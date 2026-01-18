ఎన్టీఆర్ అందించిన సేవలు తెలుగుదేశం పార్టీ కొనసాగిస్తుంది : బాలకృష్ణ
నేడు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీఆర్ 30వ వర్ధంతి - ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద తనయులు బాలకృష్ణ, రామకృష్ణ, మనవడు కల్యాణ్రామ్, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్, నారా భువనేశ్వరి సహా పలువురు ప్రముఖులు
Published : January 18, 2026 at 9:53 AM IST
NTRs Death Anniversary In Hyderabad : టీడీపీ వ్యవస్థాపకుడు నందమూరి తారక రామారావు 30వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని కుమారుడు, హిందూపూర్ శాసనసభ్యులు, సినీ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ నివాళులు అర్పించారు. హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ చిత్రపటం వద్ద పూలమాలలు వేసి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా జోహార్ ఎన్టీఆర్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. బాలకృష్ణతో పాటు నందమూరి రామకృష్ణ, హరికృష్ణ కుమార్తె సుహాసిని ఉన్నారు.
ఈ సందర్భంగా మహనుభావులు కావాలంటే ఎంతో శ్రమ, దీక్ష ఉండాలని, అవి నాన్న ఎన్టీఆర్లో ఉన్నాయని బాలకృష్ణ కొనియాడారు. ఆ రోజుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి సంచలనం సృష్టించారని, సూర్య చంద్రులు ఉన్నన్నాళ్లు ఆయన బతికే ఉంటారన్నారు. ఎన్టీఆర్ సినీ, రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని గుర్తు చేసుకున్న బాలకృష్ణ, ఎన్టీఆర్ అందించిన సేవలు తెలుగుదేశం పార్టీ కొనసాగిస్తుందని తెలిపారు. మరణం లేని చిరస్మరణీయులు ఎన్టీఆర్ అని, ఆయనను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పని చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
నారాలోకేశ్, కల్యాణ్రామ్ నివాళులు : తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీఆర్ 30వ వర్థంతి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేశ్, ఎంపీ పురందేశ్వరి నివాళులర్పించారు. హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్దకు చేరుకుని ఆయన సమాధిపై పూలమాలలు ఉంచి అంజలి ఘటించారు. లోకేశ్తో పాటు పెద్ద ఎత్తున టీడీపీ నేతలు, అభిమానులు ఈ ప్రాంతానికి తరలివచ్చారు. ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్దకు సినీనటుడు కల్యాణ్రామ్ చేరుకుని నివాళులర్పించారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఘాట్ను పూలతో తీర్చిదిద్దారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ సినీ, రాజకీయ జీవిత విశేషాలతో చిత్ర ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు.