Ramanthapur Govt Polytechnic College : హైదరాబాద్​ రామంతాపూర్​లోని జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్​ కళాశాల డిప్లొమా కోర్సులకే కాకుండా విద్యార్థులు తమ అంతర్గత సృజనాత్మకతను, నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడానికి ఓ గొప్ప వేదికగా నిలుస్తోంది. ఈ కళాశాలలోని విద్యార్థులు సాంకేతిక విషయాల్లోనే కాకుండా ఇతర రంగాల్లో కూడా తమ ప్రత్యేకతను చాటుకుంటున్నారు. వీరంతా తరగతి గదుల్లో నేర్చుకున్న సిద్ధాంతాలను పరిశ్రమలకు అవసరమైన కొత్త ప్రాజెక్టులను రూపొందించడంలో, అలాగే సమస్యలను పరిష్కరించంలో, కొత్త ఆవిష్కరణలను చేయడంలో నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. సాంకేతిక విద్యతో పాటు కళాశాల విద్యార్థులు క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటారు. అలాగే తమలో దాగి ఉన్న విభిన్న ప్రతిభను కూడా ప్రదర్శిస్తారు. అలానే ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ప్రతిభే చూపించారు. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రామంతాపూర్​లోని జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్​ కళాశాల (జేఎన్​జీపీ) కెమికల్​ ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థులు తయారు చేసిన 'మానిటరింగ్​ సిస్టమ్'​కు రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి బహుమతి వచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టును కేవలం రూ.1500తో తయారు చేసి అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి అబ్బురపరిచారు.

విద్యార్థులకు మొదటి బహుమతి : దీనిని నవంబర్​ 1న నగరంలోని మర్రి చెన్నారెడ్డి భవన్​లో ప్రదర్శించి రాష్ట్ర స్థాయి బహుమతిని సాధించారు. విఘ్నేష్​, దీక్షిత, భవిత శ్రీ, భారతి తదితర విద్యార్థులకు సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్​ దేవసేనతో కలిసి ప్రిన్సిపల్​ సెక్రటరీ డా.యోగితా రాణా అభినందిస్తూ వారికి రూ.25 వేల నగదు అందజేశారు. అలాగే విద్యార్థులతో పాటు జేఎన్​పీజీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్​ వినయ్ ​కుమార్​, అధ్యాపకురాలు విజయలక్ష్మి ఉన్నారు.

గాలి స్వచ్ఛమైందో లేదో? : ప్రస్తుత రోజుల్లో మనం పీల్చే గాలి స్వచ్ఛమైందో లేదో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. చుట్టూ ఉన్న గాలి కాలుష్యమైతే మన ఫోన్​కు సందేశం రావడంతో పాటు మనల్ని అప్రమత్తం చేసేలా పొల్యూషన్​ కంట్రోల్​ మానిటరింగ్​ వ్యవస్థ తయారు చేశారు. ఇదే ప్రాజెక్టుతో మన ఇంట్లోని వంట గదిలో గ్యాస్​ లీకేజీని గుర్తించేలా సమాచార వ్యవస్థ రూపొందించారు. దీంతో వాతావరణంలో గాలి కాలుష్యం పెరిగినప్పుడు ఇంట్లో హారన్​ మోగుతుంది. సెల్​ఫోన్​కు మెసేజ్ వస్తుంది.

''మా కళాశాల విద్యార్థులకు రాష్ట్రస్థాయిలో అవార్డు రావడం ఆనందంగా ఉంది. విద్యార్థుల ప్రతిభను గుర్తించి, వారిని ప్రోత్సహిస్తే మరింత రాణిస్తారు. సాంకేతిక శాస్త్ర పరిశోధనలపై ఆసక్తి కలిగించేందుకు కృషి చేస్తున్నాం. అవార్డు పొందిన వారికి అభినందనలు.'' - వినయ్​కుమార్​, ప్రిన్స్​పల్​

RAMANTHAPUR GOVT POLYTECHNIC
RAMANTHAPUR POLYTECHNIC COLLEGE
AIR POLLUTION PROJECT BY STUDENTS
వాయు కాలుష్యంపై ప్రాజెక్టు వర్క్​
