైడర్పై మొక్కలకు నీరు పోయడం, వాహనాలను ఆకస్మికంగా నిలపడం తదితర చర్యలు కారణంగా అనేక ప్రమదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని చెప్పారు. ఈ పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఓఆర్ఆర్పై గరిష్ఠ వేగ పరిమితిని గంటకు 100 కిలోమీటర్లకు తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని లేఖలో స్పష్టం చేశారు.
గరిష్ఠ వేగాన్ని తగ్గించాలి
2023 జులై 28 నాటి నోటిఫికేషన్తో ఓఆర్ఆర్పై తొలి రెండు లేన్లలో గరిష్ఠ వేగ పరిమితిని గంటకు 120 కి.మి.కు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కనిష్ఠ వేగాన్ని 80 కి.మి.గా నిర్ణయించారు. శాస్త్రీయ పద్ధతిలో అధ్యయనం చేయకుండానే గరిష్ఠ వేగానికి సంబంధించి మార్పులు చేయడంతోనే వాహదారులకు సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని, వీటి కారణంగా ఇక్కడ రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతోందని ఇలంబర్తి తన లేఖలో పేర్కొన్నాారు. ఓఆర్ఆర్పై వేగ పరిమితిని 10 కిలోమీటర్లకు తగ్గించాలని హెచ్జీసీఎల్ను కోరారు.
భారీగా తగ్గిన పెట్రోలింగ్ వాహనాలు
గతంలో ఓఆర్ఆర్పై పెట్రోలింగ్ వాహనాలు 19 ఉండేవి. ప్రస్తుతం 7 నుంచి 8కి తగ్గినట్లు ఔటర్ ప్రమాదాల నివారణ కమిటీ అధికారులు గుర్తించారు. కనీసం 30 అవసరమవుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. 120 కిలోమీటర్ల వేగపరిమితి ఉన్న 2016 సంవత్సరంలో 1545, 2017లో 1562 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ప్రమాదాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని వేగ పరిమితిని 100 కిలోమీటర్లకు తగ్గించారు. దీంతో 2018 సంత్సరంలో 618 ప్రమదాలు జరగగా, 2019లో 782, 2020లో 641, 2021లో 840, 2022లో 1029కి పరిమితమయ్యాయి. కాగా 2023 గరిష్ఠ వేగాన్ని సవరించి 120 కిలోమీటర్లకు పెంచడంతో 1402, 2024లో - 1592కి పెరిగాయి.
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