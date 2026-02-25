తరతరాలుగా అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య ఆస్తి గొడవలు - భూమి విక్రయించడంతో వ్యక్తి మృతి
30 ఏళ్లుగా అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య ఆస్తి గొడవలు - వేరొకరికి భూమి విక్రయించిన చెల్లి రాధ - కొనుగోలు చేసిన వాళ్లతో అన్న భార్య రేణుక గొడవ - జరిగిన తగదాలో ఒకరి హత్య
Published : February 25, 2026 at 2:16 PM IST
30-Years Land Disputes Between Siblings : దశాబ్దాలుగా వివాదంలో ఉన్న భూమి అది రక్త సంబంధీకుల మధ్యే చిచ్చురేపిన ఆస్తి అది. 33 ఏళ్లుగా ఆ పొలం కోసం వారు పోట్లాడుతూనే ఉన్నారు. తమ పేరిట ఆస్తి రాసిచ్చేయాలని బెదిరిస్తూనే ఉన్నారు. ఆ పొలం వైపు ఎవరైనా కన్నెత్తి చూశారా ఇక అంతే సంగతులు. అలాంటి వివాదాస్పద ఆస్తి గొడవ పరిష్కరించేందుకు ముందుకొచ్చిన పెద్ద మనిషికి ఏమైంది? తొలి నుంచి ఆ భూమిపై వివాదం చేస్తున్నవారు ఆ పెద్ద మనిషికి ఎలాంటి ఆపద తలపెట్టారు? అసలు వివాదాస్పద ఆస్తి విషయంలో అతను జోక్యం చేసుకోవడానికి కారణమేంటి.
ఏళ్ల తరబడి కొట్టుకుంటూనే చివరికి ఇలా : భార్యాభర్తల ఘర్షణలో అయినా తలదూర్చొచ్చేమోగానీ కుటుంబ ఆస్తుల గొడవలో మాత్రం వేలు పెట్టకూడదని నానుడి. గజం స్థలం కోసం ఏళ్ల తరబడి కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు. పొలాలు బీడ్లుపడినా ఫర్వాలేదు గానీ సెంటు స్థలం మాత్రం వదులుకోరు. అందుకే గ్రామాల్లో ఈ పొలాల పంచాయితీలు ఏళ్లతరబడి సాగుతుంటాయి. అలాంటి తగాదాల్లో తలదూర్చితే అంతే సంగతులు. ఈ విషయం తెలియని ఓ పెద్దమనిషి వివాదాస్పద ఆస్తి కొనుగోలు చేసి కోరి ప్రాణం మీదకు తెచ్చుకున్నాడు. చౌకగా వస్తుందని ఆశపడి చావుకు దగ్గరయ్యాడు.
అసలేం జరిగిందంటే ? : సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండలం చెల్లాపూర్కు చెందిన రామవ్వ తన పేరిట ఉన్న 11 ఎకరాల భూమిని 1993లో కుమార్తె నూతి రాధ పేరిట రాసిచ్చేసింది. తల్లి తనకు కాకుండా తన సోదరికి భూమి రాసివ్వడంపై కుమారుడు పెద్దబాల్రెడ్డి, అతని భార్య రేణుక తొలి నుంచి గుర్రుగా ఉన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు ఆ భూమి తిరిగి తమ పేరిట రాయించుకునేందుకు ఎన్నో ఎత్తులు వేశారు. రాధను ఎన్నోమార్లు బెదిరించినా ఆమె తిరిగి ఆ భూమిని వారి పేరిట రాయలేదు. అప్పటి నుంచి రెండు కుటుంబాల మధ్య ఆ భూమి గురించి వివాదం కొనసాగుతూనే ఉంది.
మూడు నెలల క్రితమే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి : అయితే రాధ ఎప్పటికప్పుడు ఆ భూమిని అమ్మడానికి ప్రయత్నించినా పెద్దబాల్రెడ్డి కుటుంబం అడ్డుపడుతూనే ఉంది. దీంతో ఈ వివాదాస్పద భూమి కొనడానికి ఎవరూ ముందుకురావడం లేదు. ఈ క్రమంలో పెద్ద బాల్రెడ్డి చనిపోవడంతో రాధ ఆ భూమిని స్థానికంగా ఉండే రాజకీయ నాయకుడు వంగ బాల్రెడ్డి ద్వారా అమ్మకానికి పెట్టింది. అతను తన చెల్లి నీరజ పేరిట ఆ భూమి కొనుగోలు చేశాడు. మూడు నెలల క్రితమే భూమి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయ్యింది. అయితే అప్పటి నుంచి బాల్రెడ్డి, రేణుక మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ ఏడాది భూమి సాగు చేయడం కోసం బాల్రెడ్డి జేసీబీతో పొలం చదును చేయిస్తుండగా రేణుక, ఆమె కుమారుడు సోమేశ్వరరెడ్డి అక్కడికి వచ్చి మరోసారి గొడవపడ్డారు. తమ భూమినే కొనుగోలు చేస్తావా అంటూ కోపంతో రగిలిపోయారు. రేణుక బాల్రెడ్డిని గట్టిగా పట్టుకోగా ఆమె కుమారుడు సోమేశ్వర్రెడ్డి కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు.
''పంటపొలాల్లో ఈ గ్రామానికి సంబంధించినటు వంటి వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురి కావడం జరిగింది. దీనికి హత్యకు ప్రధాన కారణం భూ సమస్యలు, భూ వివాదాలు కారణమని ప్రాథమికంగా తెలుస్తున్నది. దీంట్లో చంపినవారు ఎవరైతే రేణుకారెడ్డి, కుమారుడు సోమేశ్వర్రెడ్డి ఇద్దరు కూడా కలిసి చంపినట్లుగా ప్రాథమికంగా అనిపిస్తున్నది. రేణుకారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోవడం జరిగింది.'' - రవీందర్రెడ్డి, సిద్దిపేట ఏసీపీ
ఠాణాలో లొంగిపోయిన రేణుకా : బాల్రెడ్డిని హత్య చేసిన అనంతరం నిందితులిద్దరూ అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. అనంతరం రేణుక పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయి హత్య తానే చేశానంటూ నేరం అంగీకరించింది. కానీ పోలీసులు విచారణ జరిపి కుమారుడు సోమేశ్వర్రెడ్డిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పాపం వివాదాస్పద భూమి విషయంలో తలదూర్చి బాల్రెడ్డి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. అటు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆ భూమి కోసమే కొట్లాడుతూ ఏం సాధించకపోగా తల్లీ, కుమారులిద్దరూ జైలుపాలయ్యారు.
