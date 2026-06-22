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కూటమి రెండేళ్ల పాలనపై 'ప్రొగ్రెస్​ రిపోర్టు' - నేటి నుంచి వరుసగా నివేదికలు

రంగాలవారీ 10 అంశాలపై నివేదికలు-అభివృద్ధి, ఆర్థిక రంగం, సుపరిపాలన, సంక్షేమం, సాధికారతపై సీఎం నివేదికలు-పోలవరం, అమరావతి, విద్యుత్తు రంగం, శాంతి భద్రతలు, మైనింగ్, ఎక్సైజ్‌ రంగాలపై నివేదికలు విడుదల చేయనున్న మంత్రులు

Progress Report on government
కూటమి రెండేళ్ల పాలనపై 'ప్రొగ్రెస్​ రిపోర్టు' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 7:27 AM IST

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Progress Report 2024-26: రెండేళ్ల పాలనలో కూటమి ప్రభుత్వం వివిధ రంగాలు, అంశాల్లో సాధించిన విజయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ‘ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్ట్‌ 2024-26’ పేరిట నివేదికలను విడుదల చేయనుంది. మొత్తం 10 అంశాలపై ఈ నివేదికలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. వీటిల్లో కొన్నింటిని సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా విడుదల చేయనున్నారు. మిగతా రంగాలపై ఆయా శాఖల మంత్రులు రిపోర్టు విడుదల చేయనున్నారు. ఇవాళ విద్యుత్‌ రంగంపై ఆ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవి నివేదిక విడుదల చేస్తారు.

ప్రజల ముందుకు రెండేళ్ల అభివృద్ధిపై నివేదికలు : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో చేసిన అభివృద్ధి, సాధించిన విజయాలను నేరుగా ప్రజల ముందు ఉంచనుంది. ఇందుకోసం ఆయా రంగాల వారీ 10 అంశాలపై నివేదికలు విడుదల చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. దీనిపై సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సమీక్ష నిర్వహించారు. 10 అంశాల్లో అభివృద్ధి, ఆర్థిక రంగం, సుపరిపాలన, సంక్షేమం-సాధికారత అంశాలకు సంబంధించిన నివేదికలను ముఖ్యమంత్రి విడుదల చేస్తారు.

నేడు విద్యుత్​ రంగంపై: పోలవరం ప్రాజెక్ట్, రాజధాని అమరావతి, విద్యుత్తు రంగం, శాంతి భద్రతలు, మైనింగ్, ఎక్సైజ్‌ రంగాల నివేదికలను ఆయా శాఖల మంత్రులు విడుదల చేస్తారు. తొలుత విద్యుత్తు రంగంపై నివేదికను ఇవాళ ఆ శాఖమంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ ప్రకటిస్తారు. అన్ని రంగాలకు సంబంధించిన నివేదికల విడుదలను జులై 18 నాటికల్లా పూర్తిచేసేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని, ఆ తర్వాత వాటన్నింటినీ కలిపి ఒక పుస్తక రూపంలో తీసుకురావాలని ముఖ్యమంత్రి సంబంధిత మంత్రులు, అధికారులను ఆదేశించారు.

రెండేళ్లలో సాధించిన విజయాలను ప్రజలకు వివరించేందుకు: కూటమి అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి, పోలవరం ప్రాజెక్టు, రాజధాని అమరావతి, విద్యుత్‌ రంగం, శాంతి భద్రతలు, మైనింగ్, ఎక్సైజ్‌ వంటి రంగాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితిపై అప్పట్లో మొత్తం 7 శ్వేతపత్రాలు విడుదల చేశారు. ఈ రెండేళ్లలో ఆ శ్వేతపత్రాల్లోని అంశాలపై తీసుకున్న చర్యలనూ ఈ ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టుల్లో పొందుపరచాలని సీఎం ఆదేశించారు. YCP పాలనలో ధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని గత రెండేళ్లలో వికాసం వైపు తీసుకెళ్లిన విధానం, ఆయా రంగాల్లో సాధించిన పురోగతి తదితర వివరాలు, సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, పరిపాలనలో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు వంటివి ఈ నివేదికల ద్వారా ప్రజలకు వివరించాలని చంద్రబాబు చెప్పారు.

ఫేక్​న్యూస్​కు చెక్​పెట్టేందుకు: రెండేళ్లలో పరిపాలనను, ప్రభుత్వాన్ని ఎలా గాడిలో పెట్టామో చెప్పడంతోపాటు ఫేక్‌ న్యూస్‌కు చెక్‌ పెట్టడమే ఈ నివేదికల ఉద్దేశమని వివరించారు. వీటిని ఏటా ఇవ్వాలని సూచించారు. వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, పర్యాటక రంగాల్లో సాధించిన అభివృద్ధి, చేపట్టిన చర్యలు, విజయాల వివరాలతో ‘అభివృద్ధి ’ అంశంపై, కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పాలనలో చేపట్టిన సంస్కరణలు, తీసుకొచ్చిన విధానాలు, అనుసరించిన పద్ధతులు తదితర వివరాలతో ‘సుపరిపాలన’ అంశంపై, సంక్షేమం, పీ4 కార్యక్రమాల వివరాలతో ‘సంక్షేమం-సాధికారత’ అంశంపైన ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టులు సిద్ధం చేయాలని సీఎం నిర్దేశించారు. మంత్రులు ఆయా రంగాలకు సంబంధించిన నివేదికలను విడుదల చేయడం పూర్తి చేసిన తర్వాత చివర్లో నాలుగు అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టులు ఇస్తారు.

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రెండేళ్ల పాలనపై ప్రగతి నివేదికలు
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