ఈ గ్రామంలో మద్యం విక్రయిస్తే రేషన్, కరెంటు కట్

నష్కల్​ గొప్ప చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని తనలో దాచుకున్న ప్రత్యేక గ్రామంగా గుర్తింపు - 365 రోజులు వెలిగే అఖండ దీపం ప్రత్యేకత - మద్యపాన రహిత గ్రామం కోసం గ్రామసభ నిర్ణయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 6:43 PM IST

Prohibition of Alcohol in Nashkal : జనగామ జిల్లా చిల్పూర్ మండలంలోని నష్కల్ గ్రామం సాధారణ గ్రామం కాదు. గొప్ప చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని తనలో దాచుకున్న ప్రత్యేక గ్రామంగా ఇది గుర్తింపు పొందింది. ముఖ్యంగా కాకతీయుల కాలం నాటి చరిత్రను నేటికీ సజీవంగా నిలుపుకుంటూ, భక్తి సంప్రదాయాలను కొనసాగిస్తున్న గ్రామంగా నష్కల్ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. చరిత్ర, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు కలిసి ఈ గ్రామానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి.

కాకతీయుల కాలం నాటి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయం : ఈ గ్రామంలో ఉన్న శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవాలయం సుమారు 13వ శతాబ్దం నాటి కాకతీయుల నిర్మాణ కళకు అద్దం పడుతుంది. కాకతీయులు నిర్మించిన ఈ ఆలయం శిల్పకళా వైభవానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. శతాబ్దాలు గడిచినా ఈ దేవాలయం తన చారిత్రక మహిమను కోల్పోకుండా భక్తులను ఆకర్షిస్తోంది. ఆలయంలోని నిర్మాణ శైలి, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి.

భద్రాచలం తరహాలో సీతారాముల కళ్యాణం : ఈ దేవాలయంలో ప్రతి సంవత్సరం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామివారి కళ్యాణం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం మరో విశేషం. భద్రాచలంలో జరిగే శ్రీరాములవారి కళ్యాణం తరహాలో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు వివిధ ప్రాంతాలు, సమీప గ్రామాలు మాత్రమే కాక దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహం, భక్తి భావంతో గ్రామం పండుగ వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంటుంది.

365 రోజులు వెలిగే అఖండ దీపం ప్రత్యేకత : నష్కల్ గ్రామంలోని ఈ దేవాలయానికి మరో గొప్ప విశేషం అఖండ దీపం. కాకతీయుల కాలం నుంచి వెలిగించిన ఈ దీపం ఇప్పటివరకు 365 రోజులు నిరంతరంగా వెలుగుతూనే ఉండటం ఎంతో విశేషం. ఈ దీపం గ్రామ ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. తరతరాలుగా ప్రజలు భక్తి, విశ్వాసంతో ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

మద్యపాన రహిత గ్రామం కోసం గ్రామసభ నిర్ణయం : ఇటువంటి గొప్ప చరిత్ర, ఆధ్యాత్మిక విలువలు ఉన్న గ్రామాన్ని పూర్తిగా మద్యపాన రహిత గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో గ్రామ సర్పంచ్ శాతబోయిన రాజు ముందుకొచ్చారు. గ్రామ ప్రజలతో కలిసి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గ్రామంలో బెల్ట్ షాపులు నడవకుండా ప్రత్యేక తీర్మానం చేశారు.

యువత భవిష్యత్తు కోసం కఠిన చర్యలు : గ్రామంలో బెల్ట్ షాపులు ఉండటం వల్ల యువత మద్యం వైపు ఆకర్షితులై చెడు అలవాట్లకు బానిసయ్యే ప్రమాదం ఉందని గ్రామ పెద్దలు అభిప్రాయపడ్డారు. యువత భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని మద్యపానాన్ని నియంత్రించాలని నిర్ణయించారు. గ్రామంలో ఎవరైనా అక్రమంగా మద్యం విక్రయిస్తే రేషన్ కార్డు, కరెంటు, ఇతర గ్రామ సౌకర్యాలను నిలిపివేస్తామని సర్పంచ్ హెచ్చరించారు.

"ఎంతో ప్రత్యేకత, చరిత్ర కలిగిన మా గ్రామంలో పూర్తిగా మద్యపాన నిషేధిత గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. గ్రామంలో బెల్ట్ షాపులు నడవకుండా తీర్మానం చేశాం. గ్రామంలో బెల్ట్ షాపుల వల్ల యువకులు తాగుడుకు బానిసై చెడు మార్గంలో నడచే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే యువత మేలు కోసం గ్రామంలో బెల్ట్ షాపులు నిషేధిస్తున్నాం. ఒకవేళ గ్రామంలో ఎవరైనా మద్యం విక్రయిస్తే రేషన్ కార్డు, కరెంటు, నల్ల కలెక్షన్ ఇవన్నీ నిలిపివేస్తాం" - శాతబోయిన రాజు, నష్కల్ సర్పంచ్

ఆదర్శ గ్రామంగా నష్కల్ : ఒకవైపు చరిత్రను కాపాడుకుంటూనే మరోవైపు సామాజిక బాధ్యతను తీసుకుని ముందుకు సాగుతున్న నష్కల్ గ్రామం ఇతర గ్రామాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. చారిత్రక వారసత్వాన్ని సంరక్షించడంతో పాటు యువతకు మంచి భవిష్యత్తు అందించాలనే గ్రామ ప్రజల సంకల్పం ప్రశంసనీయం. మద్యపాన రహిత గ్రామం దిశగా నష్కల్ వేసిన అడుగులు సమాజానికి ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి.

