రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ భార్య హత్య కేసులో కీలక పురోగతి - ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన ఆచూకీ లభ్యం!
జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్నగర్లో సంచలనం సృష్టించిన విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్రంజన్రే భార్య తనూజ రంజన్ (60) హత్య కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించినట్లు సమాచారం. ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన ఆచూకీ తెలుసుకున్నట్లు తెలిసింది.
Published : October 19, 2026 at 12:45 PM IST
Retired IPS Officer Vinay Ranjan Wife Murder Case : జూబ్లీహిల్స్లోని ప్రశాసన్నగర్లో జరిగిన విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్రే భార్య తనూజ రంజన్ (60) హత్య కేసుకు సంబంధించి పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించినట్లు సమాచారం. నిందితుల కోసం గత ఆరునెలలుగా ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలు భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలతోపాటు నేపాల్లో కూడా నిఘా ఉంచాయి. తాజాగా ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన కల్పన ఆచూకీని పోలీసులు గుర్తించిట్లు తెలిసింది. అయితే ఇప్పటికే ఈ కేసులో ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేయగా, వారిలో సునీల్ బహదూర్ ఓజీని (29) పీడీ యాక్ట్ ప్రయోగించి జైలుకు తరలించారు.
అదను చూసి దోపిడీ చేశారు
రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్రంజన్రే తన తల్లిని చూసుకునేందుకు నేపాల్కు చెందిన కల్పనను సంరక్షకురాలుగా నియమించుకున్నారు. నేపాల్కు చెందిన పలువురు నిందితులు కల్పనను పావుగా వాడుకొని ఇంట్లో ఉన్న నగదు, నగలను దోచుకోవాలని పథకం వేశారు. ఇందులో భాగంగా వినయ్రంజన్రే బెంగళూరుకు వెళ్లిన సమయాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని, ఈ ఏడాది మే 7న అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత, తనూజ రంజన్ ముఖంపై దిండు ఉంచి, ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం ఇంట్లో నగలు, సొమ్ములతో పాటు మృతురాలి ఒంటిపై ఉన్న ఆభరణాలతో సహా దోచుకొని పరారయ్యారు.
నిందితురాలి ఆచూకీ కోసం రెండు నెలలుగా నిఘా
విశ్రాంత ఐపీఎస్ భార్య హత్య కేసును తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు, నిందితులను పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. దర్యాప్తులో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన కొందరు సిబ్బందికి ఛార్జి మెమోలు సైతం జారీ చేశారు. ఘోరానికి పాల్పడిన నేపాలీ దుండగులు పోలీసులను ఏమార్చేందుకు చాకచక్యంగా వ్యవహరించారు. ముందుగా బిహార్ వెళ్లి, సరిహద్దుల మీదుగా నేపాల్ చేరుకున్నారు. కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన కల్పన, నేపాల్ వెళ్లినట్లు ఆధారాలు దొరకడంతో ఓ స్పెషల్ టీమ్ను అక్కడికి పంపారు. ఈ ప్రత్యేక బృందం నిందితురాలి కోసం సుమారు రెండు నెలలుగా అక్కడే మకాం వేసి కల్పన ఆచూకీ గుర్తించినట్లు సమాచారం.
ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా కల్పనను అదుపులోకి తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నట్లు తెలిసింది. ఇదిలా ఉండగా కల్పనను ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను పోలీసులు ఖండించారు. ఆ ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని స్పష్టం చేశారు.
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