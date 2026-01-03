చైనా మాంజాలతో అపాయం - ఆనందం మాటున విషాదం
గాలిపటాలు ఎగరేస్తున్నారా కొంచెం జాగ్రత్త - మాంజా విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట - చైనా మాంజా విక్రయించే దుకాణాలపై ఆయా శాఖల అధికారుల దాడులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 1:33 PM IST
Prohibition Of China Manja Kites : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండుగకు క్రేజ్ వేరు. ఇంటిల్లిపాది ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతుంటారు. అయితే సంక్రాంతి పండగ అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది గాలిపటాలు. ఈ సంక్రాంతి సెలవుల్లో ఎక్కువగా చిన్నారులు, విద్యార్థులు, యువత పతంగులు ఎగురవేస్తూ ఊరూరా సందడి చేస్తుంటారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వీటికి సంబంధించిన పోటీలు సైతం హోరాహోరీగా నిర్వహిస్తుంటారు. పిల్లలతో పాటు ఈ సంబరాల్లో పెద్దలు సైతం ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. పండగకు ముందునుంచే కేరింతలు కొడుతూ గాలిపటాలు ఎగరవేస్తుంటారు. సంప్రదాయ దారాన్ని మాత్రమే గాలిపటాలు ఎగురవేసేందుకు వినియోగించాలి. కానీ, దారం బలంగా ఉండాలని కొందరు నిషేధిత చైనా మాంజాల (దారాలు)ను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే ఆనందం మాటున విషాదం పొంచి ఉంటుంది. పిల్లలు ఈ విషయాన్ని గుర్తించలేరు. అందుకే పెద్దలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
పక్షులకూ ప్రమాదమే : పతంగులు ఎగురవేసేందుకు చైనా మాంజాతో పక్షులకు చాలా ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఈ దారం తగిలితే పక్షుల రెక్కలు తెగిపోయే ప్రమాదముంది. పక్షి ఒంటిపై మాంజా దారం కోసుకుపోయి అవి చనిపోయే అవకాశాలున్నాయి. గాలిపటాలు విద్యుత్తు తీగలకు, చెట్లకు తగులుతున్న సమయంలో వాటిపై వాలే పక్షులకు చుట్టుకొని ప్రమాదాల బారినపడే అవకాశం కూడా ఉంది.
విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలి : నిషేధిత చైనా మాంజా సంక్రాంతి సమయంలో విక్రయించే దుకాణాలపై ఆయా శాఖల అధికారులు దాడులు చేపట్టారు. అవసరమైతే దుకాణాల నిర్వాహకులకు నోటీసులు జారీ చేసి చైనా మాంజాను మార్కెట్లో విక్రయించకుండా ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలి. పట్టణాలు, నగరాలు, గ్రామాలు ఇలా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టి విక్రయాలు జరగకుండా చూడాలి.
నిషేధం ఉన్నప్పటికీ : చైనా మాంజా పంజా విసురుతోంది. నిషేధం ఉన్నప్పటికీ ఆయా పట్టణాలు, నగరాల్లో మాంజా విక్రయాలు సాగిస్తున్నారు. చాలా మంది ఈ మాంజాపై అవగాహన లేక వీటితో అపార్టుమెంట్లు, మేడలపై పతంగులు ఎగురవేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు అవి చెట్లకు చిక్కుకొని తెగిపోతున్నాయి. మాంజా చెట్టు మీద నుంచివేలాడుతుంటుంది. ఆ మార్గంలో వెళ్లే ద్విచక్రవాహనచోదకుల మెడకు అది చుట్టుకొని ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
చైనా మాంజాలు వద్దు: గాలిపటాలను చాలా ఎత్తులోకి ఎగరవేయాలనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది చైనా మాంజాలను ఉపయోగిస్తారు. ఈ మాంజా అంత మంచిది కాదు. ఈ మాంజాలు వాహనాలపై వెళ్తున్నవారి మెడకు చుట్టుకొని ప్రాణాలు కోల్పోయినవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. చాలా పక్షులు కూడా వీటివల్ల చనిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రమాదకర మాంజా బదులు సంప్రదాయ దారం వాడడం మంచిది.
అప్రమత్తత అవసరం :
- ఎత్తయిన ప్రదేశాలు, భవనాల నుంచి గాలిపటాలు ఎగురవేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పెద్దపెద్ద భవనాల పైనుంచి పతంగులు ఎగురవేసేటప్పుడు ఆ భవనానికి పిట్టగోడ ఉండేలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. లేదంటే చిన్నారులు ప్రమాదవశాత్తు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
- ఒకవేళ గాలిపటం తెగితే ఎగరేసిన వ్యక్తే మాంజాను తొలగించాలి.
- పిల్లలు రహదారులపై పతంగులతో రాకుండా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- బైక్పై సందుల్లో, వీధుల్లో వెళ్లేటప్పుడు పరిసరాలు గమనిస్తూ తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించాలి.
- ద్విచక్రవాహనంపై ప్రయాణించేటప్పుడు శిరస్త్రాణం మాత్రం పూర్తిగా ధరించాలి. మాంజా వల్ల ప్రమాదం జరిగినా, రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినా కాపాడుతుంది.
- గాలిపటాలు ఎగురవేసేందుకు కాటన్, పర్యావరణహిత దారాలను వాడటం మేలు. చైనా మాంజా దారాలు వినియోగించవద్దు.
- విద్యుత్తు తీగలు, చెట్లు, రోడ్లు, పైవంతెనల సమీపంలో పతంగులు ఎగురవేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రోడ్లపై మాంజా ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా పురపాలక సిబ్బంది తొలగించాలి.
- ఎవరైనా చైనా మాంజాను ఉపయోగిస్తే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలి.
