తెలంగాణ అన్బీటబుల్ - డ్రోన్ షోతో గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు
విజన్ డాక్యుమెంట్ ప్రపంచానికే ఆదర్శమన్న జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రముఖులు - 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ అసాధ్యమేమీ కాదని వ్యాఖ్య - తెలంగాణ రైజింగ్ సమిట్లో విజన్-2047 డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణ
Published : December 10, 2025 at 7:47 AM IST|
Updated : December 10, 2025 at 9:00 AM IST
Telangana Rising Global summit : పెట్టుబడుల వెల్లువ, పారిశ్రామికవేత్తల సమావేశాలు, వివిధ అంశాలపై నిపుణుల చర్చోప చర్చలు, సాంకేతిక ప్రదర్శనలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ వేదికగా రెండు రోజులపాటు తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్ వైభవంగా జరిగింది. తెలంగాణ శక్తి సామర్థ్యాలు, వ్యాపారాలకు అనుకూలతలు, భవిష్యత్తుపై స్పష్టమైన ప్రణాళికలు వివరిస్తూ పెట్టుబడుల ఆకర్షణే లక్ష్యంగా సదస్సు కొనసాగింది. 2047 నాటికి తెలంగాణ ఎలా ఉంటుందనే విజన్ డాక్యుమెంట్ను ఆవిష్కరించింది. రెండు దశాబ్దాల తరువాత తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మూడు ట్రిలియన్ల డాలర్లకు చేరుతుందని ప్రకటించింది. రెండు రోజుల్లో రూ.5,75,000 కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ఒప్పందాలు జరిగాయి. భారీ డ్రోన్ షోతో గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి ఎక్కి ఘనంగా సదస్సును ముగించింది.
దేశవిదేశాల నుంచి ప్రతినిధులు : వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రోడ్ మ్యాప్ ఖరారు చేసి ప్రజల ముందుంచింది. తమ శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వివరించేందుకు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో రెండు రోజులపాటు ఘనంగా గ్లోబల్ సమిట్ నిర్వహించింది. దావోస్లో ప్రతీ ఏటా జరిగే ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక తరహాలో కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. గ్లోబల్ సమిట్ లక్ష్యాలు, ఉద్దేశాలను వివరించి ఈనెల 8న మధ్యాహ్నం సదస్సు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. సదస్సుకు దేశ విదేశాల నుంచి పారిశ్రామికవేత్తలు వివిధ రంగాల నిపుణులు హాజరయ్యారు. రెండు రోజులపాటు 27 సెషన్లలో నిపుణుల మేధో మథనం జరిగింది.
విభిన్న రంగాలపై చర్చలు : ఎనర్జీ, గ్రీన్ మొబిలిటీ, ఐటీ సెమీకండక్టర్లు, విద్య ,వైద్యం, పర్యాటకం, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు, వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, మహిళా వ్యాపారవేత్తల ప్రోత్సాహం, గిగ్ ఎకానమీ, సామాజిక సంక్షేమం, స్టార్టప్ల వంటి విభిన్న రంగాలపై చర్చలు జరిగాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, యూనిసెఫ్ ప్రతినిధులతో పాటు, బీసీజీ, మైక్రాన్ ఇండియా, హిటాచి ఎనర్జీ, గ్రీన్ కో, అపోలో హాస్పిటల్స్, ఐఐటి హైదరాబాద్, నాస్కం, సఫ్రాన్, డీఆర్డీఓ, స్కై రూట్, ధృన్ స్పేస్, అమూల్, లారస్ ల్యాబ్స్, జీఎంఆర్, టాటా రియాల్టీ, కొటక్ బ్యాంక్, గోల్డ్ మాన్ సాచ్స్, బ్లాక్ స్టోన్, డెలాయిట్, క్యాపిటల్ ల్యాండ్, స్విగ్గి, ఎడబ్ల్యూఎస్, రెడ్ హెల్త్, పీవీఆర్ ఐనాక్స్, సిక్యా ఎంటర్టైన్మెంట్, తాజ్ హోటల్స్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల ప్రతినిధులు చర్చల్లో పాల్గొన్నారు. పీవీ సింధు, అనిల్ కుంబ్లే, పుల్లెల గోపిచంద్, జ్వాలా గుత్తా వంటి క్రీడా ప్రముఖులు అల్లు అరవింద్, సురేష్ బాబు, ఎంఎస్ రెడ్డి, రితేష్ దేశ్ముఖ్ వంటి సినీ ప్రముఖులు చర్చల్లో పాల్గొన్నారు.
రెండో రోజున పలు కీలక ఒప్పందాలు : ఒకవైపు సెషన్లు జరుగుతుండగా మరొకవైపు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పారిశ్రామికవేత్తలతో వరుస సమావేశాలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు పోటీపడి ముందుకు వచ్చాయి. ఐటీ, సర్వీసెస్, ఫార్మా, ఎంటర్టైన్మెంట్, మల్టీమీడియా, గ్రీన్ ఎనర్జీ, మొబిలిటీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాల్లో రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు పెట్టేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేశారు. సుమారు 100కు పైగా ఎంవోయూలు జరిగాయి. రికార్డు స్థాయిలో రూ.5,75,000 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు జరిగాయి. మొదటి రోజున రూ.3,97,500 కోట్లు రెండో రోజున రూ.1,77,500కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ఎంవోయూలు జరిగాయి.
గ్లోబల్ సమిట్ వేదికగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్ను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆవిష్కరించింది. 2047 నాటికి దేశ జీడీపీలో 10 ఉండాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యాన్ని ప్రకటించింది. గ్లోబల్ సమిట్ లో స్టాల్స్ ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అత్యాధునిక సాంకేతిక డిజిటల్ పరిజ్ఞానంతో స్టాళ్ల నిర్వాహకులు ప్రదర్శించారు. గ్లోబల్ సమిట్ ముగింపును కూడా అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు. మూడు వేల డ్రోన్లతో ఆకాశంలో Telangana is Rising – Come, Join the Rise. అన్న ఆంగ్ల వాక్యం ప్రదర్శించి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో నమోదు చేశారు.
స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం సాధించేలా విజన్ డాక్యుమెంట్ రూపొందించాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
6 దశాబ్దాల ప్రజల ఆకాంక్షలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది : సీఎం రేవంత్