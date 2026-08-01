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సామర్లకోట-చింతూరు మధ్య రైల్వే లైన్‌ ప్రతిపాదన - ఏజెన్సీ అభివృద్ధికి కొత్త కారిడార్‌

చిత్తూరు-కుప్పం లైన్‌ సర్వేకు కేంద్రం గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ - జగ్గంపేట, రంపచోడవరం, మారేడుమిల్లి మీదుగా వెళ్లేలా నిర్మాణం - జైపుర్‌-మల్కన్‌గిరి-భద్రాచలం ప్రాజెక్ట్‌కు అనుసంధానం

Proposal Of A New Railway Line Through Agency Areas
Proposal Of A New Railway Line Through Agency Areas (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 3:52 PM IST

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Proposal Of A New Railway Line Through Agency Areas : రాష్ట్రంలో కీలకంగా ఉన్న ఏజెన్సీ ప్రాంతాల మీదుగా రైల్వే సౌకర్యాన్ని కల్పించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం కీలక ప్రతిపాదనలను కేంద్ర రైల్వే శాఖ ముందుంచింది. కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట నుంచి పోలవరం జిల్లా చింతూరు వరకు సుమారు 150 కిలోమీటర్ల పొడవున కొత్త రైల్వే లైన్‌ నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. ఈ లైన్‌ జగ్గంపేట, రంపచోడవరం, మారేడుమిల్లి వంటి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల మీదుగా నిర్మితమైతే గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధితో పాటు పర్యాటకం, పారిశ్రామిక రంగం, సరకు రవాణాకు విశేష ఊతం లభిస్తుందని ప్రభుత్వం వివరించింది. ఈ ప్రతిపాదనను రైల్వే బోర్డు ప్రస్తుతం పరిశీలిస్తోంది.

చింతూరులో జాతీయ రైల్వే నెట్‌వర్క్‌తో అనుసంధానం : హావ్‌డా-చెన్నై ప్రధాన రైల్వే మార్గంలోని సామర్లకోట జంక్షన్‌ నుంచి ప్రారంభమై చింతూరు వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టులో అధికభాగం తూర్పు కనుమల ఏజెన్సీ ప్రాంతాల గుండా వెళ్లనుండటంతో గిరిజన ప్రజలకు తొలిసారిగా మెరుగైన రైల్వే కనెక్టివిటీ లభించే అవకాశం ఉంది.

ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒడిశాలోని జైపుర్‌ నుంచి మల్కన్‌గిరి మీదుగా తెలంగాణలోని భద్రాచలం, పాండురంగాపురం వరకు 304 కిలోమీటర్ల కొత్త రైల్వే లైన్‌కు ఆమోదం తెలిపి సుమారు రూ.6 వేల కోట్లు కేటాయించింది. ఈ మార్గం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చింతూరు మీదుగా తెలంగాణలోకి ప్రవేశించనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ప్రతిపాదించిన సామర్లకోట-చింతూరు లైన్‌ను ఈ జైపూర్‌-మల్కన్‌గిరి-భద్రాచలం రైల్వే మార్గంతో చింతూరు వద్ద అనుసంధానం చేయాలని కోరుతోంది.

ఈ అనుసంధానం అమలైతే తూర్పుగోదావరి, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం ప్రాంతాలతో పాటు ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాలకు కూడా కొత్త రవాణా అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. మారేడుమిల్లి, పాపికొండలు, రంపచోడవరం వంటి ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలకు ప్రయాణం మరింత సులభమవుతుంది. అలాగే ఖనిజాలు, అటవీ ఉత్పత్తులు, ఇతర సరుకులను ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి నేరుగా కాకినాడ పోర్టుకు తరలించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. దీంతో పోర్టు కార్యకలాపాలు విస్తరించడంతో పాటు పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కూడా బలం చేకూరుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

చిత్తూరు-కుప్పం లైన్‌కు తొలి అడుగు : మరోవైపు రాయలసీమలో రైల్వే కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేసే దిశగా చిత్తూరు–కుప్పం కొత్త రైల్వే లైన్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాథమిక అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఫైనల్‌ లొకేషన్‌ సర్వే (ఎఫ్‌ఎల్‌ఎస్‌) నిర్వహించేందుకు రైల్వే శాఖ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది.

ప్రతిపాదిత ఈ కొత్త రైల్వే లైన్‌ చిత్తూరు నుంచి పలమనేరు, వెంకటగిరికోట మీదుగా కుప్పం వరకు సుమారు 135 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం చిత్తూరు నుంచి కుప్పానికి రైలులో వెళ్లాలంటే కాట్పాడి, జోలార్‌పేట మీదుగా దాదాపు 160 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. కొత్త లైన్‌ పూర్తయితే ఈ దూరం సుమారు 25 కిలోమీటర్ల మేర తగ్గి ప్రయాణ సమయం కూడా గణనీయంగా ఆదా కానుంది.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చిత్తూరు-కుప్పం మధ్య నేరుగా రైల్వే కనెక్టివిటీ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం లభించింది. గతంలో పాకాల జంక్షన్‌ నుంచి కుప్పం వరకు కొత్త లైన్‌ నిర్మించాలని ప్రతిపాదించినప్పటికీ, నిర్మాణ వ్యయం అధికంగా ఉంటుందని తేలడంతో ఆ ప్రతిపాదనను పక్కనపెట్టి చిత్తూరు-కుప్పం మార్గానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.

ఈ రెండు రైల్వే ప్రాజెక్టులు కార్యరూపం దాల్చితే రాష్ట్రంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు, రాయలసీమతో పాటు తీర ప్రాంతాల మధ్య రవాణా అనుసంధానం మరింత బలపడుతుంది. గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధి, పర్యాటక రంగ విస్తరణ, పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు, సరకు రవాణా సౌలభ్యం వంటి అనేక రంగాల్లో ఇవి కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

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ఏజెన్సీ మీదుగా రైల్వే లైన్‌
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