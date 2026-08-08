194 మోడల్ పాఠశాలలను సీబీఎస్ఈగా మార్చే ప్రతిపాదన - 2027-28 నుంచి అమలు
పాఠశాలలను సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) పాఠశాలలుగా - ప్రభుత్వ ఆమోదం మేరకు 2027-28 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఈ విధానం అమలు
Published : August 8, 2026 at 8:10 AM IST
Model Schools CBSE Conversion : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 194 మోడల్ పాఠశాలలను సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) పాఠశాలలుగా మార్చేందుకు పాఠశాల విద్యా శాఖ ఇటీవల ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రతిపాదనను సమర్పించింది. సీబీఎస్ఈ సిలబస్ను అనుసరించడం వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగొచ్చని డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ పేర్కొన్నారు. 1 నుంచి 5 తరగతులతో పాటు ప్రీ-ప్రైమరీ తరగతులను కూడా ప్రవేశపెట్టాలని ఆయన సూచించారు. ప్రభుత్వ ఆమోదం మేరకు 2027-28 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఈ విధానాన్ని అమలు చేయాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. దీని ద్వారా సంబంధిత పాఠశాలలు సీబీఎస్ఈ బోర్డు నుంచి అనుబంధ గుర్తింపును పొందవలసి ఉంటుంది.
సమస్యలను పరిష్కరించినప్పటికీ : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమ విద్యను అందించే లక్ష్యంతో కేంద్రం 2013లో దేశవ్యాప్తంగా మోడల్ స్కూళ్లను ప్రారంభించింది. ప్రతి పాఠశాలలో 100 మంది బాలికలకు హాస్టల్ సౌకర్యం ఉంది. అయితే పాఠశాలలు మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉండటం, సరైన రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడం, గురుకులాలు, కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాలు (కేజీబీవీలు) వంటి రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు పెరిగిపోవతున్నాయి. ఈ కారణాల వల్ల సాధారణ మోడల్ స్కూళ్లలో విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గిపోయింది. ఆరో తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు సుమారు 1.60 లక్షల మంది చదవాల్సి ఉండగా ప్రస్తుతం 1.20 లక్షల మంది విద్యార్థులు మాత్రమే చదువుతున్నారు.
సీబీఎస్ఈకి ప్రీ-ప్రైమరీతో సహా మారడం : గత ఏడాదిన్నర కాలంలో 14 కొత్త ప్రదేశాలలో హాస్టల్ సౌకర్యాలు కల్పించినప్పటికీ విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగలేదు. ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచే ఐదో తరగతి వరకు సీబీఎస్ఈ సిలబస్ను అమలు ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగొచ్చని భావిస్తున్నారు. మోడల్ టీచర్లకు ఆంగ్లం బోధించడంలో ఉన్న నైపుణ్యం దృష్ట్యా సీబీఎస్ఈ పాఠ్యప్రణాళిక అన్ని విధాలుగా ప్రయోజనకరమని భావించి, దానికి మారడానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించామని నవీన్ నికోలస్ తెలిపారు.
ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం నుంచే : ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం నుంచే ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి ఐదో తరగతి వరకు ఈ కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రతిపాదనలు రూపొందించినప్పటికీ, ఆ ప్రణాళిక కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఈసారి ప్రస్తుత విధానంతో పాటు కొత్త సీబీఎస్ఈ ప్రతిపాదన కూడా ముందుకు వచ్చింది. మరోవైపు రాష్ట్రంలో సీబీఎస్ఈ పాఠశాలల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతోంది. ఐసీఎస్ఈ, సీబీఎస్ఈ వంటి బోర్డుల అనుబంధం కలిగిన పాఠశాలల్లో తమ పిల్లలను చేర్పించడానికి తల్లిదండ్రులు చూపిస్తున్న ఆసక్తి ఈ ధోరణికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది.
ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ సీబీఎస్ఈ పాఠశాలల ఏర్పాటులో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. తెలంగాణలో ప్రైవేట్ పాఠశాలల మొత్తం సంఖ్యలో పెద్దగా మార్పు లేనప్పటికీ ఆ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య మాత్రం ఏటా పెరుగుతూ వస్తోంది.
రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా : 2016-2017 విద్యా సంవత్సరంలో తెలంగాణలో 250 సీబీఎస్ఈ పాఠశాలలు ఉండగా, వాటిలో 210 ప్రైవేట్ పాఠశాలలే. 2025-2026 నాటికి ఈ పాఠశాలల మొత్తం సంఖ్య 650కి పెరిగింది. ఇందులో సుమారు 565 పాఠశాలలు ప్రైవేట్ రంగానికి చెందినవి. రాష్ట్రంలో ప్రతి ఏటా 40 నుంచి 60 కొత్త పాఠశాలలు ఏర్పాటవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ జిల్లాలో 129, వరంగల్లో 52, రంగారెడ్డిలో 239, అలాగే మహబూబ్నగర్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో చెరో 26 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్లో 13 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వనపర్తి, నిర్మల్ వంటి జిల్లాల్లో కూడా సీబీఎస్ఈ పాఠశాలలు ఏర్పాటయ్యాయి.
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