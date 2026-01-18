ETV Bharat / state

ఎన్టీఆర్ అందించిన సేవలు తెలుగుదేశం పార్టీ కొనసాగిస్తుంది : బాలకృష్ణ

నేడు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీఆర్​ 30వ వర్ధంతి - ఎన్టీఆర్​ ఘాట్ వద్ద తనయులు బాలకృష్ణ, రామకృష్ణ, మనవడు కల్యాణ్​రామ్​, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్, నారా భువనేశ్వరి సహా పలువురు ప్రముఖులు​

NTRs Death Anniversary In Hyderabad
NTRs Death Anniversary In Hyderabad (Eenadu)
NTRs Death Anniversary In Hyderabad : టీడీపీ వ్యవస్థాపకుడు నందమూరి తారక రామారావు 30వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని కుమారుడు, హిందూపూర్ శాసనసభ్యులు, సినీ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ నివాళులు అర్పించారు. హైదరాబాద్​లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్​ చిత్రపటం వద్ద పూలమాలలు వేసి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా జోహార్ ఎన్టీఆర్​ అంటూ నినాదాలు చేశారు. బాలకృష్ణతో పాటు నందమూరి రామకృష్ణ, హరికృష్ణ కుమార్తె సుహాసిని ఉన్నారు.

ఈ సందర్భంగా మహనుభావులు కావాలంటే ఎంతో శ్రమ, దీక్ష ఉండాలని, అవి నాన్న ఎన్టీఆర్​లో ఉన్నాయని బాలకృష్ణ కొనియాడారు. ఆ రోజుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి సంచలనం సృష్టించారని, సూర్య చంద్రులు ఉన్నన్నాళ్లు ఆయన బతికే ఉంటారన్నారు. ఎన్టీఆర్ సినీ, రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని గుర్తు చేసుకున్న బాలకృష్ణ, ఎన్టీఆర్ అందించిన సేవలు తెలుగుదేశం పార్టీ కొనసాగిస్తుందని తెలిపారు. మరణం లేని చిరస్మరణీయులు ఎన్టీఆర్ అని, ఆయనను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పని చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

NTRs Death Anniversary In Hyderabad
హైదరాబాద్​లోని ఎన్టీఆర్​ ఘాట్​ వద్ద నివాళులు అర్పించిన ప్రముఖులు (Eenadu)

నారాలోకేశ్​, కల్యాణ్​రామ్​ నివాళులు : తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీఆర్​ 30వ వర్థంతి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్​ మంత్రి నారా లోకేశ్​, ఎంపీ పురందేశ్వరి నివాళులర్పించారు. హైదరాబాద్​లోని ఎన్టీఆర్​ ఘాట్​ వద్దకు చేరుకుని ఆయన సమాధిపై పూలమాలలు ఉంచి అంజలి ఘటించారు. లోకేశ్​తో పాటు పెద్ద ఎత్తున టీడీపీ నేతలు, అభిమానులు ఈ ప్రాంతానికి తరలివచ్చారు. ఎన్టీఆర్ ఘాట్​ వద్దకు సినీనటుడు కల్యాణ్​రామ్​ చేరుకుని నివాళులర్పించారు. ఎన్టీఆర్​ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఘాట్​ను పూలతో తీర్చిదిద్దారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ సినీ, రాజకీయ జీవిత విశేషాలతో చిత్ర ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు.

NTRs Death Anniversary In Hyderabad
ఎన్టీఆర్ ఫోటో గ్యాలరీ (Eenadu)

