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మధ్యతరగతి సొంతింటి కల నేరవేరేదెప్పుడు - బాధితులకు న్యాయం జరిగేనా?

ఏళ్లు గడుస్తున్నా బాధితులకు దక్కని ఊరట - అటు ఆస్తి చేతికి రాక ఇటు చెల్లించిన డబ్బు పోవటంతో అవస్థలు - అధికంగా రాజధాని పరిధిలోనే మోసాలు

PROPERTY SCAMS AROUND HYDERABAD
PROPERTY SCAMS AROUND HYDERABAD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 6, 2026 at 11:21 AM IST

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Real Estate Victims Are Not Getting Justice : గతంలో మూసాపేటలో వైట్ వాటర్స్​ పేరుతో ఓ ప్రాజెక్టును చేపట్టారు. దాంట్లో ఫ్లాటు కొనుగోలు చేసేందుకు జగద్గిరిగుట్టకు చెందిన సతీశ్​, 2020 నుంచి రూ.70 లక్షలు చెల్లించారు. అక్కడ మొత్తం ఆరు బ్లాకులుగా నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. కానీ అంతర్గత సమస్యలతో మధ్యలోనే పనులను నిలిపివేశారు. నిర్మాణ పనులు ఆగిపోయి దాదాపు ఆరేళ్లు అవుతుంది. అయినా ప్రాజెక్టు పూర్తికాలేదు. ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగివ్వలేదని సతీశ్​ వాపోతున్నారు. ఇలా స్థిరాస్తి మోసాల్లో చిక్కుకుపోయివారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. మోసపోయిన వారంతా న్యాయ పోరాటం మొదలుపెట్టారు. దశాబ్దకాలం దాటుతున్న వారికి న్యాయం దక్కటంలేదు. దీంతో ఆశలు వదులుకున్నారు. అయితే ఇక్కడ అసలు సమస్య న్యాయం పొందటానికి జరుగుతున్న ఆలస్యమే బాధితులకు మరింత బాధను కలిగిస్తోంది.

హైదరాబాద్​ చుట్టుపక్కలే అధికంగా : మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, రిటైర్డ్​ ఉద్యోగులు తినీతినక పైసపైస పోగేసుకున్నారు. సొంతింటి కలను నేరవేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో రూ. 20 లక్షల నుంచి రూ. 50 వరకూ ధారబోశారు. హైదరాబాద్​ చుట్టుపక్కల ప్లాట్​ ఉంటే బాగుంటుందని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. చివరకు ఉత్తచేతులతో ఏం చేయాలేని పరిస్థితికి వెళ్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ చుట్టుపక్కలే రియల్‌ ఎస్టేట్‌ మోసాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు రూ. 20 వేల కోట్లకు పైనే మోసాలకు పాల్పడ్డారు.

రెరాకు ఫిర్యాదుల వెల్లువ : రాష్ట్రంలో స్థిరాస్తి మోసాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం రియల్​ ఎస్టేట్​ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ(రెరా)ను ఏర్పాటు చేసింది. రెరా 2021 నుంచి 2025 వరకూ మొత్తం 9,445 ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించి 2,340 ఫిర్యాదులు నమోదు అయ్యాయి. ఈ ఫిర్యాదుల్లో 675 మోసపోయినవే ఉన్నాయి. అయితే భాధితులు రెరాలో ఫిర్యాదు చేశాక సంబంధిత అధికారులు మోసం చేసిన సంస్థను విచారించి ఉత్తర్వులు జారీచేస్తుంది. కానీ ఇక్కడా అలాంటివేమి జరగటంలేదని బాధితులు వాపోతున్నారు.

ఇంకా బయటికిరాని ఉదంతాలు కోకొల్లలు : సాహితీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ రాజధాని చుట్టుపక్కల మొత్తం 9 ప్రాంతాల్లో వెంచర్లు మొదలుపెట్టింది. దాదాపు 3 వేల మందిని నట్టేటా ముంచింది. ఈ సంస్థ చేసిన మోసం రూ. 3 వేల కోట్లుగా తేలింది. అయితే ఈ సంస్థ కేవలం ఉదాహరణ మాత్రమే. జయత్రి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌, భారతీ బిల్డర్స్, వైట్‌ వాటర్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్స్, క్రితిక ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ వంటి సంస్థలు ఎన్నో మోసాల జాబితాలో ఉన్నాయి. రాజధాని పరిధిలోని పోలీసు స్టేషన్లలో సుమారు 6 వేలకు పైగా స్థిరాస్తి కేసులు దర్యాప్తు దగ్గరే ఆగిపోతున్నాయి.

కేసు పెట్టేందుకూ పాట్లే : మోసపోయామని పోలీస్​ స్టేషన్​కు వస్తున్న బాధితులకు ప్రారంభంలోనే చుక్కేదురవుతోంది. సివిల్​ వివాదాల పేరుతో వస్తున్న వారికి పోలీసులు కేసు నమోదు చేయట్లేదు. కేసు నమోదుచేసిన సందర్భాల్లో న్యాయస్థానాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తుండడం వల్ల పోలీసులు నిరాకరిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేయాలంటే ముందుగా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించి అక్కడ నుంచి ఆదేశాలు తెచ్చుకోమని అంటున్నారు. దీంతో బాధితులు దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లోకి వెళ్లిపోతున్నారు.

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PROPERTY SCAMS AROUND HYDERABAD
REAL ESTATE VICTIMS IN INDIA
REAL ESTATE FRAUD CASES IN HYD
రియల్​ ఎస్టేట్​ మోసాలు
RERA ROLE IN REAL ESTATE

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