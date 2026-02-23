ETV Bharat / state

మనుషులు, వన్యప్రాణుల మధ్య ఘర్షణలకు చెక్ - మార్చి నుంచి 'హనుమాన్​'

మనుషులు, వన్యప్రాణుల మధ్య ఘర్షణలకు చెక్ - రంగంలోకి ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ - మార్చి నుంచి ప్రతిష్ఠాత్మక 'హనుమాన్ ప్రాజెక్టు' షురూ - స్థానిక యువతకే వాలంటీర్లుగా అవకాశం

Project HANUMAN for Wildlife Protection
Project HANUMAN for Wildlife Protection (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 6:30 PM IST

Project HANUMAN for Wildlife Protection : మనుషులు, వన్యప్రాణుల మధ్య తరచుగా జరుగుతున్న ఘర్షణలను నివారించేందుకు రాష్ట్ర అటవీ, పర్యావరణ శాఖ పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధమైంది. అడవి బిడ్డలను రక్షించేందుకు, అలాగే ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా 'హనుమాన్ ప్రాజెక్టు'కు శ్రీకారం చుట్టింది. రెండు వైపులా ఎలాంటి ప్రాణాపాయ పరిస్థితులు తలెత్తకుండా చూడటమే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం. రానున్న మార్చి నెల నుంచి ఈ బృహత్తర కార్యక్రమం పట్టాలెక్కనుంది.

ఏనుగుల దాడుల నుంచి అందిన స్ఫూర్తితో : గతంలో ఏనుగుల గుంపులు అడవి దాటి గ్రామాల్లోకి, పంట పొలాల్లోకి వచ్చేవి. అప్పట్లో వాటిని నివారించేందుకు అటవీ శాఖ 'ఏనుగుల టాస్క్‌ఫోర్స్'ను ఏర్పాటు చేసింది. అడవి ఏనుగులను దారి మళ్లించేందుకు 'కుంకీ ఏనుగుల' ప్రాజెక్టును అమలు చేసింది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన బలగాలను రంగంలోకి దించింది. ఈ ప్రయోగం మంచి ఫలితాలను ఇచ్చింది. ఇదే స్ఫూర్తితో ఇప్పుడు ఈ విధానాన్ని కేవలం ఏనుగులకే కాకుండా, అడవిలోని వన్యప్రాణులన్నింటికీ వర్తింపజేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ఆరు సర్కిళ్లపై డేగకన్ను: హనుమాన్ ప్రాజెక్టు అమలు కోసం అటవీ శాఖ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అడవులను జల్లెడ పట్టింది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 12 టెరిటోరియల్ ఫారెస్ట్ సర్కిళ్లు ఉన్నాయి. వీటిలో ఆరు సర్కిళ్లను అత్యంత సున్నితమైనవిగా అధికారులు గుర్తించారు. విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, అనంతపురం, గుంటూరు, కర్నూలు, తిరుపతి వైల్డ్ లైఫ్ మేనేజ్​మెంట్​ సర్కిల్. ఈ ఆరు సర్కిళ్లలో వన్యప్రాణుల మనుగడ ప్రధానమని ప్రభుత్వం తేల్చింది. అలాగే అటవీ విస్తీర్ణం ఎక్కువగా ఉన్న మరికొన్ని జిల్లాలను కూడా ఈ హనుమాన్ ప్రాజెక్టులో చేర్చారు.

రంగంలోకి ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ : ఏదైనా జంతువు దారితప్పి ఊర్లోకి వస్తే వెంటనే స్పందించేందుకు వీలుగా పటిష్ఠమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీనికోసం 'ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్'లను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఒక్కో బృందంలో ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటారు. రేంజ్ ఆఫీసర్, సెక్షన్ ఆఫీసర్, బీట్ అధికారులతో పాటు వాచర్లు ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారు. ఈ బృందానికి రేంజ్ అధికారి నాయకత్వం వహిస్తారు. దాదాపు అన్ని సర్కిళ్ల పరిధిలో ఈ ఆర్ఆర్టీ బృందాలు నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉంటాయి. వన్యప్రాణులను సురక్షితంగా బంధించి, తిరిగి అడవిలో వదిలిపెట్టే అధునాతన పరికరాల వాడకంపై వీరికి ఇప్పటికే శిక్షణ ప్రారంభించారు. ఈ నెలాఖరు నాటికి ఈ శిక్షణ పూర్తవుతుంది.

గ్రామ యువకులే వాలంటీర్లు : అటవీ శాఖ సిబ్బందితో పాటు స్థానికుల భాగస్వామ్యం కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో చాలా కీలకం. అందుకే అటవీ సరిహద్దు గ్రామాల్లోని చురుకైన యువకులను గుర్తించి, వారిని వాలంటీర్లుగా నియమించి, ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. అలాగే హనుమాన్ ప్రాజెక్టు కోసం అటవీ శాఖ ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. ఒక్కో సర్కిల్ పరిధిలో రెండు రెస్క్యూ బృందాలు నిరంతరం విధులు నిర్వహిస్తాయి. వీరికి అత్యాధునిక వైర్ లెస్ సెట్లు, యానిమల్ మేనేజ్మెంట్ పరికరాలు అందజేస్తారు. ప్రమాదవశాత్తూ గాయపడే వన్యప్రాణులకు తక్షణ చికిత్స అందించడం చాలా ముఖ్యం. అందుకే ప్రతి సర్కిల్​కు రెండు అధునాతన అంబులెన్సులను కేటాయిస్తున్నారు. వాటితో పాటు ఇద్దరు వెటర్నరీ డాక్టర్లు కూడా ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారు.

టోల్ ఫ్రీ నంబర్లు, ప్రత్యేక యాప్ : క్షేత్రస్థాయి నుంచి సమాచారం వేగంగా అధికారులకు చేరాలి. అప్పుడే నష్టాన్ని నివారించగలం. దీనికోసం ప్రజలు నేరుగా అధికారులకు ఫోన్ చేసేలా కొత్తగా 'టోల్ ఫ్రీ నంబర్ల'ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. దీనికి తోడుగా స్మార్ట్ ఫోన్ల కోసం ఒక ప్రత్యేక 'యాప్'ను కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ యాప్ ద్వారా ఎవరైనా సరే వన్యప్రాణుల కదలికల గురించి ఫొటోలు, లొకేషన్​తో సహా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

"తిరుపతి, పనపాకం, భాకరాపేట, శ్రీకాళహస్తి, ఏర్పేడు, పుత్తూరు రేంజ్​ల పరిధిలో వన్యప్రాణుల సంచారం ఎక్కువగా ఉంది. అలాగే అన్నమయ్య జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా తరచుగా ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంటోంది. ఇలాంటి సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో మా ప్రత్యేక బృందాలు ఒక రక్షణ కవచంలా పని చేస్తాయి". - సి.సెల్వం, తిరుపతి వైల్డ్ లైఫ్ మేనేజ్​మెంట్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్

