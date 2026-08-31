సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సమ ప్రాధాన్యం - కాంగ్రెస్ 1000 రోజుల పాలనపై ప్రగతి నివేదిక
సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నాటికి రేవంత్ సర్కార్కు 1000 రోజులు- రైతులు, మహిళలు, యువతకు భరోసా ఇచ్చినట్లు తెలిపిన నివేదిక - 2047 నాటికి ట్రిలియన్ డాలర్లు ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని వెల్లడి
Published : August 31, 2026 at 7:30 AM IST
1000 Day Milestone of Congress Govt in Telangana : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలో ప్రజా ప్రభుత్వం 1000 రోజులు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా ప్రగతి నివేదికను విడుదల చేసింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పాలనలో సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సమ ప్రాధాన్యమిచ్చినట్లు వెల్లడించింది. ప్రజా ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలనను పునర్నిర్మించడం, రైతులు-మహిళలు-యువతకు భరోసా, సామాజిక న్యాయానికి పెద్దపీట వేసినట్లు తెలిపింది. రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులు తెచ్చి భవిష్యత్ తెలంగాణకు ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని నమోదు చేశామని స్పష్టం చేసింది.
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నాటికి 1000 రోజులు పూర్తి కానుంది. 2034 నాటికి తెలంగాణను ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా, 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే ప్రధాన లక్ష్యమని రిపోర్టులో తెలిపింది. క్యూర్, ప్యూర్, రేర్ అభివృద్ధి వలయాలతో హైదరాబాద్ నుంచి గ్రామీణ తెలంగాణ వరకు సమగ్ర అభివృద్ధిని సాధించే దిశగా పటిష్ఠ కార్యాచరణను అమలు చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
రైతు భరోసా కింద రూ.36 వేల కోట్లు : 2025-26లో తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం రూ.4,18,931కు చేరిందని, దేశ తలసరి ఆదాయంతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 91 శాతం అధికమని నివేదికలో పేర్కొంది. 2 లక్షల వరకు రైతు రుణాల మాఫీతో 25 లక్షలకు పైగా అన్నదాతల కుటుంబాలకు ఊరటనిచ్చి, రైతు భరోసా కింద రూ.36 వేల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడి సాయం అందించినట్లు తెలిపింది. మొత్తంగా రైతు సంక్షేమానికి రూ.1.68 లక్షల కోట్ల వ్యయం చేసినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. వరి సాగు, ఉత్పత్తిలో పంజాబ్ను అధిగమించి దేశంలో నంబర్-1గా నిలిచామని పేర్కొంది.
మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా తెలంగాణ ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణాలతో మహిళలకు దాదాపు రూ.11 వేల కోట్ల ప్రయాణ ఖర్చు ఆదా అయిందని తెలిపింది. గృహజ్యోతి పథకం కింద 53 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలకు ఉచిత విద్యుత్తు, 43 లక్షల కుటుంబాలకు రూ.500కే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తున్నట్లు వివరించింది. 4.54 లక్షల మహిళా సంఘాలకు బ్యాంకు లింకేజీ ద్వారా రూ.60,487 కోట్ల రుణాలు, రూ.1,900 కోట్ల వడ్డీ రాయితీ అందించామని ప్రకటించింది. 15 లక్షలకు పైగా కొత్త రేషన్ కార్డులిచ్చి నాణ్యమైన సన్నబియ్యం అందిస్తున్నామని నివేదికలో వివరించింది. కొత్తగా 2.25 లక్షల మందికి పింఛన్లు మంజూరు చేశామని, తొలి దశలో 4.50 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
తొలి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్వే నిర్వహించి అన్ని కులాల వారీ సామాజిక స్థితిగతులు వెల్లడించామని ప్రగతి నివేదికలో ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అనంతరం 59 ఎస్సీ ఉపకులాలను 3 గ్రూపులుగా వర్గీకరించి, ఎస్సీ వర్గీకరణ అమలు చేసిన దేశంలోని తొలి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఘనత వహించిందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. కేంద్రం ప్రకటించే పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్లో తెలంగాణ 28వ స్థానం నుంచి 18వ స్థానానికి చేరుకుందని స్పష్టం చేసింది. ప్రతి నియోజకవర్గంలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు నిర్మిస్తున్నామని తెలిపింది. 72 వేలకు పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టామని, 65 ప్రభుత్వ ఐటీఐలు, 57 పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలను అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్లుగా తీర్చిదిద్దినట్లు వెల్లడించింది. రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పరిమితిని రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచినట్లు వివరించింది.
ఆహార కల్తీ, డ్రగ్స్ ముప్పును సమగ్రంగా ఎదుర్కొనేందుకు కొత్తగా టీజీ సేఫ్ అనే విభాగాన్నిఏర్పాటు చేసినట్లు సర్కార్ తెలిపింది. డ్రగ్స్పై ఈగల్ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రత్యేక పోరాటం చేస్తున్నామని వివరించిన ప్రభుత్వం, భూ భారతి చట్టం, భూధార్, ఏఐ ఆధారిత భూమిత్ర సర్వీసులు అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. హైదరాబాద్ చుట్టూ దాదాపు 360 కిలోమీటర్ల రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6,092 కిలోమీటర్ల హ్యామ్ రోడ్ల ప్లానింగ్, హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశలో 7 కారిడార్లతో 122.9 కిలోమీటర్ల విస్తరణ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపింది.
రూ.5.75 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు : మామునూరు విమానాశ్రయం, ఆదిలాబాద్ ఎయిర్ఫీల్డ్ అభివృద్ధి, మూసీ పునరుజ్జీవంలో 55 కిలోమీటర్ల సమగ్ర అభివృద్ధి, 39 కొత్త ఎస్టీపీ (మురుగు శుద్ధి కేంద్రాలు)లు వంటి ప్రగతి ప్రణాళికలు సిద్ధమైనట్లు తెలిపింది. టీజీ-ఐపాస్ ద్వారా 1.29 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్-2025లో రూ.5.75 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని ప్రభుత్వం గుర్తు చేసింది. హైదరాబాద్లో 355కి పైగా జీసీసీల ఏర్పాటుతో డేటా సెంటర్లు, క్లౌడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగాల్లో దేశంలో అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న గమ్యస్థానాల్లో తెలంగాణ ముందు వరుసలో నిలిచినట్లు రేవంత్ సర్కార్ ప్రగతి నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.
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